TV 247 logo
      Buscar
      Tiago Barbosa avatar

      Tiago Barbosa

      Jornalista, pós-graduado em História e Jornalismo, com passagem por jornais de Pernambuco

      80 artigos

        HOME > blog

        A cartada final da extrema-direita

        Sem projeto e sem apoio, a direita radical aposta no medo e na violência para tentar sobreviver politicamente

        Chacina no Rio de Janeiro - 29/10/2025 (Foto: Eusébio Gomes/TV Brasil)

        A segurança é a última esperança política de uma extrema-direita fracassada diante do êxito de Lula em todos os campos.

        Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

        É cartada de desespero para sequestrar a pauta do país e subjugar a população com medo e ódio em prejuízo da racionalidade.

        Falharam o embate na área econômica e social, o terror ideológico, a campanha no exterior, a impunidade da anistia e, por fim, a viralatice de implorar sanções a Trump.

        Restou a barbárie - sangue, morte e dor do povo.

        A carnificina no Rio é ato político pensado de vilania para simular combate ao crime através do racismo e da estigmatização da pobreza - o beabá do extremismo.

        Busca inflamar a sociedade para encaixar o Brasil em parâmetros estadunidenses de narcoterrorismo e, assim, desestabilizar a soberania nacional com fins eleitoreiros.

        A extrema-direita deu a cartada final - mata e assusta por um projeto de poder.

        O Brasil precisa resistir.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados