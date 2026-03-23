A bolha da inteligência artificial pode estourar em 2026 — e os sinais já estão à vista

Durante três décadas, o mercado financeiro aprendeu a confundir promessa com inevitabilidade. A internet foi a exceção que contaminou todas as comparações seguintes. Desde então, cada nova tecnologia passou a ser tratada não como possibilidade, mas como destino histórico inevitável. A inteligência artificial surge, agora, como o capítulo mais recente — e possivelmente o mais inflado — dessa narrativa que mistura inovação real com projeções excessivas.

Não faltam números sedutores. A consultoria PwC projeta um impacto de US$ 15,7 trilhões na economia global até 2030. Trata-se de uma cifra que, por si só, funciona como combustível para expectativas quase messiânicas.

No mercado financeiro, esse entusiasmo se traduziu em valorização explosiva: Nvidia e Broadcom tornaram-se símbolos de uma corrida que parece não admitir pausas, muito menos revisões críticas.

Mas a história — essa variável incômoda, frequentemente ignorada nos momentos de euforia — raramente se curva ao entusiasmo coletivo. E é justamente quando ela é ignorada que começa a cobrar seu preço.

Nas últimas três décadas, o mercado assistiu à ascensão de tendências igualmente promissoras: genoma, nanotecnologia, blockchain, metaverso. Todas carregavam duas características comuns: mercados potenciais gigantescos e uma dependência crítica de maturação tecnológica.

Em todos os casos, investidores superestimaram a velocidade de adoção e subestimaram o tempo necessário para transformar promessa em retorno concreto. Entre a invenção e a monetização, existe um intervalo que o mercado insiste em encurtar artificialmente — e é nesse encurtamento que se produz a distorção.

A inteligência artificial repete esse padrão com precisão inquietante.

Por trás das manchetes sobre vendas recordes de chips e data centers, há um dado menos celebrado — e, por isso mesmo, mais revelador: grande parte das empresas ainda não consegue extrair retorno real de seus investimentos em IA. Infraestrutura não é sinônimo de eficiência. Capacidade computacional não garante aplicação produtiva.

Entre instalar tecnologia e torná-la rentável, existe um intervalo operacional, estratégico e humano que o mercado insiste em ignorar. E é exatamente nesse intervalo que as bolhas costumam se formar.

Hoje, decido tratar, sem anestesia retórica, de um tema clássico da macroeconomia que, para investidores atentos, se impõe como verdadeiro terror financeiro — especialmente para aqueles que operam movidos por especulação e pela adrenalina dos ganhos rápidos. Falo das bolhas.

Fenômenos recorrentes, previsíveis em seus sinais e devastadores em seus efeitos, ainda assim ignorados por uma combinação perigosa de euforia coletiva e amnésia histórica. Quando o mercado passa a precificar o futuro como se fosse presente consolidado, o risco deixa de ser hipótese e passa a ser cronograma.

A bolha das empresas “pontocom”, no início dos anos 2000, ilustra com clareza esse mecanismo. Bastava adicionar “.com” ao nome para que empresas sem lucro — e, muitas vezes, sem modelo de negócio — alcançassem avaliações bilionárias.

Gigantes como Amazon e Cisco Systems chegaram a negociar com múltiplos extremamente elevados, ou seja, seus valores de mercado estavam muito acima do que suas receitas e lucros justificavam. Esse tipo de avaliação é conhecido no mercado como “valuation” — uma estimativa do quanto uma empresa vale com base em expectativas futuras, e não apenas em resultados presentes.

Quando essas expectativas se mostram irreais, o ajuste costuma ser abrupto. Foi o que ocorreu: estima-se que cerca de US$ 5 trilhões em valor tenham sido evaporados quando a realidade finalmente substituiu a narrativa.

Em 2008, a crise do subprime expôs outra face do mesmo fenômeno: a ilusão de segurança em ativos inflados artificialmente. O termo “subprime” refere-se a empréstimos concedidos a tomadores com baixa capacidade de pagamento, especialmente no mercado imobiliário dos Estados Unidos.

Esses créditos de alto risco foram empacotados e revendidos como produtos financeiros sofisticados, criando uma sensação enganosa de estabilidade. O mercado imobiliário norte-americano foi, assim, transformado em um gigantesco sistema de apostas alavancadas.

O colapso não apenas destruiu dezenas de trilhões de dólares em ativos, como levou instituições centenárias à ruína, entre elas o emblemático Lehman Brothers. A crise deixou claro que, quando o risco é mascarado, ele não desaparece — apenas se acumula.

Mais recentemente, a bolha das criptomoedas atingiu seu ápice em 2021, impulsionada por liquidez global abundante e pela promessa de uma revolução financeira descentralizada. O mercado superou US$ 3 trilhões em valor antes de perder mais de US$ 2 trilhões em poucos meses.

Casos como o colapso da FTX — uma das maiores plataformas de negociação de criptomoedas do mundo, que entrou em falência após revelações de má gestão e uso indevido de recursos de clientes — expuseram fragilidades profundas de governança e transparência.

Em todos esses episódios, o padrão se repete com precisão desconfortável: crescimento acelerado sustentado por expectativas infladas, seguido por quedas abruptas que reconfiguram não apenas preços, mas a própria confiança no sistema.

Os indicadores de valuation reforçam esse alerta com números difíceis de relativizar. Relações preço/vendas acima de 30 — ou seja, empresas valendo mais de trinta vezes o que faturam em um ano — historicamente antecedem correções severas.

Empresas que lideram a narrativa da inteligência artificial operam hoje nesses níveis, que, em ciclos anteriores, precederam quedas entre 75% e 90%. Não se trata de prever datas, mas de reconhecer padrões. E padrões, quando ignorados, tendem a se repetir com maior intensidade.

Há ainda um vetor menos visível, mas igualmente decisivo: a concorrência silenciosa que emerge de dentro do próprio ecossistema.

Clientes estratégicos das grandes fornecedoras de chips já desenvolvem soluções próprias, mais baratas e mais disponíveis. Não competem necessariamente em desempenho máximo, mas em custo, escala e autonomia — exatamente os critérios que orientam decisões corporativas em larga escala.

Esse movimento tende a reduzir margens, enfraquecer o poder de precificação e, sobretudo, desmontar a escassez que sustentou a atual euforia. E, quando a escassez deixa de existir, o preço deixa de se sustentar.

Bolhas não estouram apenas por excesso de otimismo. Elas colapsam quando as expectativas deixam de ser plausíveis.

Se 2026 marcará ou não esse ponto de inflexão ainda é incerto. Mas os elementos estão postos: valuations esticados, retorno difuso, maturação incompleta e competição crescente. O roteiro não é novo. O que muda é apenas o nome da tecnologia.

E, como tantas vezes antes, o mercado segue convencido de que, desta vez, será diferente — até que, inevitavelmente, deixe de ser. Não posso deixar de mencionar o velho bordão: quem viver verá!