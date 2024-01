A baderna da desigualdade social no Brasil

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

A baderna tem origem na seguinte história: “É claro que todo mundo sabe o que é baderna. Mas o que pouca gente sabe é que essa palavra deriva do nome de uma mulher. É isso mesmo. Essa palavra veio do nome da bailarina italiana Marietta Baderna, uma artista que esteve no Rio de Janeiro por volta de 1850. Acontece que ela tinha uma legião de fãs que costumavam fazer uma tremenda confusão e gritaria por causa dela. Essa "histeria" dos fãs era tão intensa que o nome dela, Baderna, acabou virando sinônimo de confusão, balbúrdia. No século 19, a palavra baderna já constava do dicionário de Antônio Joaquim de Macedo Soares como substantivo comum”.

E os depoimentos abaixo são expressões reais de que “histeria e confusão”, não ocorrem só por causa do fenômeno capitalista do fanatismo exercido por algo ou alguém. Ele ocorre como contrapartida à alienação imposta por mídias e similares Redes Globais de alienação conjuntamente ao poderio cruel gestor e mantenedor de um status quo social totalmente desiquilibrado, ou seja, sem equidade, e isso já perdura por séculos...

continua após o anúncio

Se, hoje, qualquer manifestação pode ser chamada de baderna, será que as greves no Brasil também podem ser chamadas de baderna? Afinal, na década de 1980, o nosso grande líder, o presidente Lula lutou por melhorias sociais, sendo até preso por isso, no Grande ABC paulista.

A HISTÓRIA COM SUA ESTATÍSTICA, graças a Deus, nos lega informações na maioria das vezes precisas, como por exemplo a que li recentemente de que há estados do nordeste brasileiro, onde 60 % do conhecido projeto do Bolsa Família; que sustenta estes meus entes. Como jornalista, se eu realizar uma pesquisa neste estado nacional: buscando o grau de escolaridade destas pessoas, fatalmente irei descobrir que tais habitantes são desescolarizados e/ou analfabetos. Aí então ficará mais fácil compreender que a desigualdade é uma grande confusão, ou baderna; em sua acepção mais negativa.

continua após o anúncio

Isto tudo é muito grotesco, fico atônita com a possibilidade de que nossa população sofra mais um golpe, caso o PROJETO DE LEI (PL) 2630 seja aprovado.

É lamentável que os professores e alunos estejam admoestados por uma política senhorial e imperialista.

continua após o anúncio

Peço a todos que estão lendo este artigo que comecem a se tornar mais autodidatas em suas casas ou no meio de rua, já que hoje no Brasil existem professores morando embaixo das pontes. A maior crise instalada em no nosso país, indubitavelmente é a Educacional.

Quero aqui me solidarizar com as atitudes cristãs do hoje tão “atacado” padre Júlio Lancelloti, que do ponto de vista filosófico e ético vem tentando dirimir o sofrimento crônico para quem NASCEU PARA SER APENAS PEÇA DE UMA ENGRENAGEM SÓRDIDA que subutiliza gente para fazer dinheiro.

continua após o anúncio

A baderna social no Brasil gera dor, morte e prisões, prostituição e muita fome.

Queridos leitores, até quando o povo irá morrer da peste da desigualdade social?

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.