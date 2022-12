A Democracia de Volta na TV

'O terrorismo de direita que já se anunciava com as eleições não terminadas. Ameaça Lula e a democracia', alerta o colunista Miguel Paiva edit

A todos aqueles que não davam importância à história de Bolsonaro, seu passado e suas opiniões. A todos aqueles que preferiam as regras do mercado que o Guedes representava e por isso menosprezavam o que se dizia de Bolsonaro. A todos aqueles que até concordavam com o que Bolsonaro dizia, apesar dos exageros, mas o que importava era o antipetismo. A todos aqueles que custaram quase um mandato para perceberem que depois de tantos absurdos, tantas mortes e tanto desprezo pela democracia, Bolsonaro não merecia se reeleger. Vejam agora no que deu.

O terrorismo de direita que já se anunciava com as eleições não terminadas coloca, definitivamente, as manguinhas de fora e ameaça não só a vida do Presidente Lula como a democracia brasileira. Vocês todos que eu citei acima ainda têm a coragem de dizer que Bolsonaro não é responsável por isso? Conseguem afirmar que ele não pensa assim? Que ele não queria um golpe, que seria a única maneira de se manter no poder mesmo não tendo nada a trazer de bom para o país e querendo entregar de vez o Brasil à escuridão do fascismo? Vocês ainda dizem que foram enganados pelas aparências?Não foram. Se eu já sabia quem era o Bolsonaro vocês também deviam desconfiar, ou então agiram de má fé.

O resultado está aí. Não podemos aproveitar a festa da democracia porque o perdedor ameaça, literalmente, jogar tudo pelos ares. Esse é o modo deles pensarem. Não me surpreende. Aliás, nada me surpreende vindo dessa turma. Em nome do preconceito de classe, do machismo, da misoginia e do mercado colocaram em sério risco a nossa democracia. Escapamos por pouco e continuamos tendo que olhar para os lados, principalmente para o lado direito para não sermos surpreendidos por algum ato terrorista.

Eles não gostam de democracia, de festa, de alegria e de povo. Vendo o programa do Luciano Huck festejar a volta da democracia e da cultura fico feliz, é claro, mas resta sempre um ponta de desconfiança, de suspeita das verdadeiras intenções desse pessoal. Não dava pra ver antes? Não dava para colocar sua grande força de comunicação em defesa da democracia lá atrás quando ela estava ameaçada? Não dava para enaltecer a cultura ela era esmagada, na hora em que ela mais precisou? Sei lá. Tudo bem, vamos em frente e juntos, mas não esqueço jamais a minha maneira de pensar e de julgar quem surge querendo despontar. O poder seduz e a extrema-direita adora essa sedução. Precisamos estar atentos e nunca fechar os livros de História. Está tudo lá. É só ler e reler.

