A classe dominante promove o identitarismo e o ‘anti-identitarismo’ exatamente pelas mesmas razões

A jornalista independente e escritora australiana Caitlin Johnstone, produziu um excelente artigo onde discute o uso político, a sinergia do conflito entre o alt-right/bolsonarismo e o wolkeismo, chamado no Brasil de identitarismo. Leia abaixo o artigo na íntegra:É um momento interessante para pistas falsas de guerra cultural na sombra do império. Não há grandes corridas eleitorais atualmente em andamento. Os regulamentos governamentais da Covid foram, em sua maioria, revertidos. O império está travando uma guerra por procuração extremamente perigosa e continuamente crescente com a Rússia, que deveria estar recebendo muito escrutínio. Se alguém não conhecesse bem, poderia esperar que este fosse um momento em que o público comum estaria latindo e rosnando um pouco menos uns para os outros e um pouco mais para as pessoas no comando. Mas se alguém está lendo isso, provavelmente sabe.O mundo está rugindo em direção à multipolaridade e o império está fazendo tudo o que pode para pisar no freio, até e incluindo a intensificação de um confronto global entre potências com armas nucleares, e enquanto isso o público está ficando cada vez mais insatisfeito com os salários estagnados e a crescente desigualdade, mesmo quando crescem as preocupações de que estamos caminhando para o colapso ambiental.

Então, é claro, que neste ponto crucial da história, eles têm todo mundo discutindo sobre o “identitarismo”.

O que significa “woke” (despertar) depende de para quem você pergunta. Segundo a definição original significa “alerta ao preconceito e discriminação racial”. Se você perguntar aos advogados de Ron DeSantis, eles criaram para definir o termo no tribunal, isso significa “a crença de que existem injustiças sistêmicas na sociedade americana e a necessidade de resolvê-las”. Ambos soam inteiramente razoáveis.

Se você perguntar aos membros da ala direita, no entanto, as respostas variam do incoerente ao insanamente fanático e ao profundamente estúpido. Você ouvirá palavrões sobre “marxismo cultural” (não é uma coisa real), sobre conspirações comunistas para dar bloqueadores de puberdade e cirurgia de redesignação de gênero a seus filhos, sobre uma conspiração liberal para normalizar o abuso sexual infantil e apagar as mulheres como gênero e sobre a agenda para deteriorar a sociedade e mergulhar a cultura ocidental no caos e na desordem porque isso deixará Satanás feliz. Na minha experiência, os argumentos costumam ser intensamente emocionais - até mesmo histéricos -, mas totalmente carentes de substância.

Você também encontrará ocasionalmente atores de boa-fé que acreditam sinceramente que o “identitarismo” precisa ser combatido agressivamente porque a obsessão com a justiça racial e sexual está sugando todo o oxigênio da sala para assuntos mais importantes e sendo usado como uma arma para atacar através de agendas perniciosas que servem ao poder. É esta categoria que estou abordando principalmente aqui, porque considero a categoria anterior, em geral, para além do resgate.

É inteiramente verdade que as políticas de identidade estão sendo usadas para forçar as agendas que servem ao establishment e subverter a dissidência real. Vimos um exemplo muito direto disso em 2016, com o esforço extremamente agressivo para eleger a primeira mulher presidente da América, quando qualquer um que apontasse para o seu histórico terrível em coisas como guerra e militarismo, era chamado de misógino.

Todo o Partido Democrata é essencialmente um grande projeto psicopata para acabar com qualquer tentativa de corrigir a desigualdade de renda e riqueza, pobreza, guerras, militarismo, corrupção na política, vigilância, sigilo governamental, militarização policial e todos os outros mecanismos de controle projetados para manter o status quo no lugar, enquanto conduz qualquer zeitgeist revolucionário de volta para a lealdade ao establishment com falsas promessas de tornar a vida melhor para mulheres e grupos marginalizados.

Mas também, é verdade que despejar sua energia no “anti-identitarismo” serve ao sistema exatamente da mesma maneira que despeja sua energia na política de identidade.

Anti-identitarismo - se você me permite uma frase um tanto contraintuitiva - é a política de identidade vestida de travesti. A fixação em combater os “identitários” encurralam as pessoas em estruturas a serviço do establishment dominante, exatamente da mesma forma que a política de identidade encurrala as pessoas em estruturas a serviço dos conservadores. Isso garante que o público comum fique ocupado latindo e rosnando uns para os outros, em vez de rosnar para as pessoas no comando.

