A dupla bc (bolsonaro/coronavírus): parceria eterna

Por Sérgio Fontenele, do Pensar Piauí

O retrato do Brasil hoje é o semblante de abatimento, tristeza e cansaço, combinados talvez com outros estados de espírito, como decepção e pânico, exibidos pelo ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Com apenas 28 dias de exercício no cargo, Teich é a imagem do fracasso que marca o País, neste dramático momento histórico, no qual o epicentro mundial da Covid-19 – e não o Haiti – é aqui. Ele não suportou a humilhação pública imposta pelo presidente Jair Bolsonaro, que perdeu completamente a condição de liderança necessária.

Bolsonaro fala apenas e tão somente para seu reduto eleitoral, cujo tamanho é certamente menor do que ⅓ da população, e deixa a nação sem liderança, o que agrava em particular o contexto brasileiro, segundo o Dr. Miguel Nicolelis, um dos maiores cientistas do planeta, batendo todos os recordes pandêmicos. Está em frangalhos. E o presidente é o maior responsável, é evidente até para uma criança. Não por acaso as embaixadas dos países, em Brasília (DF), começam a retirar seu pessoal, como medida de proteção, antecipando o caos.

O atual inquilino do Palácio do Planalto atua em combinação com o novo coronavírus, hoje seu grande parceiro no propósito de destruir o País. Ele age por uma frente, encorajando a população a lançar-se, de peito aberto, contra o inimigo nacional. A pandemia trabalha por outra, invadindo o território, da costa marítima, em direção ao interior do continente, como um exército invisível, veloz e muito perigoso, ceifando milhares de vidas por onde passa, na busca pela própria sobrevivência, espalhando terror, dor, desespero e perplexidade.

Dupla sertaneja?

Conectados, Bolsonaro e a Covid-19 se articulam de forma sinistra, constituindo uma “dupla sertaneja” de mau gosto, sem música, em silêncio letal com que o novo coronavírus arrebata corpos e almas, atingidas profunda e eternamente. Há uma dúvida fundamental com relação à natureza da participação do presidente nessa parceria necrófila: se é algo consciente – e nesse caso estar-se-ia diante de um genocida, que age objetivando o extermínio em massa das pessoas, sobretudo as mais pobres, os negros, minorias, idosos, etc.

Nesse caso, a deposição de Jair Bolsonaro não seria apenas algo inexorável, porém, passível de julgamento e prisão realizados por tribunais internacionais, a exemplo do Tribunal de Nuremberg, que julgou e condenou, por crimes contra a humanidade, vários dos nazistas dos primeiro e segundo escalões do III Reich. Mas há questionamento se é inconsciente a conduta tresloucada de Jair Bolsonaro, nessa cruzada contra o isolamento social, em guerra com os governadores, tentando abrir as atividades econômicas de qualquer forma.

Ele estaria ampliando, inconscientemente, a circulação dos cidadãos e dando escala industrial à produção do número de vítimas humanas. Se for o caso, é pior ainda, já que a nação estaria sob o teórico comando de alguém que perdeu – ou nunca teve – a percepção da realidade concreta, portanto, sem o pleno gozo de suas faculdades mentais, o que poderia arrastar a civilização tupiniquim para cenário apocalíptico. De qualquer forma, a terra brasilis tem dois adversários duríssimos a vencer, e a guerra, neste momento, está sendo perdida.

