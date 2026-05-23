A arte de demonizar o estrangeiro

Por Sergio Ferrari - Os ventos anti-imigração que sopram fortemente na Europa também estão atingindo a Suíça. No dia 14 de junho, seus cidadãos terão que se pronunciar sobre uma iniciativa que visa controlar o número de estrangeiros residentes. Se essa iniciativa for aprovada, causará um terremoto político no próprio país, assim como em suas futuras relações com o restante do continente do qual depende. Se rejeitada nas urnas, a extrema-direita europeia perderá uma batalha de importância simbólica. Por essa razão, o resultado das urnas suíças pode ser lido em termos de continente.

Proposta da extrema-direita suíça

No segundo domingo de junho, os suíços se manifestarão sobre a iniciativa "Não a uma Suíça de 10 milhões!", também conhecida como "Iniciativa de Sustentabilidade", que propõe estabelecer esse limite máximo populacional até 2050. É promovida pelo Partido Popular Suíço (PPS), também chamado de União Democrática de Centro (UDC, em sua sigla em francês). Seu programa é eurocético, soberanista e de direita, aproximando esse partido – o mais importante ao nível eleitoral na Suíça, com 30% do eleitorado – das forças políticas mais reacionárias do continente.

A iniciativa propõe não ultrapassar a marca de 10 milhões de habitantes antes de 2050. Se o limite de 9,5 milhões for ultrapassado antes dessa data, o Executivo e o Parlamento terão que adotar medidas, restringindo, em particular, o asilo e a reunificação familiar. Quanto à imigração regular, a Suíça teria que renegociar, em uma segunda fase, os acordos internacionais que a facilitam. Se tudo isso não for suficiente e os 10 milhões forem ultrapassados, o acordo sobre a livre circulação de pessoas com a União Europeia (UE) deverá ser encerrado, comprometendo a participação da Suíça nos Acordos de Migração de Schengen e Dublin e, consequentemente, a estreita colaboração em matéria de asilo e segurança. Por efeito dominó, no caso do colapso desses acordos, os outros tratados bilaterais de cooperação Suíço-União Europeia poderiam ser declarados nulos, sem efeito, estabelecendo assim uma espécie de "Brexit à moda suíça" (como no exit ou saída britânica) que reatualizaria o cenário vivido com a separação da Grã-Bretanha da União Europeia, em junho de 2016. A diferença com essa fratura é que os britânicos, até então, faziam parte da União, enquanto a Suíça nunca se integrou formalmente à mesma, embora tenha assinado uma série de tratados bilaterais que favorecem as relações econômicas ativas com ela. A União Europeia é o principal parceiro sócio comercial, dos intercâmbios científico-culturais, de defesa, de controle do espaço aéreo, de colaboração policial e militar, de alfândegas/aduanas e migração, para citar apenas algumas áreas de incidência, e sem elas a Suíça se transformaria em uma ilha continental murada, de difícil acesso e, portanto, profundamente debilitada.

Nesse cenário, seria obrigatório, por exemplo, tramitar vistos para transitar da Suíça para a Alemanha, Áustria, França e Itália e vice-versa. Quase inimaginável em um país de apenas 41.000 quilômetros quadrados, menor que a Comunidade de Aragão, na Espanha, e quatro vezes menor que o Uruguai, na América do Sul, além de ter quase 2.000 quilômetros de fronteiras comuns com seus vizinhos europeus. Sua capital, Berna, fica a 80 quilômetros em linha reta por via terrestre a partir da fronteira mais próxima com a França, a 150 quilômetros da Itália e a apenas 100 quilômetros da Alemanha, exemplificando a interdependência da Confederação Suíça com a Europa.

O governo e o parlamento estão se manifestando contra a iniciativa, assim como os outros principais partidos, desde os Socialistas e os Verdes até os Radicais-Liberais (direita empresarial pró-europeia) e o autodenominado Centro de origem na Democrata Cristã. Todos os sindicatos e organizações patronais também são contra.

Impactos negativos

O diário liberal suíço Neue Zürcher Zeitung, em sua edição de 15 de maio, desenvolveu uma análise detalhada do impacto concreto que a aceitação dessa proposta traria.