Não parece estranho para você que metade da classe dominante está fazendo com que metade da população se fixe em políticas de identidade, enquanto a outra metade está deixando metade da população cada vez mais apavorada com o “identitarismo”? Não parece muito conveniente como todos os principais políticos da direita estão fazendo do anti-identitarismo uma parte importante de suas plataformas, como todos os principais especialistas de direita estão fazendo tudo o que podem para deixar seu público mais em pânico, e como você tem Elon Musk falando sobre “o vírus da mente desperta” exatamente da mesma maneira que mais oligarcas de alinhamento liberal defendem questões de justiça social?

Isso ocorre porque tanto o anti-identitarismo quanto a política de identidade atendem às mesmas agendas do establishment, inteiramente por design. Quanto mais as pessoas se fixam na guerra cultural dominante, menos provável é que decidam que querem fazer coisas como tirar o dinheiro do Pentágono ou recuperar tudo o que os ricos roubam delas. O tempo que você gasta gritando com o outro lado da divisão cultural, é tempo que você não gasta comendo seu senhorio, assim como Deus e a natureza gostariam.

E, claro, ao dizer que essas coisas são usadas da mesma maneira, não pretendo insinuar que “anti-identitarismo” seja igual em valor à luta por justiça social. É absolutamente verdade que existem grupos desfavorecidos em nossa sociedade que precisam ser elevados de onde estão, e qualquer um que tente impedir que isso aconteça está claramente errado. O que estou apontando aqui, em vez disso, é a maneira como a mesma boca que fala sobre justiça racial e sexual, também é usada para fazer com que as pessoas apoiem uma facção política dominante, a qual nunca faz nada além de facilitar a oligarquia, a exploração e o imperialismo, exatamente da mesma maneira. A histeria sobre “identitários” é usada para fazer exatamente a mesma coisa.

Então, o que deve ser feito sobre a guerra cultural que estamos sendo empurrados para travar com cada vez mais força? Bem, esta é apenas a minha opinião, mas a resposta talvez possa ser encontrada na famosa frase do filme WarGames: “Um jogo estranho. A única jogada vencedora é não jogar.”

Essa é a minha abordagem. Eu descobri que ficar muito envolvido em empurrar ou puxar qualquer parte desse debate não faz nada além de alimentá-lo aumentando a oposição (e é por isso que este é provavelmente o único artigo que escreverei sobre o assunto), quanto a mim, é melhor eu me concentrar apenas em atacar a estrutura de poder real que nossos governantes estão tentando nos impedir de atacar. Se eles estão gastando toda essa energia para nos sugar para uma guerra cultural, a coisa mais inconveniente que podemos fazer a eles é manter nossos olhos no prêmio e continuar fazendo tudo o que pudermos para prejudicar as agendas do império.

Vejo muitas pessoas sendo atraídas para essa manipulação de poder; há personalidades da mídia independente que se autodenominavam esquerdistas não muito tempo atrás, mas agora estão tão obcecadas em combater o “vírus da mente acordada” que estão se tornando cada vez mais indistinguíveis dos apresentadores de rádio conservadores sobre mais e mais assuntos. Seria bom se todos cujo coração está no lugar certo se certifiquem de suas ações.

O uso midiático do identitarismo no cerco ao Lula

Quando Lula anunciou os primeiros 5 ministros dos 37 que farão parte do seu governo, a Rede Globo fez uma campanha por não haver mulheres ou negros entre os cinco anunciados. Logo em seguida, a esquerda ampliou a discussão, classificando como um absurdo não se ter uma mulher e um negro entre os cinco primeiros anunciados dos outros aos quais serão.

Neste momento, em que o Governo Lula está cercado e por todos os lados; militares, neofascismo, mercado financeiro nacional e internacional, elite-rentista, centrão fisiológico e o direitão eleito, pressões exteriores (dois golpes na mesma semana, Argentina e Peru); a discussão ficou sendo pela capa do livro, pela aparência. Na discussão desapareceu a essência do indivíduo, sua historicidade, o que defende, atuação, origem social. Nem se quer qual será a política da pasta entrou no debate. O que se quer é aumentar as contradições, aumentar o cerco também pela esquerda. No golpe de 2016 contra a Dilma, tivemos a direita pelas “pedaladas” e a esquerda, sob o pretexto de ser indefensável o governo, pelos ajustes fiscais do Joaquim Levy.

Nesse momento histórico, o que menos importa é a aparência ou o que a pessoa pensa ser, nem mesmo a tecnicidade dos escolhidos. O cerne é o nível de confiança que Lula tem nos indicados aos ministérios-chave. Nos demais, ministros para manter um apoio político, sem que a exigência lhe custe as políticas essenciais do seu plano de governo.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

