A arrogância tucana

Por Marta Skinner

Muita desfaçatez e até mesmo cara de pau do tucanato publicar carta aberta para dar conselhos a Lula sobre a gestão econômica.

É bom lembrar que na gestão FHC, Malan, Arminio e outros, o Brasil quebrou duas vezes. A primeira vez em 1998 e foi salvo pelo gongo com um empréstimo do FMI de 40 bilhões de dólares , que viabilizou a reeleição de FHC, mas também exigiu uma série de condicionalidades; o fim da banda cambial e a adoção do tripé macroeconômico, programa de meta de inflação, câmbio flexível e superávit primário.

A segunda vez foi em 2002 e novamente foi socorrido pelo FMI com U$30 bilhões e novas condicionalidades.

Os tucanos que hoje se manifestam pela mídia, passaram o Brasil a Lula quebrado e pendurado no FMI, com inflação de 12% , taxa de desemprego de 11,2, com dívida pública acima de 50% do PIB , sendo 30% indexada ao dólar, que chegou a valer R$ 4,00 e a taxa SELIC a 24, 90%

Durante os 8 anos do governo Lula fizemos superávits primários todos os anos, a inflação foi mantida dentro da meta, a taxa SELIC caiu p/ 10,66%, dívida com FMI foi paga e ainda viramos credores. Acumulamos mais de 250 bilhões de U$ de reserva e pela 1ª vez na história do país, uma crise internacional encontrou o país com reservas suficientes p/ fazer face às possíveis fugas de capitais.

Em 2008 recebemos o selo de Investiment gradee e mesmo frente à crise de 2008, a taxa de desemprego caiu para 6,7%.

Vejamos a questão da DÍVIDA INTERNA total (em poder do mercado e do Banco Central) .

Em 1994 era de R$ 65,6 bilhões (18.78% do PIB) Em 2002 atingiu R$ 841,0 bilhões (56,91% do PIB). Aumento real em relação ao PIB de 203,03%.

No tocante à Dívida EXTERNA, em dezembro de 1994 o estoque da dívida externa líquida da União era de US$ 34,8 bilhões (6,41% do PIB) e aumentou para US$ 90,0 bilhões (17,85% do PIB) em dezembro de 2002 com um crescimento real em relação ao PIB de 178,47% quando comparado com o ano de 1994.

Em agosto de 2010 a dívida externa líquida diminui para US$ 52,3 bilhões (2,80% do PIB) Redução real em relação ao PIB de 84,31% comparado com dezembro de 2002, e redução real em relação ao PIB de 56,32% comparado com dezembro de 1994.*

Como essa gente ainda acha que tem alguma autoridade p/ falar sobre financas públicas a Lula???

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

