13 perguntas ao governador da chacina que a mídia tradicional não faz ou não publica

Empenhada em passar o pano para o governador assassino, porque precisa afirmar sua versão de que o morticínio no Alemão e na Penha criou, afinal, dificuldades intransponíveis para a reeleição de Lula, a mídia hegemônica acabou encenando novo episódio da morte do jornalismo objetivo, imparcial e equidistante que ela diz defender. Seguem algumas questões que estão sendo convenientemente evitadas por esse jornalismo partidário das execuções sumárias (inclusive de seus valores). Em ordem didática, do princípio para os fins:

1. Qual era a missão da operação Contenção? Por que ela foi considerada um sucesso?

2. Por que nenhum dos mandados foi cumprido? Houve vazamento da operação?

3. Havia outras missões, como a de prender membros da direção do CV ou de extinguir sua presença nas duas comunidades? Há plano de ocupação permanente, como o das UPPs?

4. Dezenas de suspeitos se refugiaram na região chamada Vacaria. Isso era esperado, pois um contingente do Bope foi previamente postado naquela região. Qual era a missão específica deste grupo?

5. A que se atribui o fato de não haver feridos entre os que se refugiaram naquela região?

6. Por que há cabeças e membros decepados de alguns destes mortos?

7. Por que alguns destes mortos não registram morte por tiro, mas por facadas?

8. Por que a polícia após a eliminação daquele grupo abandonou a cena deixando os cerca de 70 cadáveres?

9. Por que o governo só mencionou sobre o acontecido na Vacaria depois que os moradores recolheram, transportaram e enfileiraram na praça da Penha os corpos dos mortos?

10. A polícia não tinha conhecimento do ocorrido ou tinha e resolveu ocultar?

11. A morte de quatro policiais determinou alguma ordem ou autorização ou liberação para que a tropa do Bope não deixasse sobreviventes, nem mesmo feridos, na mata da Vacaria?

12. Houve algum preso na mata?

13. Houve alguma intenção política ou eleitoral no planejamento da operação no Alemão e na Penha?

13. Haverá outras operações do tipo? Qual a intenção do governo em relação à presença do CV nestas e em outras regiões?