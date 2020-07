10 razões para votar em Jilmar Tatto

Tenho amigos filiados ao PSOL e sei que minhas críticas não serão levadas para o lado pessoal. Conclamo todos os militantes e simpatizantes do PT a votar em Jilmar Tatto, e mais, a realizar a campanha eleitoral de suas vidas. Essa conclamação deve-se a 10 razões, que arrolo neste pequeno artigo sob a forma de manifesto:

1 - lealdade ao PT, que sempre lutou incansavelmente pelo povo brasileiro e pelo Brasil; 2- Tatto é um excelente homem público, bom gestor, correto, identificado às causas populares, que são as bandeiras históricas do PT, com uma folha de relevantes serviços prestados à cidade de SP, à qual dedicou sua vida;

3- o discurso do "voto útil" é o mesmo de Ciro Gomes, que o conspurcou e infelicitou a campanha eleitoral de 2018 e continua a fazê-lo;

4- se Boulos tem razão, de tal modo que todos nós deveríamos votar no candidato do PSOL, e não no candidato do PT, porque somente ele seria capaz de chegar ao segundo turno para derrotar o fascismo, por que então Boulos não renunciou à sua própria candidatura e o PSOL não apoiou Haddad desde o primeiro turno de 2018? Ora, o que vale para o PT não vale para o PSOL?

5 - se o discurso do "voto útil" possui legitimidade, então devemos considerar que a "alternativa Boulos" tem altíssimo nível de rejeição em razão de sua ligação ao MTST, razão pela qual, num eventual segundo turno, possivelmente Tatto tenha mais votos do que ele;

6 - se Boulos e o PSOL querem o apoio formal do PT (embora não digam explicitamente), por que não apóiam a candidatura de Benedita da Silva no Rio de Janeiro, dentro de uma aliança estratégica para derrotar a direita e a extrema-direita nas duas principais capitais do país? Mais uma vez, Boulos e PSOL operam por uma lógica unilateral: o que vale para o PT não vale para o PSOL;

7 - sempre que podem, Boulos e PSOL fazem o discurso da "nova esquerda", que se assemelha muitíssimo ao discurso da "nova política" de Jair Bolsonaro e mesmo de Ciro Gomes. Infelizmente, devido ao seu caráter pseudomoralista, ideológico e revanchista, tal discuso constituiu-se como uma das condições de possibilidade para o enfraquecimento relativo do PT e o golpe que apeou a Presidenta Dilma da Presidência da República em 2016 (a palavra de ordem "NÃO VAI TER COPA" encampada pelo PSOL fez parte disso);

8 - o argumento segundo o qual se deve votar em Boulos porque a eleição à Prefeitura de SP possui um caráter nacional, tendo em vista a eleição à Presidência em 2022 (defendido por alguns companheiros do próprio PT como Tarso Genro e Breno Altman) tb é válido para votar em Tatto. Explico: o PT precisa ter um bom desempenho na eleição à Prefeitura de SP em 2020 para fortalecer sua candidatura à eleição à Presidência em 2022 (provavelmente Fernando Haddad), derrotando Jair Bolsonaro no segundo turno;

9 - quando as principais lideranças do PT (Dilma, Haddad, Gleisi, Suplicy, Mercadante, Padilha, Lindbergh, Governadores, Prefeitos etc., mas especialmente Lula) emprestarem seus rostos, suas vozes e seus corações a Tattoo na TV e nas redes sociais, a campanha do PT ganhará extraordinária força junto ao eleitorado;

10 - uma vez posta em marcha, a grande máquina do Partido dos Trabalhadores tem potencial para ir mais longe do que qualquer outro Partido, tendo em vista que se trata do único Partido de massas do Brasil, o que é demonstrado pela própria história.

Por isso, tal como entendo, ao renunciar à sua própria candidatura, o PT cometeria um duplo erro, a saber, tanto um erro tático em relação à cidade de São Paulo quanto um erro estratégico relativo ao Brasil. Embora o erro seja uma condição existencial, nessa altura de nossa história, depois de tantos golpes, é preciso acertar.

