A civilização diante da arrogância

Aquele que hoje ameaça fazer com que outros retornem à “Idade da Pedra” pode não estar revelando um excesso de poder, mas, sim, declarando, de forma involuntária, um profundo abalo nas estruturas do próprio império. Quanto mais estridente se torna a ameaça estadunidense, mais o vazio por trás dela se expõe. Nações autoconfiantes não precisam recorrer à retórica da “Idade da Pedra” nem a tamanha fanfarronice para ocultar a ambiguidade de seus objetivos e sua incapacidade de traduzir ameaças em políticas concretas.

Enquanto a primeira parte abordou a ameaça estadunidense sob a perspectiva da ignorância acerca da civilização e da história, a segunda parte vai direto ao ponto central: o que essa retórica revela sobre os próprios Estados Unidos? A questão não se resume mais ao Irã, nem apenas aos limites da escalada militar, mas à própria natureza de uma potência que se expressa com tamanha grosseria e à disfunção que aflige os impérios quando perdem a capacidade de distinguir entre dissuasão e neurose, entre política e impulsividade, entre Estado e capricho.

Quando o poder perde sua linguagem

Nações autoconfiantes não se expressam dessa maneira. Grandes potências, quando verdadeiramente controlam seus impulsos e objetivos, não precisam elevar a voz a esse ponto, nem substituir a linguagem das instituições pela linguagem da humilhação cultural. Elas sabem o que querem, definem o que podem fazer e traçam a linha de chegada antes mesmo de discutir o custo da jornada.

Mas, quando o discurso degenera em uma mistura de ameaças abertas, vanglória nervosa e na promessa de destruir o adversário não apenas militarmente, mas também simbolicamente e culturalmente, isso revela não confiança no poder, mas, sim, ansiedade em relação a ele.

Aqui, o império não se expressa a partir de uma posição de complacência, mas de uma perspectiva limitada, de cálculos confusos e da necessidade constante de compensar sua visão imprecisa com uma linguagem grosseira. Portanto, essa escalada verbal não parece ser tanto uma evidência de excesso de poder, mas, sim, uma tentativa desesperada de ocultar uma fissura em sua própria certeza política.

A ambiguidade do objetivo e o ruído das ameaças

O aspecto mais perigoso da retórica de Trump não é apenas sua agressividade verbal, mas seu vazio estratégico. O homem afirma que a “missão principal” está quase concluída, mas não a define. Fala em vitória decisiva e, em seguida, abre espaço para a escalada. Brande o espectro de um fim e, depois, prolonga o conflito com novas escaladas. Essa contradição não costuma emanar de uma potência que tomou sua decisão, mas, sim, de uma potência que tenta mascarar sua confusão inflando seu vocabulário ameaçador.

Portanto, a ameaça de fazer o Irã retornar à “Idade da Pedra” não parece refletir clareza de visão, mas, sim, confusão, que constantemente exige uma linguagem mais estridente, mais ruído e insultos mais flagrantes para encobrir seu vazio estratégico. Quanto mais ausente a definição política precisa de vitória, maior o clamor utilizado para sugerir sua existência.

Quando o império fala com nervos

Neste momento, a questão não se resume mais ao presidente, embora sua personalidade faça parte do quadro, mas, sim, à estrutura que permite que o temperamento de um indivíduo arraste consigo a imagem do Estado para esse nível de volatilidade emocional. Aqui, Trump não parece ser apenas um presidente exagerado ou impulsivo, mas, sim, um sintoma intenso de um mal-estar mais profundo: uma inflação da propaganda, uma erosão da distância entre decisão e espetáculo e uma confusão entre a imagem do poder e seu significado.

Os Estados Unidos ainda possuem armas, bases, frotas e a capacidade de infligir danos. Mas possuir as ferramentas da opressão não é o mesmo que possuir a capacidade de traduzi-las em políticas eficazes, em uma visão coerente ou em um objetivo claro. Os impérios não começam a declinar apenas quando são derrotados no campo de batalha; eles também começam a declinar quando sua retórica se torna maior do que sua visão, sua imagem mais exagerada do que sua substância e seu ruído mais intenso do que sua certeza.

