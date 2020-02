40 anos do PT: nossa razão de existir ainda vive

Mesmo quatro décadas depois de sua fundação, as razões pelas quais o PT foi criado, infelizmente, ainda estão presentes no Brasil, que caminha com Bolsonaro para um período sombrio e antidemocrático.

Nascemos, como partido, do confronto direto à ditadura e à repressão, da luta contra as injustiças sociais, do grito popular por mais liberdade e do sonho de vivermos em um país moderno, fraterno e soberano, com um Estado forte, garantidor de direitos, de respeito pela diversidade e atuante para seu povo.

Ao longos dos últimos 40 anos, vivemos sim momentos de avanços, como o direito ao voto direto, as conquistas cidadãs registradas em nossa Constituição de 1988 e um longo período de vitórias sociais, em especial de 2002 a 2016, onde estivemos à frente do país e celebramos nossa pluralidade e nossa diversidade.

Durante o governo do presidente Lula, a população brasileira experimentou a redução da pobreza e das desigualdades, o aumento da capacidade de consumo, a ampliação e modernização de nosso mercado de trabalho, a expansão da massa salarial e da renda e a melhoria de todos os indicadores sociais e de participação cidadã.

Foi um período em que o desenvolvimento econômico inclusivo, a habitação popular, a cultura, o combate à fome e os investimentos em educação e saúde foram prioridades.

Assim como a expansão dos direitos, com políticas afirmativas e de reparação histórica com negros, mulheres e comunidades tradicionais.

No entanto, o gráfico de crescimento democrático sofreu um gravíssimo revés e agora, com o governo Bolsonaro, resultado da união dos liberais com a extrema direita, vemos um rápido avanço do projeto de destruição do Estado e retirada de todo e qualquer direito humano e cidadão, em especial aos mais pobres.

Vem do próprio presidente e de seus aliados a tentativa de implantação de um regime autoritário e violento, fundamentado na censura e na perseguição de todos que pedem por justiça ou mesmo que denunciam os rumos antissociais e antidemocráticos do país.

Por isso, mais do nunca, o PT precisa lutar.

O PT é maior partido do país e Lula o maior líder político em atividade na esquerda latino-americana e temos responsabilidades com a história e com o povo brasileiro.

Não podemos nos furtar de nosso papel e, mais do que nunca, as razões para lutar estão postas, cabendo aos nossos dirigentes e a toda militância a obrigação de, como Lula, fazer um grande e democrático levante contra a agenda fascista, liberal e antipovo de Bolsonaro e seus aliados.

Vamos às ruas! Vamos mobilizar o povo! Vamos fazer história! Parabéns ao PT!