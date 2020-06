300 – A Ku Kux Klan bolsonarista

A cada dia se faz mais necessário subir o tom, diante da sordidez dos movimentos executados pela extrema direita no país. Notas de repúdio não bastam mais. É necessário e urgente, que as instituições, principalmente, o judiciário, se posicionem e ajam com rigor para punir o desatino e o descalabro, de uma parte da sociedade que se perdeu entre o ódio ideológico e a ausência de caráter que pontua as ações de seus membros. E o pior, tudo isto com a anuência do atual chefe de estado da nação.

Despojados de qualquer espécie de sentimento humanitário e de respeito à democracia, um grupo denominado “300”, que tem como líder uma senhora chamada Sara Winter, uma espécie de Frozen fascista, promoveu uma manifestação em frente ao STF, protestando contra a ação da Polícia Federal no combate às redes de fake News, institucionalizadas pelo gabinete do ódio. Com tochas acesas e máscaras brancas ao estilo Ku Klux Klan, o grupo paramilitar entoava gritos de guerra e tinha como fundo musical um som que remetia ao de uma marcha militar.

A ideia de supremacia racial no protesto é tão clara, quanto abjeta e abominável. Justamente, dias após o presidente Bolsonaro aparecer tomando um copo de leite numa Live. Gesto que foi repetido na live de Allan dos Santos, que, assim como Sara Winter, foi alvo de busca e apreensão da P.F a mando do STF. Brindar com um copo de leite é uma conhecida referência nazista, que visa comprovar a supremacia branca sobre as demais etnias, baseado num suposto traço genético mais comum em pessoas brancas do que em outras, que é a capacidade de digerir lactose na fase adulta. Nada comprovado cientificamente.

Em sua Live, após beber o copo de leite, Allan Dos Santos soltou a seguinte frase: “Entendedores entenderão”, deixando explícita a simbologia racista do gesto. Dividiam a mesa com Allan outros dois sujeitos pardos como ele. Ambos riam deleitosamente diante do fato, provando que o fascismo tupiniquim, além de estúpido, é burro. Na Alemanha nazista os três iriam para a câmara de gás. A estética nazista é algo muito apreciado pelo atual governo. Entre frases de Goebbels, músicas de Wagner e um ato com viés supremacista, eles cospem uma golada do leite que tomaram na cara das chamadas minorias que eles tanto odeiam e querem que desapareçam.

Cospem um gole de leite na cara dos pretos, dos pobres, das mulheres, dos homossexuais, dos deficientes físicos e todo grupo considerado por eles como inferior. Como manda o manual da eugenia nazista. E isso ficará impune? Justo no momento em que cidades dos USA sofrem com uma onda de violentos protestos, desencadeados em função da morte de um homem preto covardemente assassinado por um policial branco, um grupo de 300 criminosos ousa ensaiar o primeiro ato público de uma peça nazifascista patrocinada subliminarmente pelo governo federal.

O que as instituições democráticas tem a dizer sobre isto? Como as instituições militares irão se posicionar a respeito? E a sociedade como um todo? Nada a declarar? Será que vamos esperar esse grupo de pervertidos sociais, começar a queimar os “impuros” na fogueira, com uma Bíblia na mão e cantando “Glória! Glória! Aleluia!”, para tomarmos uma providência? Suportaremos calados e omisso a mais esse açoite na dignidade coletiva? Ou não mais nos identificamos e nos respeitamos como seres humanos? O “Acabou, porra!”, tem que sair da boca daqueles que ainda tem o coração, e não o fígado do lado esquerdo do peito.

Bolsonaro é um sádico. Um lixo humano alçado à condição de líder, numa nação que sempre flertou com o fascismo, por causa de uma elite que nunca absorveu bem a perda dos títulos de nobreza que o imperialismo lhes conferia. Aqueles que insistem em permanecer a seu lado, compactuando com tais absurdos, em defesa de um falso nacionalismo e de um chauvinismo porco e volúvel, se fazem igualmente imundos e nocivos ao convívio social. O ódio, a sordidez, o preconceito e a falta de escrúpulos, estão reunindo o que há de pior nesse país.

Se estamos no mesmo barco, é preciso que estes monstros sejam lançados ao mar, da mesma forma que os pretos traficados como escravos eram desovados, quando não tinham mais utilidade aos escravocratas. Não podemos navegar no mesmo barco da supremacia racial imunda e criminosa. Não podemos dividir a mesmo espaço com simpatizantes do nazismo. Não podemos erguer a mesma bandeira usada para exaltar uma ideologia insana, violenta, autoritária, desigual e incivilizada.

Estes canalhas devem ser presos. Incluindo presidente da república, que se diverte nos bastidores à espera de uma guerra civil que lhe permita instaurar uma ditadura, sob a égide da restauração da ordem democrática. É tudo o que ele e o General Heleno e seu pijama condecorado, sempre sonharam. Bolsonaro não governa, se vinga. É puro rancor, desequilíbrio e maldade. Não há dúvidas de que uma Klan bolsonarista fanática, perigosa e potencialmente assassina, está a serviço do governo. É hora de lutar, resistir e exigir que a justiça condene esses seres doentes da mente e da alma.

Acabou, porra! Fogo no fascismo!

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.