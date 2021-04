580 dias. 13.920 horas. 835.200 minutos. Sei, não é usual começar um título ou uma oração com números, mas também não deveria ser normal a pessoa ser presa por 580 dias, que correspondem a 13.920 horas e também a 835.200 minutos, sem provas, por um processo de mentiras.

Sim, foi este o tempo em que Lula ficou preso, mas nunca sozinho. Ali, a metros da “masmorra”, centenas, milhares de pessoas se revezavam ou se mantinham permanentemente, mostrando que estavam junto com ele naquela cela. E muita gente, no Brasil e no mundo, também estava com Lula lá.

Lula livre de problemas de consciência com a lei, não arredou pé de seu país, como muitos, até bem intencionados. queriam.

Lula bradou de sua cela e seu brado ecoou para o mundo que não só queria ficar livre, mas considerado inocente. Afinal, tantos bandidos, muitos deles hoje no poder, estão livres…

Lula sempre deixou claro que quem estava preso eram aqueles que o levaram à prisão sem provas e sempre afirmou: “A desgraça de quem conta a primeira mentira é que passa o resto da vida mentindo para justificar a primeira”.

E eles fizeram igualzinho ao que Lula pregou: mentiram, mentiram e mentiram mais ainda. Mas a vida deles, pelo menos nestas mentiras, está chegando ao fim.

Montaram uma equipe de mentirosos, a maioria de togados. Mas não teve jeito, a verdade prevaleceu.

Lula recebeu milhares de cartas, centenas de livros em sua cela, visitas de ilustres e anônimos, assistia vídeos sobre as manifestações por sua liberdade diretamente de um pendrive trazido por um fiel mensageiro.

Aqueles que um dia referendaram as mentiras contadas, escritas e juramentadas retrocederam, tardiamente, mas retrocederam.

Lula, sabemos que os 580 dias, as 13.920 horas, os 835.200 segundos jamais serão repostos. Sabemos que a sua convivência com Marisa Letícia, com seu neto Arthur e seu irmão Vavá jamais serão recuperadas.

Sabemos que, infelizmente, as eleições, sabotadas, não voltarão no tempo, mas sabemos do alento que você nos dá para que lutemos por um dia em que a frase de Eduardo Galeano, “a justiça é igual a serpente, só pica os descalços”, deixe de ser uma realidade. A verdade está prevalecendo!

Oferecemos este texto para todos aqueles que foram injustiçados por terem trabalhado, serem amigos, companheiros de Lula. Muitos destes ainda encarcerados, mesmo fora das prisões, pelos inúmeros processos a eles impostos.

Oferecemos ainda veste texto aos familiares e amigos dos mais de 380 mil mortos pela Covid-19, cuja maioria, certamente, perdeu a vida pelo fato do Brasil contar com um governo que age como genocida.

