OEA é 'ministério da Colonização dos EUA' contra América Latina, diz vice-chanceler da Bolívia

Sputnik - Desde o retorno da democracia, as relações internacionais têm sido um pilar fundamental do Estado Plurinacional da Bolívia. Investigar vínculos internacionais com os crimes do passado governo golpista, levar as propostas dos povos indígenas às reuniões das Nações Unidas e obter vacinas contra a Covid-19 são três linhas de trabalho que o Ministério de Relações Exteriores não pode deixar de lado por um momento.

Em diálogo com o Sputnik, o vice-ministro das Relações Exteriores, Freddy Mamani, apresentou sua visão sobre o confronto público do governo de Luis Arce com Luis Almagro, Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), seriamente questionado sobre seu papel durante o golpe de 2019, quando endossou a derrubada de Evo Morales (2006-2019).

Para o vice-chanceler, o golpe de 2019 não teria sido possível sem o forte apoio internacional recebido pela agora esquelética oposição local: “a origem do golpe está bem ligada a potências e empresas transnacionais que estão de olho no lítio”.

Atualmente a Bolívia é o país com as maiores reservas desse metal, cada vez mais utilizado em baterias para carros elétricos e telefones celulares. Em várias entrevistas, Morales apontou o mesmo motivo como pano de fundo para sua derrubada.

“Extraterritorialmente, contamos com a participação dos então governos de Donald Trump (Estados Unidos), Mauricio Macri (Argentina), Lenin Moreno (Equador), que obviamente se meteram nos assuntos internos de nosso país, gerando desestabilização política e financiando o golpe”, afirmou o vice-chanceler, com base nas investigações realizadas dentro e fora da Bolívia.

“A justiça deve fazer o processo investigativo. Mas do ponto de vista político consideramos que o golpe se consolidou com a participação de países com governos conservadores, que não quiseram respeitar nosso processo democrático”, acrescentou.

A esse respeito, indicou que analisarão o documento do Grupo Interdisciplinar de Peritos Independentes (GIEI) da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) sobre o ocorrido entre setembro e dezembro de 2019, bem como parte de 2020.

“Foram tempos muito complicados, devido à perseguição de lideranças, ao silêncio da mídia e à chegada da pandemia”, disse Mamani, que nasceu em Calazaya, departamento de Potosí (sudoeste). Ele é formado em Educação Primária e especialista em povos indígenas, direitos humanos e cooperação internacional.

Responsabilidade de Almagro

Para o vice-chanceler, o ainda secretário da OEA deve responder a algum nível de justiça por sua participação na quebra da ordem constitucional: “é importante mencionar que o golpe ocorreu com a participação de Almagro”.

Por isso, considerou que o secretário uruguaio “perdeu toda a credibilidade no âmbito multilateral. Almagro passou a ser ministro da colonização do Governo dos Estados Unidos, então a cargo de Trump (2017-2021)”.

“Muitos países afirmaram que Almagro excede seus poderes e poderes. Ele tem trabalhado politicamente, sem respeitar a Carta da OEA, especialmente o princípio de não ingerência nos assuntos internos dos países”, disse Mamani.

Por isso, “muitos países estão pensando em reconstruir a OEA, porque ela não tem mais uma voz válida para os países da América Latina e do Caribe”. Além disso, juntamente com outros governos, está sendo explorada a possibilidade de iniciar um processo judicial contra Almagro.

A Justiça boliviana não conseguiu provar que Evo Morales ou alguém do Movimento pelo Socialismo (MAS) cometeu fraude nas eleições de 20 de outubro de 2019, que deram ao então presidente a vitória. Apesar disso, Almagro ainda sustenta que na Bolívia houve graves irregularidades nesse processo, como afirma o último comunicado da OEA.

O órgão continental teve um papel de destaque porque no mesmo dia do golpe, 10 de novembro de 2019, divulgou um relatório tendencioso, que incentivou a tese de fraude, que levou à derrubada de Morales.

“O relatório da OEA foi catastrófico, negativo. E obviamente serviu para acelerar o golpe em nosso país”, disse Mamani.

Posição da Bolívia sobre a mudança climática

A política internacional do governo Luis Arce também busca reconstruir uma posição que a Bolívia tem levado por mais de uma década às sucessivas conferências das Nações Unidas sobre mudanças climáticas.

Neste espaço, denominado COP pela sigla em inglês, os 193 países da ONU debatem ações para conter o aquecimento global, incentivados pelo crescente desmatamento e pela emissão descontrolada de gases de efeito estufa na atmosfera.

A proposta boliviana foi elaborada a partir da primeira Cúpula Mundial dos Povos Contra as Mudanças Climáticas, realizada em Cochabamba (centro) em 2010. Houve uma segunda reunião em 2015 e a terceira está prevista para o próximo novembro, cuja posição definida será levada pelo Estado Plurinacional até a COP 26, que será em Glasgow, na Escócia, no mesmo mês.

