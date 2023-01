A Incrível volta de Lula e o PT ao Governo e suas tarefas urgentes

É luta, como sempre foi a história de Lula, como é o dia a dia do PT edit

Depois de 6 anos e 7 meses e 14 dias( 2116 dias), o PT voltou ao governo central, quem poderia imaginar uma reviravolta dessas?

Nesse meio tempo, Lula, seu maior líder e de novo eleito Presidente, foi preso por 580 dias e tinha sido vítima da mais infame perseguição já vista num país, num tempo de Democracia, sua imagem, sua vida pessoal, seus familiares, seus amigos e companheiros expostos e perseguidos, uma sanha terrível de vingança e destruição em vida.

Em paralelo, as reformas destrutivas de Direitos trabalhistas e sociais de Temer e Bolsonaro, a eleição deste, os mais 2 anos de pandemia e seus 700.000 mortos, e toda a distopia de Bolsonaro, sua familicia, o bolsonarismo, um completo desgoverno, as ameaças constantes de golpes e, por fim, o terrorismo da praça dos três poderes.

Como se sobreviveu a tudo isso e como, por que voltou?

O PT é o maior partido político surgido no Brasil, vindo de baixo, uma identificação com as lutas sindicais, populares e movimentos sociais. Com enorme poder de atração de grandes quadros políticos em todo o país, em 42 anos de vida, ninguém fica indiferente ao PT.

Lula é a grande liderança popular e histórica do Brasil, sua liderança, capacidade comunicação e de interlocução são marcos na arte de fazer política. Mais ainda, ninguém sobreviveria depois de 600 horas de ataques nos horários nobres, a uma prisão humilhante, sem envergar, murchar e fenecer.

O legado histórico de três ótimos governos, inclusão social, renda, emprego, mesmo com contradições, era um Brasil de resultados sólidos, essas experiências foram derrotadas apenas por um Golpe, mas que deixou marcas profundas na população, mesmo com a derrama de bilhões de Bolsonaro, venceram.

Essa combinação de fatores tornou possível essa nova volta. De certa forma, Lula, sintetiza o Brasil, é seu arquétipo, tem um simbolismo especial e uma conexão com seu povo e o PT é a melhor ferramenta de representação, o nome é forte e tem seu signo próprio,

As tarefas são imensas e todas para antes de ontem, a ansiedade de soluções imediatas, a impaciência de quem tem fome e as cobranças de quem perdeu tudo nas reformas aviltantes, enfim são grandes os desafios, além do enfrentamento ao bolsonarismo, a forma local de organização da extrema-direita mundial.

Nesse sentido, mesmo Lula sendo um craque em falar ao povo, é preciso cuidar da Comunicação, em primeiro lugar, especialmente em Redes Sociais. Nisso deve-se aprender com os Bolsonaros, que ficaram quatros anos em estado permanente de campanha e de geração de informações (falsas ou não). Nenhuma mentira deve ser deixada de lado, é enfrentar minuto minuto a guerra de Narrativas.

Recompor a Economia, as questões sociais, humanas, de refundação dos marcos civilizatórios, refazer os laços familiares, religiosos, reunir o Brasil, é um longo trabalho, mas é fato que a esperança voltou e nem mesmo os atos de domingo, 08/01, vão apagar.

É luta, como sempre foi a história de Lula, como é o dia a dia do PT.

