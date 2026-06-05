A arquitetura da bolha de sabão

Durante décadas, diplomatas foram treinados para administrar crises, construir consensos e evitar conflitos. Entre 2025 e a primeira metade de 2026, porém, uma parcela considerável da diplomacia mundial foi reduzida a uma atividade defensiva e repetitiva: correr atrás de decisões tarifárias tomadas pela Casa Branca.

Embaixadas, ministérios das Relações Exteriores, missões comerciais e chefes de governo passaram a consumir milhares de horas tentando compreender, negociar ou reverter medidas que frequentemente surgiam sem fundamentação econômica consistente e cuja duração era tão incerta quanto sua própria justificativa.

Poucas vezes a comunidade internacional viu tamanho volume de talento, experiência e recursos ser mobilizado para responder a decisões que mudavam de direção com a velocidade de uma publicação em rede social.

Em vez de construir pontes diplomáticas, grande parte do esforço internacional passou a ser consumida na tentativa de apagar incêndios provocados por sucessivas mudanças de rumo.

Não houve semana sem reuniões extraordinárias. Não houve mês sem delegações desembarcando em Washington. Diplomatas atravessaram oceanos para explicar o que deveria ser evidente: a imposição de tarifas elevadas sobre produtos de dezenas de países encontrava pouca sustentação nos próprios números do comércio internacional.

Aliados históricos dos Estados Unidos foram submetidos ao mesmo tratamento dispensado a competidores estratégicos.

Previsibilidade, elemento essencial para a estabilidade econômica global, tornou-se artigo escasso.

O Brasil transformou-se em exemplo particularmente revelador dessa contradição. Há décadas, o país importa dos Estados Unidos valores superiores aos que exporta para o mercado americano. Ainda assim, passou a figurar entre os alvos das medidas anunciadas pela administração Trump.

O problema, contudo, ultrapassava a questão comercial.

Em diversas ocasiões, as tarifas vieram acompanhadas de pressões políticas, questionamentos regulatórios e exigências relacionadas aos interesses das grandes empresas de tecnologia sediadas nos Estados Unidos.

O comércio deixou de ser apenas um instrumento de troca de bens e serviços. Gradualmente, converteu-se em mecanismo de influência política, pressão regulatória e projeção de poder geopolítico.

A economia internacional passou, então, a operar sob uma lógica errática. Tarifas anunciadas numa semana eram parcialmente suspensas na seguinte. Medidas retiradas retornavam meses depois em patamares ainda mais elevados.

Empresas deixaram de saber quais regras estariam em vigor no trimestre seguinte. Investimentos foram adiados. Cadeias produtivas globais passaram a conviver com um ambiente de incerteza incompatível com decisões empresariais de longo prazo.

Por trás dessas oscilações, surgiu uma questão ainda mais profunda. A crise não dizia respeito apenas ao comércio exterior, mas à própria confiança que sustenta o funcionamento da economia global.

Foram necessários mais de setenta anos para construir a arquitetura institucional que emergiu após a Segunda Guerra Mundial. Tratados, organismos multilaterais, convenções internacionais, mecanismos de arbitragem, protocolos diplomáticos e sistemas de cooperação econômica não surgiram por acaso.

Foram a resposta histórica a duas guerras mundiais, dezenas de conflitos regionais e milhões de mortos. Gerações inteiras de estadistas, juristas e diplomatas trabalharam para criar regras minimamente previsíveis capazes de reduzir o peso da força nas relações entre os países.

Os acontecimentos recentes revelaram, contudo, uma verdade desconfortável.

Nenhuma instituição é mais forte do que a disposição das grandes potências em respeitá-la.

Bastaram poucos anos para que mecanismos construídos ao longo de décadas fossem contornados, ignorados ou esvaziados. A estabilidade internacional mostrou-se mais vulnerável do que imaginavam aqueles que acreditavam que tratados e instituições haviam se tornado patrimônios permanentes da civilização contemporânea.

A lição é severa. A ordem internacional repousa menos sobre documentos assinados do que sobre a vontade política daqueles que possuem poder econômico, tecnológico e militar para impor sua própria interpretação das regras.

O enfraquecimento dos organismos multilaterais agravou ainda mais esse cenário. Instituições criadas justamente para arbitrar conflitos comerciais perderam protagonismo e capacidade de influência.

Questões que tradicionalmente seriam encaminhadas a fóruns especializados passaram a depender de negociações diretas com a Casa Branca. Presidentes, primeiros-ministros e chanceleres tiveram suas agendas consumidas por encontros destinados a evitar novas sanções ou reduzir tarifas já anunciadas.

Em diversas ocasiões, a experiência acumulada pelos corpos diplomáticos nacionais encontrou pela frente o descumprimento de protocolos que durante décadas serviram como linguagem comum das relações internacionais.

Ao mesmo tempo, a tensão comercial coincidiu com a multiplicação de conflitos armados em diferentes regiões do planeta.

Potências nucleares passaram a participar, direta ou indiretamente, de confrontos que elevaram os riscos estratégicos globais.

A humanidade voltou a ouvir com frequência expressões que pareciam confinadas aos livros de História: escalada militar, dissuasão nuclear, retaliação estratégica e guerra ampliada.

O cenário internacional tornou-se mais volátil precisamente quando os mecanismos concebidos para administrar crises demonstravam sinais de desgaste. Como resultado, as incertezas comerciais passaram a conviver com riscos militares de alcance global.

Esses dois últimos anos — e ainda estamos apenas na metade de 2026 — produziram uma sensação rara de fragilidade histórica. O mundo observou acordos serem relativizados, instituições perderem autoridade, organismos multilaterais serem enfraquecidos e compromissos internacionais transformarem-se em peças descartáveis diante de conveniências políticas imediatas.

Ao mesmo tempo, conflitos armados envolvendo potências nucleares devolveram à humanidade temores que pareciam confinados aos capítulos mais tensos da Guerra Fria. A combinação entre guerras comerciais, disputas geopolíticas e confrontos militares expôs a vulnerabilidade de estruturas que muitos julgavam permanentes.

Uma antiga máxima formulada no final dos anos 1980 voltou a adquirir inquietante atualidade: tudo o que é sólido desmancha no ar. A diferença é que, desta vez, não se trata apenas de uma reflexão sobre a modernidade.

Trata-se da constatação de que instituições erguidas para preservar a estabilidade global podem revelar uma resistência muito menor do que imaginávamos quando confrontadas pela concentração extraordinária de poder econômico, tecnológico e militar de uma única nação.

Talvez esta seja a principal herança política e diplomática do período: a descoberta de que a ordem internacional era muito menos sólida do que supunham aqueles que a consideravam definitiva.