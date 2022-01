A culpa é do Lula

Apoie o 247

ICL

Rio - Se tem um órgão do Governo Federal que trabalha - e muito - é o Departamento de Recuos e Desmentidos (DRD).



Ligado à Secretaria de Comunicação Institucional, antiga Secretaria de Comunicação - SECOM - o DRD funciona numa salinha nos fundos do Palácio do Planalto, ao lado do gabinete do ódio, sob o comando do secretário especial Flávio Augusto Viana Rocha.



Todo mundo sabe que uma das funções mais importantes no governo, hoje em dia, é a de recuar e desmentir as histórias do capitão e de sua prole.



No entanto, se o presidente ficar adulterando fatos, desmentindo e fraudando todo tipo de informação, daqui a pouco ninguém mais vai acreditar nas suas declarações.



O maior problema do Bolsonaro, hoje em dia, parece ser o de se reeleger. Aliás, desde que tomou posse, não passou um dia sequer sem que o presidente pensasse em se reeleger. Já no discurso de posse - pasmem - Bolsonaro já avisava que faria um bom governo e se reelegeria.

A reeleição sempre foi a prioridade desse governo.



Bolsonaro estava lendo os jornais com as pesquisas de intenção de voto para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2022, quando o secretário de Comunicação entrou no gabinete:

- Me chamou, presidente?



- Chamei, sim, Flávio! Quero que você traga aqui o marqueteiro da

minha campanha. Precisamos discutir a minha reeleição.



- Mas, presidente, ainda faltam nove meses para a eleição! O senhor vem pensando em reeleição desde que se elegeu… O rapaz do marketing já esteve aqui umas 200 vezes. Todo mês o senhor manda ele vir aqui para discutir a sua reeleição.



- Você já viu as últimas pesquisas de intenção de votos, divulgadas hoje? Eu estou com 23% das intenções de votos, contra 45% do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva - disse o capitão, apontando para os jornais.



- É, tá feia a coisa! Até parte dos evangélicos já declararam voto espontâneo em Lula.



- Temos que dar um jeito nisso daí, taokey? Até o ex-juiz Sérgio Moro aparece com quase 10% das intenções de voto, colado em mim. Daqui a pouco, até a Simone Tebet acaba me passando.

PUBLICIDADE

- O que o senhor está pensando fazer para subir nas pesquisas de intenção de votos?



- Nessa 'cuestão' daí, acho que para atingir meu projeto de reeleição preciso pôr a culpa no Lula

por todas as mazelas do país.



- Mas é o que o senhor vem fazendo, desde que tomou posse - disse o secretário, rindo.



- Pois é. Já tentei de tudo: tentei acusar o Lula de ser o mandante da facada em Juiz de Fora; tentei dizer que Lula vai transformar o Brasil em uma Venezuela; tentei por a culpa pelo aumento dos combustíveis no roubo da Petrobrás, pelo PT; culpei os governadores o ICMS, e nada!!



- Culpar Lula ou a pandemia pelos maus resultados do seu governo não vai ajudar, presidente. De mais a mais, nada disso respinga nem de longe no ex- presidente. O senhor tem que mostrar o que realizou, se quiser mais quatro anos no poder. Comece com os principais feitos do seu governo. Comece falando da inflação, por exemplo.

- Não. A inflação não. Ela anda um pouco alta.

PUBLICIDADE

- Fale do preço da gasolina.



- Tá louco! O preço da gasolina mais que dobrou.



- Fale das privatizações.



- Não. Ainda está a meia-bomba.



- Fale, então da taxa de desemprego.



- Não. Está muito alta.



- Do dólar?



- Não. O preço continua alto.



- Do preço dos alimentos?



- Tá alto.



- Do gás?



- Dobrou o preço.



- Do que o senhor vai falar, então. Tá tudo ruim! - disse o secretário, abatido.



O presidente coçou a cabeça.

- Não tem nem uma boa notícia do meu governo!? E a campanha de vacinação da população?

PUBLICIDADE

- O senhor sempre foi contra. Inclusive disse que quem vacinou-se ia virar jacaré, com Aids - disse o secretário.



- E a transposição das águas do Rio São Francisco?



- Foi o Lula que fez 94% da obra.



- E a BR-163?



- 93% foi paga pelo governo do PT.



- E a Ferrovia Oeste-Leste?



- 89% foi paga pelo governo do PT.



- E a BR 116 (trecho Porto Alegre-Pelotas)?



- 86% foi paga pelo governo do PT.



- E o “Minha Casa Verde e Amarela”?



- Era o “Minha Casa Minha Vida”, do Lula.



- E o auxílio emergencial de 600 reais?



- Foram os congressistas que deram, o senhor queria dar só 200 reais, lembra?



- E o “Auxílio Brasil”?



- Era o “Bolsa Família”, do Lula.



Com os índices de popularidade mais baixos que o salário-mínimo, e como não fez um bom governo - longe disso -, posso imaginar que Bolsonaro daqui a pouco, vai culpar o Lula pelo cheque na conta da Michelle.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.