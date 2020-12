A construção de uma nova cidade por meio da solidariedade e o compromisso com os mais pobres

Para falar da construção de uma nova cidade é importante entender o

que está acontecendo no momento atual em relação à pandemia da

Covid-19 que, por sua vez, tem escancarado cada vez mais as

desigualdades sociais, trazendo consequências ainda mais graves para

quem já se encontra em situação vulnerável na cidade.







Embora as cidades estejam cada vez mais modernas e equipadas, o

contraste com a precarização da vida da maioria das pessoas é cada vez

maior. Importante também pontuar que as cidades possuem

características e significados próprios, e que estão sempre passando

por transformações que refletem as modernizações e as necessidades da

sociedade no tempo e no espaço. O modelo de desenvolvimento agrário

que provocou o processo da urbanização, os interesses do capital

imobiliário, os valores hegemônicos da sociedade que controlam o

Estado e as resistências populares por melhores condições de vida são

partes determinantes da realidade urbana.







Ciente de tudo isso, ao pensar na construção de uma nova cidade,

transformando a que já existe, buscamos respostas para algumas

questões, bem como, o que é a cidade? O que se quer transformar? E

como deve ser a cidade que queremos? As respostas para tais perguntas

conduzem a uma reflexão sobre o direito à cidade. Historicamente, é

possível pensar na formação das cidades a partir do êxodo rural, do

conceito dela como espaço de moradia, de convivência, de trabalho etc.

Além, é claro, de pensar nela com novos contornos comunitários, dentro

de um modelo que induz à individualização dos sujeitos.







Ao voltar o olhar para a história de lutas por melhores condições de

vida na cidade, fica evidente a importância que tiveram as

organizações populares nos processos de mudança das cidades.

Organizações que, em considerável parte dos casos, tiveram origem nas

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), inseridas nos territórios

populares e que, em torno dessas lutas por conquistas concretas, foram

construindo pautas em torno do direito à cidade. Vale reforçar que as

lutas eram pautadas por problemas pontuais, como asfaltamento de ruas;

construção de postos de saúde, hospitais, escolas e creches para as

crianças etc. Se junta a essas demandas a agenda de luta urbana para

solidariedade e direitos dos mais pobres. Esta agenda pelo direito à

cidade, sempre se deu em correlação de forças extremamente desiguais,

com pouca incidência política do Estado nas decisões sobre as cidades,

exceto em períodos de governos democráticos.







Com foco também na necessidade de construir uma agenda para as cidades brasileiras, surgiu o Projeto Brasil Cidades (BrCidades), uma ampla

rede de ação coletiva, que agrega pesquisadores, lideranças de

movimentos populares, profissionais de diversas áreas dos setores

públicos e privados, juventude, população negra, movimentos de lutas

de gênero, coletivos LGBT’s, na busca de construir cidades mais

justas, mais solidárias, economicamente dinâmicas e ambientalmente

sustentáveis.







Imerso a essa reflexão sobre a construção de uma nova cidade,

solidária e comprometida com os mais pobres, a BrCidades apresenta uma

agenda para as cidades brasileiras com referências a serem adequadas e

complementadas, conforme realidades locais. A agenda é composta por

muitos itens, que enfatizam, por exemplo, a defesa da função social da

terra; o combate ao abandono e invisibilidade das periferias e

favelas; a luta contra o racismo, o acesso universal à moradia digna e

a defesa do meio ambiente como bem comum.