O prestígio se transforma em fragilidade

Ironicamente, esse tipo de retórica, que deveria gerar prestígio, pode acabar expondo fragilidade. O prestígio na política internacional não é medido apenas pela capacidade de destruição de um Estado, mas também por sua habilidade de controlar o ritmo de seu poder e de fazer com que seus adversários e aliados acreditem que ele sabe o que está fazendo, por que o faz e quando parar.

Quando o chefe da maior potência se torna uma fonte constante de mensagens contraditórias — entre falar na conclusão da missão e defender a expansão do banco de alvos, entre insinuar uma saída e renovar abertamente as ameaças —, a própria imagem do Estado começa a ruir. O que parece, superficialmente, uma demonstração de força pode, na realidade, ser evidência de uma autoconfiança abalada e de uma necessidade constante de elevar o tom para compensar a falta de certeza.

O poder que vê apenas o que pode ser bombardeado

Então surge o dilema mais profundo: a retórica estadunidense atual revela não apenas confusão na condução da guerra, mas também uma pobreza na compreensão do próprio mundo. Quando se reduz uma nação com a história do Irã, suas contribuições civilizacionais e seu peso geopolítico a um alvo que deve ser “retornado” a um estado pré-civilizacional, revela-se não apenas crueldade, mas também uma incapacidade de compreender a diferença entre um adversário e o vazio.

Essa é uma mentalidade que vê o mundo apenas como algo que pode ser bombardeado, destruído ou chantageado. Trata-se de uma mentalidade perigosa não apenas para o Irã, mas para toda a ordem internacional, pois significa que o poder, quando perde suas restrições políticas e morais, transforma-se de um instrumento a serviço do equilíbrio em uma máquina de produzir caos, e de um elemento de dissuasão em uma fábrica de pânico global, que ameaça tanto a região quanto o mundo.

Os Estados Unidos diante de seu cruel espelho

Nesse sentido, a retórica de Trump revela não tanto a verdadeira natureza do Irã, mas, sim, a verdadeira natureza do próprio momento estadunidense. Estamos diante de uma potência ainda capaz de atacar, mas menos capaz de convencer o mundo de que sabe para onde está indo. Estamos diante de um presidente que confunde a linguagem das campanhas eleitorais com a linguagem da guerra, a propaganda midiática com a definição de interesses e a ostentação da força com a formulação de políticas.

Esses não são apenas traços pessoais repulsivos, mas, sim, sintomas políticos perigosos quando emanam do chefe da maior potência mundial. Alguém que ameaça destruir pontes e usinas de energia, enquanto, simultaneamente, fala de uma vitória iminente não se apresenta como um líder que controla o curso da guerra, mas, sim, como um homem que persegue a imagem da vitória enquanto seus fundamentos políticos e morais se corroem ao seu redor.

Os limites da agressão e os limites do poder

Portanto, o que está acontecendo hoje não deve ser interpretado apenas como uma agressão contra o Irã e o Líbano, mas também como um espetáculo revelador dos limites do próprio poder sionista - estadunidense. Trata-se de um poder capaz de destruição em larga escala, de expandir seu alcance e de escalar o conflito a níveis catastróficos. No entanto, até agora não apresentou uma definição convincente do que acontecerá depois, nem da configuração da região que pretende subjugar, nem da ordem regional mais estável que poderá emergir dessa conflagração.

Quando um império treme

A questão fundamental é que aqueles que hoje ameaçam levar outros de volta à “Idade da Pedra” podem não estar revelando um excesso de poder, mas, sim, inadvertidamente, um tremor profundo nos próprios alicerces do império. Aviões podem lançar fogo, mas não concedem sabedoria. Ameaças podem criar ruído, mas não fazem história.

As verdadeiras civilizações, contudo, perduram e permanecem capazes, mesmo sob fogo, de expor a fragilidade do poder quando este se expressa na linguagem da arrogância e do pânico.