A construção de um país socialmente justo não cabe no Teto dos Gastos

Desde 2015 nós escutamos incessantemente o mote de que o setor público está gastando mais do que arrecada, conformando os chamados déficits fiscais. Desde então as interpretações acerca dos condicionantes que nos levaram a estes resultados são palco de intensas disputas , não só no âmbito econômico, mas também político.

As respostas econômicas diante deste quadro passavam por identificar de onde se originava esse descompasso entre receitas e despesas. Se por um lado alguns economistas apontavam a deterioração das receitas, devido à crise econômica e a diminuição do ritmo de crescimento como sendo a causa, por outro lado, outros economistas apontavam a origem do problema na suposta aceleração das despesas públicas, e que o descontrole dos gastos sociais teria levado aos resultados negativos do orçamento público.

A segunda posição saiu exitosa, e o ajuste se deu pelo corte dos gastos. Em 2017 assistimos à aprovação da chamada Emenda Constitucional do “Teto dos Gastos”, que cria, por 20 anos, um limite para o crescimento das despesas vinculado à inflação, com o objetivo de reduzir a despesa primária do governo federal. Despesas essas que dizem respeito frontalmente à gestão da máquina pública e à manutenção dos serviços básicos essenciais para o conjunto da sociedade brasileira.

Na época muitos economistas questionaram a validade de uma regra tão rígida, e que impacta diretamente a manutenção das políticas sociais e das instituições públicas. Organismos internacionais, como o próprio FMI, alertavam para o anacronismo de regras fiscais tão rígidas que não seriam capazes de serem cumpridas.

Além disso, a forma como se configurou a Emenda Constitucional 95, mesmo em uma conjuntura favorável, de crescimento econômico e de elevação das receitas públicas, estes resultados não poderiam ser transpostos para a ampliação dos gastos sociais. Diante da regra do “Teto” os gastos com políticas sociais estão, definitivamente, congelados.

Num país como o Brasil, de estrutura produtiva pouco dinâmica, um mercado de trabalho deteriorado e um profundo índice de desigualdade social e pobreza, a atuação do Estado é fator elementar de impulsão econômica através do investimento público. Em outras palavras é dever do Estado prover em um país com índices altos de extrema pobreza um sistema público de assistência social que garanta saúde, educação e renda, além de impulsionar a dinâmica econômica que promova geração de empregos e desenvolvimento econômico no seu sentido estrutural.

O mercado não se responsabilizará por estes serviços, tampouco se pretende nos levar a uma modernização produtiva, pois sua lógica reside na obtenção de lucros e não na garantia do bem estar coletivo e desenvolvimento nacional.

Nesse sentido, a existência de uma regra que imobiliza a atuação estatal, que criminalize sua gestão e interrompa o sentido de ser do Estado deve ser frontalmente rechaçada.

Além disso, a existência deste mecanismo não tem resolvido nossos problemas econômicos, desde 2015 vivemos numa economia estagnada, com alta capacidade ociosa e alto índice de desemprego, consequências diretas da queda das taxas de investimento, que hoje estão no menor patamar dos últimos 50 anos. ( https://blogdoibre.fgv.br/posts/taxa-de-investimentos-no-brasil-menor-nivel-dos-ultimos-50-anos) . É nítido, portanto, que estamos longe de vivenciar a tão prometida retomada da economia, pelo contrário, até agora os resultados são os mais desastrosos das últimas décadas.

A chegada da pandemia da coronavírus no Brasil escancara a inadequação desta regra diante das responsabilidades da gestão pública. Imediatamente foi necessário criar medidas que furassem o teto, através da aprovação do Orçamento de Guerra, pois a manutenção do Teto dos Gastos nos impossibilitaria implementar as medidas emergenciais, que aquém do ideal, já possibilitaram a sobrevivência de milhares de brasileiros.

Contudo os desafios deflagrados pela conjuntura não se encerram em dezembro deste ano – momento que chega ao fim a suspensão do teto – pelo contrário, as projeções nos conformam enormes desafios para o futuro, que se tornarão maiores e incontornáveis se o Estado não for o agente na condução de um plano de retomada econômica que passe, necessariamente, pela efetivação de um conjunto amplo de investimentos públicos e, que, só será possível com a revogação imediata do Teto dos Gastos.

A busca por resultados contábeis positivos, onde nossas contas sejam controladas a qualquer custo, não devem se sobrepor aos interesses coletivos e a garantia do Bem-estar social mínimo. Além disto, estas dimensões não são divergentes, outras conjunturas nos mostraram que a inclusão social é um importante elemento de dinamismo econômico, como o que vivenciamos nos chamados anos 2000.

Assim, não é nenhuma heresia econômica afirmar que a política econômica deve percorrer o preceito fundamental de garantia da vida, princípio pelo qual as atuais regras desconsideram. A conjuntura deixa claro que a utopia de um país mais justo, definitivamente, não cabe no teto dos gastos.

