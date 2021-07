A direita brasileira é o motor da doutrinação e delinquência: entre Hasselmanns e Borba Gatos

A direita (em extensão a extrema direita) brasileira convive muito bem com genocídios, violências, estupros, torturas e injustiças promovidas diuturnamente pelas forças do Estado (o braço armado e institucionalizado dos donos do dinheiro) e pelos próprios donos do poder edit

A direita brasileira é a medida de nossa miséria ética, social e intelectual. E tristemente espelha a tragédia da sociedade brasileira, que compartilha em larga escala a impostura desse segmento político-ideológico. São, como dizia Milton Santos, deficientes cívicos.

Explico. A direita (em extensão a extrema direita) brasileira convive muito bem com genocídios, violências, estupros, torturas e injustiças promovidas diuturnamente pelas forças do Estado (o braço armado e institucionalizado dos donos do dinheiro) e pelos próprios donos do poder.

Vejam as chacinas cometidas contra o povo preto e pobre nas periferias do Brasil. Ou os atentados e assassinatos contra indígenas e líderes populares. Vejam as anêmicas comoções com a morte brutal de crianças negras nas favelas, atingidas por tiros de fuzis de policiais. Ou talvez a culpabilização das vítimas de estupros ou violência doméstica. Inventaram até mesmo um dispositivo jurídico para justificar um estupro, o “estupro culposo” (quando o homem estupra sem intenção de estuprar), no caso de Mari Ferrer. E os pastores destiladores de ódio e vendedores de curas falsas? Talvez incomode pouco essa direita inescrupulosa o fato de que mais de 40% dos presos brasileiros (obviamente pobres e pretos) são provisórios, ou seja, sequer foram julgados e considerados culpados. Quando há a possibilidade de uma mulher (Joice Hasselmann) ter sido espancada, outra mulher (EU DISSE OUTRA MULHER) dessa direita nojenta pergunta se a vítima fez exame de “porco” de delito. Esses dias num vídeo uma criança foi claramente bulinada sexualmente e rapidamente artistas de direita defenderam o agressor. Atores globais se recusam a ser vacinados, como Juliano Cazarré (que tipo de vírus da ignorância contaminou essa pessoa?). Homossexuais e transsexuais são torturados e mortos diariamente no Brasil, com certo regozijo de falsos moralistas cristãos. Líderes políticos fazem apologia à violência e morte; alguns baixam máscaras de crianças em plena pandemia. Ahhh, a cereja do bolo: a massa da sociedade pouco se incomoda com quase 600 mil mortes na pandemia, provocadas evidentemente por ações deliberadas do governo, deixando famílias destruídas e milhares de órfãos pelo país.

PUBLICIDADE

São tantos absurdos cotidianos e tranquilamente naturalizados por esse modus vivendis da ideologia da direita que contamina a sociedade, que a delinquência se tornou rotina soft.

Agora, ouse botar fogo num pedaço de pedra que simboliza Borba Gato, um sujeito que essa sociedade brasileira achou conveniente destacar, idolatrar, estatuar! Afinal, Borba Gato apenas estuprou, escravizou, torturou e matou mulheres, homens e crianças. Mas calma, eram “apenas” negros e indígenas, gente de segunda categoria para os conservadores de plantão. Para a sociedade brasileira, enfiar ratazanas em vaginas de mulheres em sessões de tortura ou estuprar e matar negras e índias não é nada perto de uma Fake News de Mamadeira de Piroca.

Ouse, seja louco de quebrar o vidro de um banco (mesmo quando é a própria direita infiltrada que comete esse ato). Nossaaaaa! Borba Gato “queimado” (não ficou nem um arranhão na estátua) e vidro de banco quebrado atinge essa direita e por extensão a sociedade brasileira na boca do estômago. Aí vocês vão ver jornalistas da grande mídia, políticos da direita, pastores do ódio e tios de whatsapp se levantarem raivosos contra essas “gravíssimas” atitudes de “terroristas”, “vândalos” etc.

PUBLICIDADE

Esses mesmos inconformados com um vidro de um banco bilionário quebrado nunca... NUNCA se incomodaram com o assalto diário promovido pelos bancos ao povo brasileiro, com taxas extorsivas e criminosas de juros! Pelo contrário, são financiados por esses bancos para fazerem propaganda do dreno dos recursos públicos num sistema legalizado de agiotagem em larga escala.

A sociedade brasileira está com o nervo ÉTICO rompido, como advertiu Darcy Ribeiro. E está com o potencial cognitivo atrofiado. É rebanho hipnotizado pela mamadeira de piroca (ou pela “meritocracia” – a mamadeira de piroca dos liberais) e outras pirotecnias enquanto granadas são colocadas em seu bolso. A população brasileira foi ensinada a odiar professores e amar mitos e pseudomoralistas. Cientistas das áreas políticas e sociais são execrados como doutrinadores, ao passo que se defende verdadeiros doutrinadores da direita e da delinquência que assola a vida e a inteligência nacional.

Boaventura de Souza Santos nos deu a pista: “Sem justiça cognitiva global nunca haverá justiça social global”.

PUBLICIDADE

Em 2022 teremos eleições. Ouçam os professores. E se possível, votem em professores. Que possamos todos DESDOUTRINAR a sociedade para que essa possa enxergar com racionalidade e ciência.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.