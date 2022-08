A Bete casou (diabetes)

Apoie o 247

Uma hecatombe termonuclear. Você está impotente, se mulher for até esqueceu-se do gosto da libido. Se homem for, enquanto um hétero orgulhoso, agora não tem mais qualquer mínima sensibilidade para orgulhosas ereções. Ambos sujam roupas íntimas com bolor esbranquiçado nos dias quentes e úmidos do verão. Poucas gotas que sejam de urina adocicada bastam para trazer o fungo oportunista. Cândida, um destes oportunistas, em questão de horas se aloja na glande do pênis ou na vulva e canal vaginal das mulheres, produzindo uma vermelhidão e incômodo, comichão, infecção urinária, as mulheres bem mais susceptíveis.

Todo e qualquer orgulho e arrogância cai por terra, desmorona em poucas semanas após o sintoma e diagnóstico. Em um homem heterossexual com histórico performático bem razoável junto às parceiras a constatação é devastadora. Ter de admitir publicamente não ter mais qualquer ereção ou sequer qualquer libido, esquecer-se do pênis, que passa a funcionar tão somente como um equipamento para urinar, um pedaço flácido de pano. "Pica de pano", dizem em zombarias.

Neuropatia diabética periférica, as extremidades irrigadas por sangue, o que se inflama temporariamente mediante estímulo de exercícios físicos, dedos de mãos e pés, ou excitação, estímulo libidinoso. O falo enorme simbólico das esculturas e monumentos mundo afora, signo histórico do macho conquistador. Junto à Bete raríssimas vezes tais carnes se avivam um pouco, de madrugada, priapismo, neste caso nada relacionado à excitação sexual. Mas há ainda bem piores efeitos colaterais, talvez o sujeito hétero até se alivie ao perceber a realidade, então o orgasmo despenca súbito dentre as suas prioridades de vida.

Se você mulher for já começa até a se programar para a transformação de persona em uma titia religiosa pudica, daquelas que nem mais imaginam cenas, nem mais visualizam em fantasias qualquer possibilidade de ato sexual ou algo próximo disto. Vestem e incorporam tal personalidade discreta e pudorosa.

Sabe-se lá se as freiras, as pastoras, as mulheres crentes que não sejam acometidas pela maldição de Bete, se estas afinal não se masturbem cautelosamente em segredo. A sós, Deus apenas por testemunha. Uma vergonha tocar as vergonhas, as partes íntimas. Algo a beirar o antinatural, dizem.

Se Deus criou mesmo os humanos, os dotou de excitação sexual para incentivá-los ao "Crescei e multiplicai-vos". Bete seria um anticristo, uma danação, amaldiçoada, traz a morte e o sofrimento, uma direta emissária do imperador Satanás, traiçoeira. Mas não, o oposto, ou não, seria então uma rigorosa moralista e educadora, uma castradora implacável da libido vergonhosa e não recomendável aos homens e mulheres de bem.

Bete é traiçoeira, gente versada no assunto defende esta tese, mas não, não é uma enviada por Satã deus dos infernos para nos atormentar. Menos ainda uma tese que implique eximir você de qualquer culpa ou responsabilidade. Mas você as terá, em menor ou maior proporção. Um fato taxativo de que há algo fora de controle.

Bete seria, talvez, uma iluminada divina emissária, ente superior sagrado e etéreo, diáfano, uma bela direta criatura do deus bom e justo. Bete traria pois o comedimento, a moderação, a castidade, seria portanto a reguladora-mor sapientíssima a afastar os falíveis pecadores de seus atos instintivos proibidos pela fé dogmática superior e inquestionável. Pecados mil aplacados por obra e ação da divina emissária: a gula, a lascívia, tantos mais.

Um organismo em desbalanço glicêmico. Se diagnóstico encarado com nervosismo e ansiedade, a adrenalina descarregada na corrente sanguínea confunde o organismo e o desbalanceia ainda mais, altera o metabolismo e os níveis de açúcares no sangue. Exatamente por isto os médicos prezam tanto pelos termos compensação e balanceamento para descrever a dita enfermidade crônica.

Com Bete é indispensável compensá-la artificialmente e sempre, sempre, agir como moderação, com equilíbrio de alimentação e hábitos em geral, de forma muito bem dosada e balanceada. Tarefa nem tão simples, para alguns bem difícil, hercúlea às vezes, ou, por que não, às mulheres, valquiriana às vezes. As Valquírias tais quais Hércules, talvez superiores em força e poder.

Bete estaria então mais próxima de ser uma enviada por algum deus bondoso, moderado, equilibrado, sereno, pois assim Bete nos forçaria a ser e a agir, nos forçaria a praticar uma vida de humildade e de moderação, de parcimônia. Uma proximidade aos jardins divinos e mais sagrados do além.

