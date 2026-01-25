'A arte da diplomacia econômica' exposta: um pilar fundamental da guerra híbrida dos EUA à vista de todos

Por Jeffrey D. Sachs e Sybil Fares

John Maynard Keynes escreveu, em sua célebre obra "As Consequências Econômicas da Paz" (1919): "Não há meio mais sutil, nem mais seguro, de subverter as bases existentes da sociedade do que depreciar a moeda. O processo mobiliza todas as forças ocultas da lei econômica a seu favor, e o faz de uma maneira que nem uma em um milhão de pessoas é capaz de diagnosticar."Os Estados Unidos dominaram essa arte da destruição ao instrumentalizar o dólar e usar sanções econômicas e políticas financeiras para levar ao colapso das moedas dos países visados. Em 19 de janeiro, publicamos “A Guerra Híbrida EUA-Israel contra o Irã”, descrevendo como os Estados Unidos e Israel estão travando guerras híbridas contra a Venezuela e o Irã por meio de uma estratégia coordenada de sanções econômicas, coerção financeira, operações cibernéticas, subversão política e guerra da informação. Essa guerra híbrida foi planejada para desestabilizar as moedas do Irã e da Venezuela a fim de provocar agitação interna e, em última instância, uma mudança de regime.

Em 20 de janeiro, apenas um dia após a publicação do nosso artigo, o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, confirmou publicamente, sem ressalvas, desculpas ou ambiguidades, que a nossa descrição corresponde, de fato, à política oficial dos EUA.

Já passou da hora de as nações do mundo confrontarem o comportamento econômico desonesto dos Estados Unidos... Essa ilegalidade é imprudente, prejudicial, desestabilizadora e, em última análise, ineficaz para alcançar os próprios objetivos dos Estados Unidos, muito menos os objetivos globais.

Em entrevista em Davos , o Secretário Bessent explicou detalhadamente como as sanções do Tesouro dos EUA foram deliberadamente concebidas para levar ao colapso da moeda iraniana, paralisar seu sistema bancário e levar a população do Irã às ruas. Esta é a campanha de “pressão máxima” para negar ao Irã o acesso a sistemas financeiros, comerciais e de pagamento internacionais. Bessent explicou:

O presidente Trump ordenou ao Departamento do Tesouro e à nossa divisão OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros) que exercessem pressão máxima sobre o Irã. E funcionou, porque em dezembro a economia deles entrou em colapso. Vimos um grande banco falir; o banco central começou a imprimir dinheiro. Há escassez de dólares. Eles não conseguem importar produtos, e é por isso que a população foi às ruas.

Esta é a cadeia causal explícita pela qual as sanções dos EUA causaram o colapso da moeda e a falência do sistema bancário. Essa instabilidade monetária levou à escassez de importações e ao sofrimento econômico, causando os distúrbios. Bessent concluiu caracterizando as ações dos EUA como "estratégia econômica de Estado" e o colapso econômico do Irã como um desenvolvimento "positivo".

Portanto, trata-se de uma estratégia econômica diplomática, sem confrontos diretos, e as coisas estão caminhando de forma muito positiva por aqui.

O que a Secretária Bessent descreve não é, obviamente, "estratégia econômica" no sentido tradicional. Trata-se de uma guerra conduzida por meios econômicos, tudo planejado para produzir uma crise econômica e agitação social que leve à queda do governo. Isso é orgulhosamente aclamado como "estratégia econômica".

