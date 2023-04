A desmoralizada justiça

Apoie o 247

ICL

A atitude do ex-ministro da justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, em entregar senhas falsas para que a PF acessasse os conteúdos de seu celular, é prova de que a justiça padece embaixo de uma lona.

Os advogados de Torres têm alegado que seu cliente está em profunda depressão com saudades da esposa e filhas, que emagreceu mais de uma dezena de quilos e que, segundo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, tem pensado em suicídio.

Essas justificativas garantiram a Anderson Torres o não comparecimento para depor no inquérito em que é suspeito de colaborar com os atos golpistas de oito de janeiro, motivo da prisão preventiva.

Alguém que estivesse no estado crítico em que os advogados dizem que Torres está, colaboraria com a justiça para reivindicar o benefício de cumprir prisão domiciliar, retornando para o calor e o afeto da família.

Acontece que Anderson Torres é um bolsonarista e, como todos de sua espécie ideológica, é dissimulado, covarde, não possui sentimento verdadeiro com nada que orbite fora da trajetória fascista.

A justiça, representada pelo STF, está colhendo o chorume do lixo acumulado por anos de equívocos, a contar do acovardamento diante do golpe contra a Presidenta Dilma, da cassação da nomeação de Lula para o seu ministério e por ter sido cúmplice da prisão do Presidente, no maior escândalo jurídico da história.

A justiça no Brasil virou lenda, isso explica o porquê de o ex-presidente permanecer no país dando as cartas por baixo da mesa. O tempo é amigo da impunidade, por isso não se deve esperar muito de Flávio Dino, Alexandre de Moraes e seus pares, é tudo cena para divertir a plateia sob a lona.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.