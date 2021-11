Presidente do México denuncia: "se voltarem, neoliberais vão privatizar tudo o que não conseguiram"

Em sua entrevista coletiva no Palácio Nacional, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmou que se os "neoliberais corruptos" voltarem ao governo mexicano, eles vão querer privatizar "o que não lhes deu tempo" edit

Sputnik - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou que as novas obras como o Aeroporto de Santa Lucía e o Trem Maia serão "blindadas" e ficarão nas mãos da Secretaria de Defesa Nacional (Sedena), ação que garantirá que essas construções não sejam privatizadas.

Em sua entrevista coletiva no Palácio Nacional, o presidente mexicano afirmou que se os "neoliberais corruptos" voltarem ao governo mexicano, eles vão querer privatizar "o que não lhes deu tempo".

Diante dessa possibilidade, López Obrador afirmou que seu governo "blindou" obras essenciais como o Aeroporto Felipe Angeles e o Trem Maia.

“Tomamos a decisão de proteger esses projetos. Se eles [os neoliberais] voltarem, vão querer privatizar o que não puderam ou não tiveram tempo de entregar”, afirmou.

O plano, segundo explicou o presidente do México, é deixar as obras sob custódia do Ministério da Defesa Nacional (Sedena) por meio de uma empresa que será administrada por esse órgão.

“Porque se deixarmos esses ativos para o Fonatur (Fundo Nacional de Promoção do Turismo) ou para o Ministério das Comunicações e Transportes, eles não vão resistir nem ao primeiro ataque”, disse López Obrador.

Segundo o presidente, a medida garante que essas obras não possam ser privatizadas.