"Considerando que a maioria dos imigrantes está em idade de trabalhar, a iniciativa deixaria marcas imediatas no mercado de trabalho. Até 2050, no máximo, o número de assalariados seria menor. Sem a iniciativa, pode-se calcular que até 2050 haverá 5 milhões de trabalhadores; com a iniciativa, provavelmente seriam entre 200.000 e 300.000 a menos". E acrescenta: O número de trabalhadores estagnaria, enquanto o número de aposentados aumentaria de maneira considerável, afetando significativamente todo o sistema de previdência do país, que perderia recursos preciosos.

Em princípio, os cálculos são simples, enfatiza a Neue Zürcher Zeitung. Se a "Iniciativa de Sustentabilidade" for adotada, um limite máximo para a população entrará em vigor imediatamente. Para atingir a meta até 2050, a imigração média anual teria que diminuir de 67.000 para 37.000 pessoas (diferença entre imigrações e emigrações). A União Sindical Suíça, principal confederação de trabalhadores do país, antecipa um impacto catastrófico em setores sensíveis como saúde e assistência e, portanto, faz oposição direta, considerando-a "uma proposta que causaria o caos".

Argumentos anti-europeus

O Partido Popular Suíço sustenta que a imigração aumentou "descontroladamente" nos últimos anos, causando problemas de acesso, especialmente, à habitação. Esse partido, que é oposição direta à União Europeia, considera que o país está sob pressão devido à imigração e, inclusive, introduz conceitos como "estresse de densidade". Em sua linguagem simples e reducionista, faz campanha com argumentos reais ou inventados, mas intimamente ligados à vida cotidiana: trens e estradas cheios, um mercado imobiliário extremamente estressado, aumento da criminalidade, altos custos sociais ligados a solicitantes de asilo e trabalhadores estrangeiros, etc.

Mão de obra local insuficiente

Os imigrantes desempenham um papel fundamental no mercado de trabalho suíço: constroem estradas e edifícios, estão muito presentes na gastronomia, atendem pacientes em hospitais, constituem mão de obra essencial em casas de repouso e em cuidados domiciliares, além de reforçar o setor de TI.

De acordo com uma análise recente publicada na revista Panorama Suíço, no final de 2025, cerca de 1,9 milhão de trabalhadores estrangeiros qualificados trabalhavam na Suíça, representando 35% do total de assalariados do país. Há vinte anos, a porcentagem de estrangeiros no mercado de trabalho era de apenas 25%. Ao mesmo tempo, em paralelo, a força de trabalho nacional está diminuindo: a geração dos baby boomers (ou seja, pessoas nascidas entre 1946 e 1964) já se aposentou ou está prestes a fazê-lo, e há falta de substituição geracional devido à baixa taxa de natalidade atual.

80% da força de trabalho estrangeira vem de países da União Europeia e do Espaço Econômico Europeu, do qual a Suíça é membro (junto com a Noruega, a Islândia e Liechtenstein). Quase um milhão de trabalhadores chegaram à Suíça desde que o acordo de livre circulação de pessoas foi implementado. Acordos bilaterais com a União Europeia (UE), que entraram em vigor em 2002, permitem que empresas suíças tenham acesso livre ao mercado único europeu, além de recrutar facilmente pessoal qualificado dos países do Espaço e da UE.

Como exemplo, a Panorama Suíço afirma que a demanda por pessoal qualificado também permanece constante no setor de saúde em expansão: 188.000 novos empregos foram criados nessa área entre 2010 e 2020. Cerca de um terço desses empregos foi ocupado por trabalhadores de países da UE e do Espaço. No Ticino e na região do Lago de Genebra, a proporção de profissionais estrangeiros é significativamente maior: muitos trabalhadores cruzam a fronteira da Itália e da França todos os dias para trabalhar em centros de saúde suíços.

