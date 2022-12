A ascensão da TI na Índia

Apoie o 247

ICL

Índia, um grande vizinho no sul da China, e tudo o que sei são: curry, sistema de castas, ditos famosos de Gandhi, poemas de Tagore, lei e ordem caóticas, população enorme. Sempre foi minha percepção da Índia. Sempre tive curiosidade sobre o país. Li "Crossing the Bay of Bengal" de Sunil Amris um após o outro. Aprendi que os indianos na era do Império Britânico lutavam por uma vida melhor e imigraram para o Sudeste Asiático e o Caribe sob o império. E depois para "Tears of a Prince" do escritor britânico Ferdinand Mount, a história de luta e glória de uma família escocesa, história de crescimento de várias gerações, e um vislumbre do declínio e desamparo da Índia moderna. Veja o desempenho deslumbrante de muitos indianos que atuam como CEOs em empresas multinacionais. O político indiano Sunak, que assumirá o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido a partir de outubro de 2022, mais uma vez levantou discussões sobre a influência da Índia e dos indianos no mundo atual. A publicação do livro "The Rise of IT in India - My Infosys Experience" do Sr. Liu Hong, Vice-Diretor do Globalization Think Tank (CCG), despertou de imediato o meu interesse pela leitura, pois um dos fundadores da Infosys é atualmente é o sogro de Sunak - o "pai da indústria de TI" da Índia, o bilionário Narayana Muthy.

O Sr. Liu Hong está profundamente envolvido no campo da tecnologia da informação há mais de 30 anos. Ele ingressou na Infosys China em 2013 como diretor de operações e foi promovido a vice-presidente global, presidente da Grande China e pessoa jurídica em 2016. Este livro contém suas observações sobre esta experiência de trabalho. Fundada em 1981, a Infosys está sediada em Bangalore, no sul da Índia, conhecida como “Vale do Silício da Índia”, com uma receita de US$ 16 bilhões no ano fiscal de 2021, distribuída em 27 países e regiões, e um total de mais de 240.000 funcionários em todo o mundo. (A Huawei, que conhecemos, terá 195.000 funcionários em todo o mundo em 2021). Quase 40 anos de desenvolvimento da empresa começaram com 7 engenheiros de software indianos em um pequeno apartamento no sul da Índia, com um capital inicial de apenas US$ 250. Em 2004, tornou-se uma empresa indiana de serviços de terceirização de software com uma receita anual superior a US$ 1 bilhão.

A famosa citação do fundador da Infosys, Sr. Muthy, "Acreditamos em Deus, outros, por favor, usem os dados para falar". Sob a liderança do Sr. Muthy, que abraça a globalização, o pragmatismo e a comunicação transparente constroem os valores da empresa como parte do pensamento de longo prazo, contando com as vantagens da força de trabalho jovem da Índia (a idade média da força de trabalho da Índia é 29 anos, a da China tem 38 anos). Uma vez como uma colônia britânica herdou a vantagem do idioma inglês e o modo de pensar ocidentalizado, empreendeu o negócio de terceirização da indústria de serviços de informação na Europa e nos Estados Unidos e colocou o negócio no mapa global desde o início. Esses excelentes criadores de código de TI indianos se destacam em um ambiente social com uma grande população, competição acirrada e oportunidades limitadas de desenvolvimento ascendente. Eles têm a capacidade sobre-humana de suportar dificuldades e a capacidade de atingir as metas estabelecidas.

Empresas chinesas de TI, como Ali, Baidu e Tencent, são todas empresas de destaque em meu país, mas seus negócios são principalmente na China. A Huawei é a empresa privada da China que mais cresce no exterior. Alguns anos atrás, no Uruguai, na América do Sul, assisti a um show solo da cantora mexicana Julieta Venegas patrocinado pela Huawei. O laptop mais vendido na Venezuela é da marca Inspur, de Shandong, China, e você provavelmente nunca ouviu falar dessa marca de laptops na China. Atualmente, no Sudeste Asiático, telefones celulares como Xiaomi e OPPO podem ser vistos como bem-vindos por jovens consumidores devido à sua alta qualidade e baixo preço. No entanto, as empresas chinesas ainda têm um longo caminho a percorrer para o resto do mundo. Com a competição acirrada entre a China e os Estados Unidos no campo da ciência e tecnologia, as empresas de TI financiadas pela China serão cada vez mais desafiadas a ir para o exterior? É mencionado no livro que, na Infosys, conflitos de trabalho entre departamentos são frequentemente trazidos para a reunião mensal, questionados de forma inteligente e comunicados diretamente. Isso é diferente do jeito chinês de fazer as coisas, que não estão dispostos a enfrentar os conflitos diretamente, tendemos a nos comunicar em particular antes da reunião e tentar chegar a algum acordo. É muito difícil na sociedade chinesa estar certo sobre as coisas e não sobre as pessoas.

O Sr. Muthy voltou como presidente executivo após sete anos de aposentadoria em junho de 2013. 2013 foi um ano difícil para a Infosys, com um crescimento anual de 6,6%, o pior desempenho desde sua fundação em 1981. Howard Schultz, o fundador da Starbucks que conhecemos bem, voltou pela primeira vez de 2008 a 2017 e voltou oficialmente em abril de 2022 para assumir o cargo de CEO da empresa. A Infosys também se depara com como planejar e lidar institucionalmente com a sucessão dos executivos das empresas, principalmente do CEO.Como uma empresa estrela que deixou o fundador no comando pode continuar se desenvolvendo? É também assim que muitas empresas privadas na China estão atualmente enfrentando como a segunda geração assumirá e se introduzirá um sistema de gerenciamento profissional.

O parque industrial da Infosys em Bangalore convida as famílias dos funcionários para uma visita nos fins de semana. Tem o melhor projeto paisagístico e um ambiente de trabalho bonito e confortável. Se os funcionários quiserem mudar de emprego no futuro, as famílias dos funcionários primeiro se oporão a essa ideia. Isso me lembra que Haidilao organiza líderes diretos para visitar os pais dos funcionários todos os anos e enviar dinheiro e carinho. As associações de pais no estilo chinês ajudam a empresa a reter funcionários. A Starbucks também tem atividades para as famílias dos funcionários na China para fortalecer a lealdade.Nem todos os indianos falam inglês! Apenas cerca de 10% da população da Índia tem boas habilidades de comunicação em inglês. Com seu talento sobre-humano em software, atitude trabalhadora, força de vontade, eloquência positiva e desejo de comunicação, esses jovens se tornaram o pool de talentos da indústria indiana de TI. De acordo com uma estimativa aproximada, mais de 10% das pessoas na China deveriam ter alcançado CET-4 em inglês. Portanto, a habilidade em inglês não é a diferença entre a China e a Índia. A vantagem da Índia está em seu pensamento no contexto de sua integração e comunicação de longo prazo com a Europa e os Estados Unidos.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.