Atualmente, a temperatura média da Terra é de 15ºC. Se as indústrias continuarem emitindo dióxido de carbono para o céu no ritmo atual, até o final do século o planeta estará 2,5 ° C mais quente, o que afetará irreversivelmente grande parte dos ecossistemas terrestres e seus habitantes.

Por isso, os países da COP definiram uma série de restrições e medidas para que a temperatura global não ultrapasse 1,5 ºC até o ano 2100.

“Manter a temperatura abaixo de 1,5 ºC é de enorme importância para o Estado Plurinacional, tendo em vista o impacto catastrófico que a crise climática tem sobre a humanidade e a Mãe Terra", disse o vice-chanceler.

“Hoje, muitas geleiras, nascentes e pântanos estão diminuindo e desaparecendo”, disse ele.

E acrescentou: “Como Bolívia, fazemos um apelo urgente aos países desenvolvidos para conseguirem reduções reais nas emissões de carbono, para manter a temperatura abaixo de 1,5ºC”.

Trabalhando junto com organizações

Atualmente, autoridades governamentais estão preparando em conjunto com organizações sociais o documento que o país levará à COP 26. Pelo contato direto com a natureza, “os povos indígenas são os mais afetados pela crise climática”, disse Mamani.

Anos atrás, a COP validou os mercados de carbono como mecanismo para reduzir as emissões desse gás. Mas no momento estão em questão, porque supõem fazer das mudanças climáticas uma mudança negociada, sem se comprometerem a fazer as mudanças necessárias nos modelos produtivos para proteger o planeta. A compra e venda de créditos de carbono representam a capitalização da crise ambiental.

Mamani estava esperançoso de que a COP 26 não seguirá este curso: “Rejeitamos os mercados de carbono. Com eles, os países desenvolvidos querem contabilizar a redução de GEE comprando créditos de carbono de países em desenvolvimento. Mas isso não reduz a quantidade de mercados de carbono. Dióxido de carbono na atmosfera”.

Por isso, “é importante que haja um grande esforço dos países desenvolvidos para que haja uma redução líquida das emissões de carbono”, disse.

“Os países desenvolvidos, fundamentalmente capitalistas, mentem para a comunidade internacional querendo fazer crer que a meta de atingir emissões líquidas zero até 2050 é um compromisso ambicioso e significativo. Mas os estudos do IPCC [Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas] mostram o contrário." comentou.

Com os atuais compromissos dos países desenvolvidos para reduzir seus GEEs, projeta-se que até o final do século a temperatura do planeta aumentará 2,5 ºC, o que terá efeitos catastróficos para várias regiões.

“É importante avançar na construção de um verdadeiro compromisso global para salvar a Mãe Terra. Há uma grande lacuna entre as emissões globais de sases do efeito estufa e os fracos esforços de mitigação dos países desenvolvidos”, disse o vice-chanceler.

Vacinas e mais vacinas

Enfrentar negociações internacionais para obtenção de vacinas contra a Covid-19 foi uma das tarefas essenciais da Chancelaria desde a inauguração da Arce, em novembro de 2020.

Quando a pandemia chegou ao país, em março do ano passado, o governo de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) tomou decisões arbitrárias e improvisadas para conter as infecções. A população foi forçada a ficar seis meses presa, o que afetou as famílias laboral e economicamente.

Os funcionários de Áñez compraram respiradores caríssimos, o que, em última análise, também não serviu para melhorar a saúde dos pacientes da Covid-19. Os testes de coronavírus eram raros e caros. Além disso, aquele governo nunca realizou negociações concretas para a chegada das vacinas.

“100 dias depois de assumir nosso governo, comprometemos a chegada de 15,2 milhões de vacinas”, disse o vice-chanceler.

Da mesma forma, com o governo democrático, o país conseguiu ser incluído no mecanismo COVAX da Organização Mundial da Saúde (OMS), que se propõe a democratizar a chegada das vacinas anti-COVID-19 aos países pobres.

“Mas o mecanismo COVAX não respondeu aos requisitos da comunidade internacional e, fundamentalmente, dos países em desenvolvimento”, disse Mamani.

Por isso, garantiu que “o mecanismo COVAX falhou, não conseguiu resolver os problemas” para os quais foi criado.

Neste contexto, o Estado Plurinacional teve que mostrar sua "capacidade de negociação diplomática". Desta forma, “atualmente temos uma gama diversificada de vacinas, pelo menos para 96% da população vacinável”.

A Bolívia também está entre os países que exigem a liberação de patentes para a fabricação de vacinas contra o vírus: “desenvolvemos uma campanha internacional para que as empresas farmacêuticas, sejam públicas ou privadas, possam compartilhar conhecimento e, assim, produzir em grande quantidade das vacinas", mas ainda não conseguiram amolecer o coração dos empresários donos dos remédios.