A busca quase desesperada por cortar carboidratos do cardápio, comportamento este o mais apregoado nos consultórios médicos em geral. A preocupação por danos mais sérios aos olhos, à visão já prejudicada pelo excesso de glicose nos microcapilares de um enorme nervo exposto, o único assim no corpo humano, os dois olhos da face, pouco protegidos nervos expostos. Daí constatar que pode ser muito pior, a perda da libido passa então a ser um mero detalhe até suportável, ridicularizável que seja.

Tentativas tresloucadas e quase todas mal-sucedidas. Umas maluquices: consumir cevada em pó tostada, o dito café de cevada sem cafeína, por ouvir dizer que tostados os carboidratos perdem o valor calórico; entupir-se de gorduras e proteínas pois há uma dieta que apregoa serem estas menos danosas do que os carboidratos; exceder a cota diária de adoçantes químicos não calóricos até o ponto de fortes cólicas abdominais; tanta coisa inventada, tanta diarreia constrangedora e gases intestinais decorrentes de experimentos alimentares estapafúrdios.

Convívios íntimos se comprometem em casais, companhias estreitas. Estar ao lado de uma fábrica móvel de gás metano, o parceiro ou parceira, ademais dotada de potentes retrofoguetes. Faces ruborizadas em nítidas bochechas fofas branquinhas.

Titulação. Parece coisa de editor de textos digitais, talvez, mas a referência é a titulação em química, a que se aprende na escola. Em laboratório, acima de uma bancada de higiênicos azulejos brancos, uma única gota a mais de reagente derramado desde pipeta de vidro muda tudo, altera a cor do conteúdo de um balão de ensaio quase imediatamente. Uma substância então passa a representar um efeito totalmente diferente, até oposto, uma única gota de pipeta com reagente em uma vidraria de laboratório.

Leite de magnésia, que de acordo com a dosagem tem efeitos muito diferentes: laxante ou antiácido. Limão, a inocente fruta injustiçada que tanto dizem "Fazer do limão uma limonada". Benéfica e deliciosa limonada, ácida e azeda que só, inverte a acidez do organismo, alcaliniza, o oposto. Muita atenção ao açúcar inserido na limonada azeda, tal qual no café, este de tão amargo que se põe muito açúcar. No limão, de tão azedo. Chá de boldo ou losna então, nem se fala, muito amargos, então dá-lhes açúcar, em desrespeito às comedidas receitas medicinais caseiras que pedem a sua não utilização.

Sintonia fina após sintonizado. Um ajuste muito delicado. Primeiro se sintoniza as rádios ou canais de tevê, depois se aprimora, ajustando botões bem mais sensíveis, tira-se algum chiado, algum chuvisco aparente na tela de exibição. Sensibilidade aos dedos, coisa de milímetros.

Outras ocorrências bem mais grosseiras, porém similares: um rotineiro banho de chuveiro com duração de dez minutos. Água fria, veias se escondem, agitação, raciocínio ligeiro, disposição. Água quente, veias se dilatam, letargia, raciocínio lento, indisposição. A tudo o organismo demandará mais ou menos energia para se adaptar.

A Bete é traiçoeira, esperta, sagaz, blefa com constância. Pandemia, ansiedade decorrente da situação econômica, do confinamento, a claustrofobia, os corpos e mentes em severo desajuste. Para piorar tudo, um convívio social comprometido, você tentando exercer sua cidadania justa e cotidiana.

Gente odiando gente, querendo a morte e o sofrimento de vizinhos, de parentes. Péssima a hora para eventos mais agudos de saúde, a Covid, a diabetes, hipertensão arterial, péssima hora para ser afetado por isto tudo, péssima hora para ser pessimista.

Otimismo, sem abandonar o realismo. Ser uma pessoa proativa já ajuda muito. O matrimônio com Bete é vitalício, seja união hétero ou de mesmo sexo. Ao menos neste aspecto os fundamentalistas-religiosos lhe darão razão e apoio, alardearão e louvarão a sua fidelidade matrimonial eterna assumida em altar ou púlpito imaginário. Bete vitalícia.

Proatividade e cabeça erguida sim, mas mesmo assim muita gente que se diz crente e religiosa não deixará jamais de associar toda enfermidade ou epidemia a um sujeito orelhudo, peludo e fedido tal qual bode negro, de olhos vermelhos, lascivo, perverso, um ser vil e ignóbil que precisa ser expulso, exorcizado, em conveniente sessão de descarrego discretamente precificada no amplo mercado contemporâneo disponível das igrejas mil.

Bete maldição, a punir a luxúria. Tantos absurdos presenciados, nada mais surpreende, talvez a associem a um determinado espectro político e partidário. Nada mais é de se surpreender no atual cenário neofascista brasileiro. Flerta-se com mau gosto desejando uma teocracia. Deus acima de todos. Ateus e agnósticos passam portanto a compor uma casta impura e blasfema. Juramentos de amor eterno rompidos após matrimônio expresso contraído ao altar, mais um de infinitos nossos tantos pecados.

