580 dias merece ser visto, revisto, debatido e compartilhado

"Com '580 dias, a prisão e a volta triunfal de Lula', a TV 247 oferece a oportunidade de conhecer como chegamos até este momento", resume a ex-presidente Dilma

A menos de um mês daquela que pode ser a eleição mais importante da nossa história, é preciso reconhecer a relevância do papel exercido pela imprensa independente. É uma questão de justiça enaltecer o trabalho desempenhado por veículos como o Brasil 247 para que chegássemos a este momento que, acredito francamente, será um marco na reconstrução do Brasil, depois de sete anos de retrocesso político, econômico, cultural e civilizatório.

Com o documentário “580 dias, a prisão e a volta triunfal de Lula”, a TV 247 oferece aos brasileiros a oportunidade de conhecer, com riqueza de detalhes e com grande emoção, como chegamos até este momento de reconquista.

Com o talento de Joaquim de Carvalho, o 247 conta uma grande história de resistência e deixa gravado para a eternidade um momento de grandeza do nosso povo.

Merece ser visto, revisto, debatido e compartilhado. Mostra do que é capaz um povo unido e mobilizado. Mostra, enfim, como uma vigília espontânea e, no entanto, organizada, foi capaz de salvar a vida de um grande líder popular e devolvê-lo ao protagonismo e ao papel que ele tem na história.

A vigília, que este filme exibe em detalhes que nunca haviam sido mostrados, protegeu Lula do esforço feito pela extrema direita para destruí-lo como ser humano.

A vigília, que enfrentou dura repressão e adversidade, ao longo dos mesmos 580 dias da prisão injusta e ilegal de Lula, é também responsável pela vitória que, tenho certeza, o povo brasileiro vai alcançar no dia 3 de outubro.

O filme da TV 247 retrata a saga de um povo para manter vivos um homem e um sonho.

Nunca se viu tanto afeto por um líder, nunca se evidenciou mobilização tão intensa e generosa. Foi um momento de dignidade raras vezes visto em nossa história.

A cada grito de “bom dia, Lula”, o nosso líder acordava para a vida que tentavam roubar dele. A cada grito de “boa tarde, Lula”, ele se debruçava sobre as tarefas que sabia indispensáveis para vencer seus algozes. A cada grito uníssono de “boa noite, Lula”, ele deitava para dormir sabendo que haveria um amanhã cheio de esperança.

“580 dias” é um documentário emocionante e verdadeiro. Se fosse ficção, não seria tão forte; se tivesse sido inventado, não seria tão comovente e não terminaria nos enchendo de otimismo e da certeza de que a luta valeu e sempre vale a pena.

“580 dias” é também um tributo justo aos amigos de Lula, que estiveram com ele dia após dia; aos advogados que não descansaram enquanto não obtiveram a sua libertação; aos bravos militantes do MST, da CUT, dos movimentos sociais e da população, que construiu com enorme nobreza de espírito uma incansável cidadela de resistência política e humana nunca vista.

Parabéns ao Brasil 247 por este filme que estabelece a verdade histórica e, ao mesmo tempo, faz história.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

