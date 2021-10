Pandora Papers: Evo Morales defende lei de combate à lavagem de dinheiro

Apoie o 247

Clube de Economia

TeleSur - O ex-presidente boliviano e líder do Movimento ao Socialismo, Evo Morales, se pronunciou nesta quinta-feira a favor de uma lei em andamento no legislativo do país que visa impedir a legitimação de lucros ilícitos.

A posição do ex-presidente, divulgada em sua conta no Twitter, reforça que a lavagem de dinheiro e a sonegação de impostos são formas de roubo do Estado e ele descreveu os empresários e políticos que usam o poder para roubar o dinheiro do povo e escondê-lo em paraísos fiscais como inimigos da Pátria.

Morales afirmou que quem age desta forma, na realidade, se aproveita do Estado ao esconder seus lucros fora da Bolívia e usou como exemplo as recentes revelações dos chamados Pandora Papers.

PUBLICIDADE

Nesse sentido, o líder do Movimento ao Socialismo, no poder, disse que investigações como a Pandora Papers e as leis contra a legitimação de lucros ilícitos fazem parte da luta contra esses crimes de colarinho branco.

Diante das preocupações de alguns setores, o ex-presidente disse aos transportadores, importadores, sindicalistas, empresários e profissionais liberais que eles nada têm a temer com a aprovação da lei anti-lavagem ilícita de dinheiro.

PUBLICIDADE

Las investigaciones como Pandora Papers y las leyes contra la legitimación de ganancias ilícitas son parte de la lucha contra esos delitos de cuello blanco. Los hermanos transportistas, importadores, gremialistas, empresarios y profesionales trabajadores no tienen nada que temer. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 8, 2021

A Câmara de Senadores boliviana está estudando e debatendo um projeto de lei contra a Legitimização de Lucros Ilícitos, Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa ou Não Convencionais.

PUBLICIDADE

O Ministro da Justiça e Transparência Institucional, Iván Lima, destacou esta semana que a legislação não viola a Constituição boliviana e melhora o controle do Estado sobre as organizações criminosas e a possível lavagem de dinheiro ilícito.