50s de propaganda na TV e o adeus melancólico do ‘grilo falante’

O candidato pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou que quer vencer a eleição para poder discutir o modelo econômico. “Esta é a razão pela qual eu, pela quarta vez, tento ser presidente do Brasil. Claro que desta vez chega. Porque, se eu não ganho agora, vou botar a viola no saco, porque eu virei o grilo falante, o chato, o destemperado, porque falo números” — afirmou.

Segundo os institutos de pesquisas, Ciro está em terceiro lugar, posição que foi uma constante nas eleições que disputou. Com média entre 10% a 12% dos votos, Ciro disputou as eleições em 1998, 2002 e 2018. Sua inegável capacidade de comunicação, principalmente nas questões sobre economia, reverteu-se em seguidores fieis a seu estilo contundente de se expressar sobre política.

Nesta eleição, sem conseguir coligação, sua campanha ocupará cinquenta segundos do tempo de TV. Lula, do PT, terá o maior tempo, 3 minutos e vinte segundos; seguido por Jair Bolsonaro, PL, dois minutos e quarenta segundos. Simone Tebet, MDB, e Soraya Thronicke, UB, terão dois minutos e dezesseis segundos e dois minutos e sete segundos, respectivamente.

Ciro Gomes perdeu apoio da comunidade política por conta de seu temperamento contraditório, agressivo, e também por não ser mais capaz de atrair alianças do mercado financeiro. De personalidade autoritária, ganhou o apelido de ‘coronel’, mas seu charme intelectual afasta esse título.

Analisando o momento eleitoral percebemos que o candidato Bolsonaro está em ascensão depois dos auxílios a caminhoneiros e taxistas, além do vale gás e dos duzentos reais a mais no auxílio Brasil, o que praticamente impossibilitam uma vitória de Lula no primeiro turno. Cabe aos eleitores do ‘grilo falante’ anteciparem o segundo turno votando em Lula no primeiro.