O sofrimento humano causado por guerras declaradas e sanções econômicas devastadoras não é tão diferente quanto se poderia pensar. O colapso econômico gera escassez de alimentos, medicamentos e combustível, além de destruir poupanças, aposentadorias, salários e serviços públicos. O colapso econômico deliberado leva as pessoas à pobreza , à desnutrição e à morte prematura, assim como acontece com uma guerra declarada.Esse padrão de sofrimento resultante das sanções dos EUA está bem documentado. Um estudo marcante publicado na revista The Lancet por Francisco Rodríguez e seus colegas mostra que as sanções estão significativamente associadas a aumentos acentuados na mortalidade, com os efeitos mais fortes observados em sanções unilaterais, econômicas e impostas pelos EUA, e um número total de mortes comparável ao de conflitos armados.A guerra econômica desse tipo viola os princípios fundamentais do direito internacional e da Carta da ONU . Sanções unilaterais impostas fora da autoridade do Conselho de Segurança da ONU, especialmente quando concebidas para causar sofrimento à população civil, são ilegais. A guerra híbrida não burla o direito internacional simplesmente por evitar bombardeios (embora os EUA e Israel também tenham bombardeado o Irã ilegalmente, é claro). A ilegalidade da "estratégia econômica" dos EUA aplica-se não apenas ao Irã e à Venezuela, mas a dezenas de outros países prejudicados pelas sanções estadunidenses.

Embora as sanções dos EUA criem sofrimento a curto prazo, seu uso incessante está incentivando rapidamente outras economias a se desvincularem do domínio financeiro americano.

A Europa talvez tenha começado a perceber que ser cúmplice dos crimes econômicos dos Estados Unidos não é salvação, já que o governo Trump agora se volta contra a Europa da mesma forma, embora com tarifas em vez de sanções. Trump ameaçou a Europa com tarifas por não ceder a Groenlândia aos EUA, embora tenha revogado essa ameaça, pelo menos temporariamente. Quando Trump "convidou" a França a participar do seu Conselho de Paz, ameaçou impor uma tarifa de 200% sobre o vinho francês caso a França recusasse o convite. E assim por diante.

Os Estados Unidos podem travar esse tipo de guerra econômica abrangente porque o dólar é a moeda-chave no sistema financeiro global. Se países terceiros não cumprirem as sanções americanas contra o Irã e a Venezuela, os EUA ameaçam impor sanções aos bancos desses países, especificamente para excluí-los das transações em dólar (conhecidas como sistema SWIFT). Dessa forma, os EUA impõem suas sanções a países que, de outra forma, continuariam negociando com os países que os EUA estão tentando levar ao colapso econômico.

Embora as sanções americanas causem sofrimento a curto prazo, seu uso incessante está incentivando rapidamente outras economias a se desvincularem do domínio financeiro dos EUA. Os países do BRICS, e muitos outros, estão expandindo o comércio internacional utilizando suas próprias moedas, criando alternativas ao dólar americano e, assim, evitando essas sanções. A capacidade dos EUA de impor sanções financeiras e comerciais a outros países diminuirá em breve, provavelmente de forma acentuada nos próximos anos.

Já passou da hora de as nações do mundo confrontarem o comportamento econômico desonesto dos Estados Unidos. Os EUA vêm travando uma guerra econômica com intensidade crescente, chamando-a de "estratégia econômica". Essa ilegalidade é desrespeitosa, imprudente, prejudicial, desestabilizadora e, em última análise, ineficaz para alcançar os próprios objetivos dos EUA, muito menos os objetivos globais. A Europa tem se mantido indiferente até agora. Talvez agora que a Europa também esteja sob ameaça, ela desperte e se junte ao resto do mundo para pôr um fim ao comportamento descarado e ilegal dos Estados Unidos.

Jeffrey D. Sachs

Jeffrey D. Sachs é professor universitário e diretor do Centro para o Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Columbia, onde dirigiu o Instituto da Terra de 2002 a 2016. É também presidente da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e comissário da Comissão de Banda Larga para o Desenvolvimento das Nações Unidas. Foi assessor de três Secretários-Gerais das Nações Unidas e atualmente atua como defensor dos ODS junto ao Secretário-Geral António Guterres. Sachs é autor, mais recentemente, de "Uma Nova Política Externa: Além do Excepcionalismo Americano" (2020). Outros livros incluem: "Construindo a Nova Economia Americana: Inteligente, Justa e Sustentável" (2017) e "A Era do Desenvolvimento Sustentável" (2015), em coautoria com Ban Ki-moon.

Sybil Fares

Sybil Fares é especialista e consultora em políticas para o Oriente Médio e desenvolvimento sustentável na SDSN.