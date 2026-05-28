12+ Big Techs chegam a US$ 31,2 trilhões e passam o PIB dos EUA

O valor de mercado das 12 maiores corporações de tecnologia (Big Techs) com ações em bolsa no mundo, chegaram hoje a colossal quantia de US$ 31,2 trilhões e, assim, passaram o PIB dos EUA que em 2025 foi de US$ 30,7 trilhões.

Embora sejam coisas distintas, um é estoque e inclui capital especulativo (fictício) e outro fluxo da riqueza de um país, a comparação é simbólica e importante para interpretar o gigantismo e a oligopolização do setor de tecnologia no mundo contemporâneo.

Outro dado importante para se identificar e reafirmar esse gigantiso é que as 12+ Big Techs, hoje equivalem a quase oito vezes mais que as 12+ Big Oil (petroleiras) de todo o mundo, mesmo com a valorização recente dessas com a crise de preços do petróleo decorrente da guerra EUA+Isreal x Irã.



Na lista das 12+ Big Techs não consta muitas grandes corporações de tecnologia chinesa que hoje rivalizam e são uma espécie de espelho de muitas das Big Techs americanas, mas não têm capital aberto em bolsas, o que elevaria ainda mais a conta do valor total das maiores Big Techs e a concentração desse setor em relação aos demais.



A liderança entre as 12+Big Techs segue com a americana NVidia, fabricande de chips (microprocessadores) que está valendo U$ 5,1 trilhões. Há poucos dias a NVidia chegou até a US$ 5,4 trilhões.



Outra novidade é a inclusão das fabricantes de chips que ontem (27/05/2026) passaram ao clube das companhias com valor de mercado superior a US$ 1 trilhão, a coreana SK Hynix e a americana Micron Technology, levando o quadro de dez para doze Big Techs na lista.



Mesmo não constando dessa relação,

as corporações de tecnologia com capital fechado da China, a lista com as 12 maiores tem a presença de três empresas da Ásia: a taiwanesa TSMC e as coreanas do sul, a Samsung e a SK Hynix. Identifica-se ainda que não há presença nessa lista das 12+ nenhuma companhia europeia ou de outro continente.



Outra observação a destacar é que a valorização das corporações fabricantes de semicondutores (chips ou microprocessadores) já equivale à metade - seis entre as doze da lista - : NVidia, TSMC, Broadcom, Samsung, SK Hynix e Micron. Observa-se que essas companhias têm crescido proporcionalmente mais, em valor de mercado, que as outras da lista das 12+ Big Techs.



Vale ainda destacar que há cerca de quatro anos a soma de valor de mercado destas corporações equivalia a menos de 1/3 do valor que elas chegaram na atualidade.



É inegável que a corrida pela IA e Super IA está nas bases desta loucura que concentra boa parte dos investimentos das grandes gestoras de fundos que hohe controlam boa parte destas corporações de tecnologia, em especial nos EUA.



No geral, segue o sentimento de que todo esse gigantismo reflete uma bolha, porque a digitalização/dataficação não teria, segundo avaliações de muitos estudiosos do tema, como entregar resultados nas proporções que os investidores e fundos que controlam esses ativos esperam.



Porém é fato que os números não param de crescer em valores que mostram que não há paralelo na história com tamanha acumulação e concentração num único setor, mesmo que ele seja transversal e atravesse os demais e em diferentes territórios espalhados pelo mundo.