Além disso, mais de 40% dos médicos atualmente trabalhando na Suíça vêm do exterior, metade deles da Alemanha. Para reduzir essa dependência, a Confederação e os cantões aumentaram o número de vagas nas faculdades de medicina suíças nos últimos anos. No entanto, esses esforços para promover a formação são suficientes apenas para cobrir parte da demanda, conforme revelam os dados de 2024: enquanto cerca de 1.400 futuros médicos obtiveram o diploma federal, mais de 3.200 diplomas estrangeiros foram reconhecidos no mesmo ano, sem os quais o atendimento médico primário e especializado sofreria uma escassez preocupante.

No setor de enfermagem, os suíços também não conseguem preencher todas as vagas. Desde a pandemia de COVID-19, que exerceu enormes pressões sobre hospitais e seus funcionários, a escassez de pessoal qualificado piorou. Estima-se que daqui até o ano de 2030, haverá uma escassez de cerca de 30.500 profissionais de enfermagem e de cuidados no país, tanto em hospitais quanto em casas de repouso e em cuidados domiciliares para pessoas dependentes (https://www.swisscommunity.org/es/news-medios/panorama-suizo/articulo/una-suiza-de-diez-millones-de-habitantes-poco-funcionaria-sin-la-mano-de-obra-extranjera).

Altos custos para pouco alívio

Limitar a população residente permanente da Suíça a 10 milhões traria consequências negativas para a economia, para a seguridade social e para as relações bilaterais com a União Europeia. Essa é a principal conclusão de um estudo externo encomendado pela Secretaria de Estado para a Migração (SEM), que foi publicado na segunda semana de maio.

O estudo mostra que impor esse teto geralmente implicaria custos econômicos e sociopolíticos significativos. Embora tal limitação certamente traria algum alívio – especialmente para o mercado imobiliário, em infraestrutura e para o meio ambiente – esses benefícios seriam consideravelmente menos significativos do que os custos de tal restrição, especialmente na arrecadação de impostos. O Sistema de Seguro de Velhice e Sobrevivência [conhecido pelas siglas AHV (em alemão) ou AVS (em francês e italiano)], ou seja, aposentadoria e pensões, deteriorou-se ao longo das décadas, com déficits anuais de vários bilhões de francos. As receitas de impostos cairiam mais drasticamente do que os gastos, acompanhados de problemas estruturais decorrentes do envelhecimento da população e da escassez de mão de obra qualificada (https://www.admin.ch/fr/newnsb/zG4kVnPQnZpTTLeN2fUYe).O diário bernês Der Bund, ao retomar esse estudo, analisa que, se essa redução populacional for aplicada, até 2075 quase 6 bilhões de francos (mais de 7 bilhões de dólares) não serão arrecadados pelos cofres do Estado devido a uma redução significativa nas contribuições previdenciárias. Por sua vez, os principais sindicatos argumentam que essa situação forçaria aumentos significativos de impostos.

Para ser aprovada, a iniciativa precisa ter a maioria tanto do eleitorado quanto dos 26 cantões. A três semanas, as pesquisas falam sobre paridade nas intenções de voto. Os promotores da extrema-direita recorreram a argumentos populistas: falam de "sustentabilidade", que lhes permite integrar um conceito de seu próprio vocabulário ecologista ou socialdemocrata, encobrindo parcialmente o radicalismo xenofóbico de seus postulados. Ainda mais importante é o impacto continental que poderia ter a aceitação dessa iniciativa na Suíça. Embora com diferenças minúsculas nas nuances, a extrema-direita suíça proclama as mesmas bandeiras que são hasteadas, dentre outras, pelo Vox, na Espanha; pela Agrupação Nacional, de Marine Le Pen, na França; ou pelas extremas-direitas italiana, alemã, britânica ou húngara, para citar apenas alguns exemplos. Ou seja: nacionalismo exacerbado, resistência a qualquer mudança social, manipulação/uso do medo social em situações de instabilidade como a atual, rejeição do multiculturalismo, da diversidade e do poder institucional da própria União Europeia. Tudo isso sintetizado em uma única premissa consensual: a de colocar sobre o "outro", o estrangeiro, a responsabilidade por todos os "males" da própria sociedade. Um postulado tão simplista quanto perigoso, que vem expandindo a passos largos o capital eleitoral da extrema-direita xenofóbica europeia.

Tradução: Rose Lima