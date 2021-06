666+1 - O número dos apoiadores da direita bolsonarista

Por Toninho Kalunga

O enigmático número 666 acompanhado do 1 é a soma exata dos seguidores motociclistas de Bolsonaro. É um exercício cabalístico curioso. Para os cristãos, este número traz consigo um alerta: "Quem tiver discernimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número é 666".(Ap 13-18).

Os gregos e os hebreus da antiguidade tinham um método codificado para identificar nomes de pessoas. Cada letra tem um número correspondente. Então, se você somasse todas as letras do seu nome, se tem código numérico, assim sendo, ao escrever o nome do imperador Nero Cesar no alfabeto hebraico, a equação fica: 200+60+100+50+6+200+50=666. Não sei se alguém já tentou traduzir o nome Bolsonaro para essa linguagem cifrada, mas não me surpreenderia em nada, se o resultado for um código que o decifre!

O que é certo, é que na tal motociata do 1 milhão esperado, foram na verdade 6.661. Ou seja, 666 + 1 (ele)! O líder! Para os religiosos, sinais são importantes para compreender o transcendental. Para quem não é religioso, o que importa é aquilo que se pode ver e/ou ter objetividade. Neste caso, tanto para uns, como para outros, tantos os sinais, quanto os fatos, tornam plausíveis que há aqui algo, no mínimo, curioso!

O que fica claro é que todos os atos, todas as propostas e todas as omissões deste pessoal ligados à visão de mundo e à visão política do bolsonarismo remete a reflexões que não dão margens para outras interpretações que não sejam a de enxergar nessas pessoas algo mal, manipulador, fétido e golpista!

A mentira é a grande arma dessa gente. Ver, ler e ouvir algumas pessoas dizendo enxergar em Bolsonaro um enviado de algum deus é algo a refletir. Os números podem estar tentando alertar o que as letras não estão sendo capazes de fazer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça!

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.