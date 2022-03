2022 – Um ano decisivo na história do Brasil

Apoie o 247

O governo Bolsonaro implementa uma política sistemática de destruição do Estado brasileiro, em todas as áreas (educação, saúde, meio ambiente, direitos humanos, previdência, energia, regulação monetária etc.), com a entrega do patrimônio público, através de privatizações criminosas, como a dos Correios e Eletrobrás. E a privatização de empresas estratégicas, como a Petrobrás, Banco do Brasil e CAIXA, estão previstas para um eventual segundo mandato de Bolsonaro e no centro dos programas do desprezível Sérgio Moro e dos seus congêneres da mal denominada terceira via, que nada mais seria (se fosse viável) do que a continuação do governo Bolsonaro sem a grotesca figura do miliciano genocida, queimando o filme dos seus apoiadores mal disfarçados

É por isso que os criminosos legais do capitalismo (o capital financeiro, que espolia o Estado brasileiro, e o agronegócio, que devasta o meio ambiente e extermina a população camponesa e os povos indígenas; ambos com o apoio da mídia corporativa) vão fazer de tudo, para manter o miliciano genocida no poder, que já conta com o apoio das máfias neopentecostais, dos militares entreguistas e corruptos e dos bandos criminosos que atacam a Amazônia, praticando o garimpo e a extração de madeira ilegais e, naturalmente, das milícias e suas ramificações nas corporações policiais.

Todos esses grupos atuarão para impedir a eleição de Lula, porque não querem abrir mão, nem do que conquistaram desde o golpe de 2016 (reforma da previdência, reforma trabalhista, autonomia do Banco Central, preço da gasolina em dólar etc.) nem do seu objetivo estratégico de aniquilar o Estado Brasileiro, sem o qual o Brasil perderá qualquer possibilidade de se tornar uma nação soberana, justa, pluralista e democrática. E só a mobilização popular poderá impedir a vitória definitiva do desumano e insaciável capitalismo neoliberal.

Neste decisivo ano de 2022, os trabalhadores e o povo pobre do Brasil têm na eleição de Lula sua última esperança de fugir ao destino de serem os deserdados e espoliados, em uma colônia escravocrata do imperialismo norte-americano. Todos os setores democráticos e populares devem, portanto, cerrar fileiras, mobilizar todas as forças e fazer o que for possível e mais, para impedir a reeleição do miliciano, fascista e genocida ou de qualquer genérico da chamada terceira via, contra a vontade de todos os poderosos e seus porta-vozes midiáticos.

É preciso virar o jogo e reverter as derrotas devastadoras de 2016 e 2018, para que o Brasil possa almejar algum futuro como nação, e seu povo possa ter a esperança de uma vida digna.

