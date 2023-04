8/1: as digitais são de Augusto Heleno

Apoie o 247

Recentemente a CNN apresentou imagens de agentes do Gabinete de Segurança Institucional da presidência da república, facilitando a entrada de manifestantes pró-Bolsonaro ao Palácio do Planalto, em Brasília. Em um dos vídeos, é possível ver um dos agentes conversando amigavelmente com manifestantes, enquanto os demais passavam sem nenhuma oposição por uma porta de acesso ao Palácio.

As imagens, amplamente divulgadas, geraram uma série de questionamentos sobre a segurança do presidente e sobre o papel do GSI na proteção das instituições, além de haver aquecido a tese de participação do governo Lula nos atos de vandalismo, com objetivo de criar uma narrativa a seu favor e em desfavor do bolsonarismo.

Fato é que o que vimos na CNN legitima os questionamentos sobre o papel do GSI, afinal, se agentes do órgão responsável pela segurança do presidente facilitaram a entrada de manifestantes no Palácio do Planalto, as instituições estão sob risco.

A segurança das instituições é fundamental para o funcionamento da democracia e que a ação de agentes públicos do GSI deve ser investigada e punida de forma rigorosa, pois as imagens são um indicativo da disposição de personagens da república dispostos a minar a democracia brasileira.

E quem seriam esses personagens?

Minha opinião - Penso que uma pessoa com inteligência média não pode acreditar que o governo Lula tenha alguma responsabilidade sobre os atos terroristas, nem sobre a tentativa de golpe que aconteceu em 8/1, pois a confusão gerada só interessa à oposição de extrema-direita.

A verdade é que o bolsonarismo, sob orientação de Steve Bannon, fez no Brasil exatamente o que Trump fez e faz nos EUA.

Trump lá e Bolsonaro aqui, passaram quatro anos na presidência desqualificando as instituições; o judiciário; o sistema eleitoral, tudo para manter os seus adeptos alimentados com teorias conspiratórias e mentiras, para, caso perdessem as eleições - o que aconteceu com os dois – tivessem à mão a narrativa da fraude e pudessem gerar ambiente de instabilidade institucional.

Parlamentares dos EUA acusaram Trump de incitar uma multidão de seguidores a atacar o Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, em uma última tentativa de permanecer no poder enquanto o Congresso atestava formalmente a sua derrota eleitoral. Trump foi o responsável pelo caos que se seguiu, apontaram eles. No país dos bravos não haviam "infiltrados” no capitólio.

Ou seja, por lá Trump que incitou os trumpstas a invadir o Capitólio, e aqui foi Bolsonaro o único responsável pelo que aconteceu em 8/1 na Praça dos Três Poderes.

Um destaque: a narrativa da existência de infiltrados já era usada sempre pelos cognitively impaired que estavam acampados em frente aos quartéis, orientados pelas mensagens de whatsapp, que sugam o senso de realidade desse pessoal.

E as imagens levadas ao ar pela CNN revelam que a equipe do GSI, herança do bolsonarista General Heleno, facilitou o acesso de manifestantes.

Será?

Herança do bolsonarista Augusto Heleno - Isso mesmo, a equipe do GSI somente começou a ser substituída na terceira semana de janeiro, portanto, as digitais são do bolsonarista Augusto Heleno estão no 8/1.

Mas será possível? Será que não estou delirando? Não, não estou delirando, lembremos que o ministro-general afirmou: “Lula não subirá a rampa” e fez vistas grossas para a participação do seu pessoal do GSI em atos antidemocráticos.

O primeiro-sargento da Marinha Ronaldo Ribeiro Travassos, então lotado no GSI incentivou manifestações golpistas em frente a instalações militares e defendeu o assassinato de eleitores de Lula.

Mas quem é o General Heleno, além de uma figura embolorada e ressentida, como são muitos bolsonaristas?

O General Heleno comandou a missão de paz no Haiti e um dos seus legados é demanda no âmbito do Direito Internacional que envergonha o Brasil e o nosso Exército, além e ter causado enorme embaraço a Lula no seu primeiro mandato.

Para quem esqueceu vamos lembrar: haitianos buscam indenização na ONU por estupros praticados pelos nossos soldados na época em que general Heleno comandava forças de paz, tudo teria sido ignorado por ele, que teria anuído tacitamente com o crime.

Para se ter uma ideia a organização “Plataforma Haitiana de Desenvolvimento Alternativo” publicou documento no qual exige que a ONU se responsabilize pela violência contra as mulheres.

Sobre o embolorado general Heleno pesa acusação de ser o responsável pelo massacre que ocorreu em 2005, quando as tropas por ele comandadas fizeram uma operação de “pacificação” na maior favela da capital haitiana, Porto Príncipe, conhecida como Cité Soleil. Segundo testemunhas, cerca de 300 homens fortemente armados invadiram o bairro e assassinaram 63 pessoas, deixando outras 30 feridas.

A ação foi objeto de uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, baseada em depoimentos de moradores e em relatório elaborado pelo Centro de Justiça Global e da Universidade Harvard (EUA). O documento revela a ocorrência de abusos, favorecimento da impunidade e contribuição para a onda de violência no país caribenho, tudo sob o comando do general Augusto Heleno.

Esse é o naipe do General Heleno.

Minhas conclusões – Foram Bolsonaro e bolsonarismo que criaram o ambiente para que o 8/1 acontecesse; a insistência deles pela instalação CPI decorre do fato deles já saberem da ação dos agentes do General Heleno no 8/1.

Mas há questões a serem respondidas também pelo General Gonçalves Dias: 1ª - por que ele disse ao presidente que câmaras estavam quebradas? 2ª - Por que ele demorou tanto para trocar a equipe do GSI, montada e leal ao General Heleno? 3ª - Lula foi traído pelo General Gonçalves Dias ou o general que foi traído pelos seus subordinados?

Essas são as reflexões e delas as questões postas acima.

