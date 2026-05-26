A encíclica da unidade humana

O século XXI talvez esteja produzindo a mais silenciosa transferência de poder da História humana. Não se trata apenas de governos, exércitos ou mercados financeiros. O deslocamento agora ocorre em outra dimensão: algoritmos capazes de moldar emoções, plataformas que reorganizam comportamentos coletivos e sistemas de inteligência artificial que começam a interferir diretamente na percepção humana da realidade.

A nova encíclica do Papa Leão XIV compreendeu isso com clareza rara.

“Magnifica Humanitas” não é um texto religioso convencional. Tampouco um manifesto de rejeição tecnológica. O documento entra no centro da crise contemporânea: o risco de a civilização alcançar níveis inéditos de sofisticação técnica enquanto empobrece moralmente, fragmenta vínculos humanos e perde a própria noção de destino coletivo.

Leão XIV parece compreender que o século XXI eliminou definitivamente a possibilidade de destinos isolados. Por isso, “Magnifica Humanitas” apresenta-se também como uma encíclica da unidade humana e de um mundo indivisível. O Papa recorda que nenhuma sociedade permanecerá segura, estável ou próspera enquanto sofrimento, desigualdade e desumanização forem tratados como problemas distantes de “outros povos”.

Há uma passagem particularmente contundente logo no início da encíclica. O Papa escreve:

“A magnífica humanidade criada por Deus encontra-se hoje diante de uma escolha decisiva: erguer uma nova torre de Babel ou construir a cidade onde Deus e a humanidade habitam juntos.”

A metáfora é poderosa.

Babel nunca simbolizou apenas arrogância humana. Representava uma sociedade fascinada pela própria capacidade técnica, pela própria ideia de grandeza e pela ilusão de autonomia absoluta. Uma civilização convencida de que engenharia e poder bastariam para substituir consciência, transcendência e responsabilidade moral.

Leão XIV percebe que existe algo profundamente semelhante acontecendo agora.

Durante décadas fomos treinados a acreditar que inovação tecnológica equivaleria automaticamente a progresso humano. Como se velocidade fosse sinônimo de sabedoria. Como se eficiência substituísse discernimento. Como se capacidade computacional pudesse preencher vazios emocionais e éticos.

O resultado começa a aparecer de forma cada vez mais evidente.

Vivemos numa época em que plataformas digitais conhecem hábitos emocionais de bilhões de pessoas com precisão inquietante. Empresas privadas acumulam volumes gigantescos de dados sobre comportamento humano. Sistemas de inteligência artificial já interferem em eleições, mercados financeiros, relações sociais, educação, consumo e estratégias militares.

Em muitos aspectos, atravessamos a fronteira em que tecnologia deixou de ser instrumento para tornar-se estrutura invisível da vida contemporânea.

O Papa toca diretamente nesse ponto ao afirmar que existe hoje uma “idolatria do lucro que sacrifica os fracos, uma uniformidade que neutraliza as diferenças e a pretensão de que uma única linguagem — inclusive digital — possa traduzir tudo, inclusive o mistério da pessoa humana, em dados e desempenho”.

Esse talvez seja um dos trechos mais importantes da encíclica.

Porque o problema central da inteligência artificial não é apenas técnico. É civilizacional.

A lógica algorítmica tende naturalmente a reduzir complexidade humana em padrões mensuráveis. Emoções transformam-se em métricas. Relações tornam-se dados. Preferências convertem-se em previsões estatísticas. Aos poucos, indivíduos deixam de ser percebidos como consciências singulares para serem tratados como perfis analisáveis.

O risco é imenso.

Uma sociedade que passa a enxergar seres humanos prioritariamente como fluxo de informação aproxima-se perigosamente de novas formas de desumanização sofisticada.

Leão XIV percebeu também outra transformação decisiva: a concentração inédita de poder em estruturas tecnológicas privadas.

Em determinado momento, a encíclica afirma:

“Quem controla a inteligência artificial poderá impor sua própria visão moral, transformando-a na infraestrutura invisível dos sistemas.”

A frase deveria provocar debates profundos em governos, universidades e organismos internacionais.

Porque ela descreve precisamente a realidade emergente deste século.

A disputa geopolítica já não ocorre apenas por petróleo, rotas marítimas ou territórios estratégicos. O eixo do poder migra rapidamente para dados, capacidade computacional, domínio algorítmico e controle da atenção coletiva.

Mas talvez o aspecto mais profundo da encíclica esteja em outro ponto: a compreensão de que nenhuma tecnologia será capaz de salvar uma humanidade emocionalmente fragmentada.

A civilização tornou-se tecnologicamente interdependente sem desenvolver maturidade ética equivalente.

Uma guerra regional altera preços de alimentos em continentes distantes. Uma crise financeira em determinada potência afeta trabalhadores em dezenas de países. Um ataque cibernético pode comprometer hospitais do outro lado do planeta. Um vírus surgido num mercado local paralisa aeroportos globais em poucas semanas.

A realidade já aboliu as antigas fronteiras psicológicas da humanidade.

Mas a mentalidade política predominante continua funcionando como condomínio paranoico do século passado.

A encíclica toca exatamente nessa contradição quando insiste na necessidade de preservar “a família humana como comunidade de destino”.

Essa talvez seja uma das ideias mais importantes do documento.

Fora da consciência de unidade humana não existe saída sustentável para os grandes dilemas contemporâneos. Nem inteligência artificial, nem poder militar, nem crescimento econômico serão suficientes para garantir estabilidade num planeta socialmente desigual e politicamente fragmentado.

Estamos conectados em tempo real e emocionalmente separados.

Sabemos instantaneamente o que acontece em qualquer parte do planeta, mas muitas vezes já não conseguimos sentir empatia genuína pelo sofrimento distante.

Talvez por isso a encíclica insista tanto em “permanecer profundamente humanos”.

A frase aparece como eixo moral do documento:

“Na era da inteligência artificial, em que a dignidade humana corre o risco de ser ofuscada por novas formas de desumanização, temos o dever urgente de permanecer profundamente humanos.”

É difícil encontrar definição mais precisa para o drama contemporâneo.

Nunca tivemos tanto fluxo contínuo de informação e tamanha dificuldade de reflexão profunda. Nunca produzimos tantas ferramentas de comunicação enquanto cresce a sensação coletiva de isolamento. Nunca houve tanta capacidade técnica de coordenação planetária coexistindo com tamanha incapacidade política de cooperação duradoura.

O excesso contínuo de estímulos fragmentou a atenção humana.

E uma sociedade incapaz de refletir profundamente torna-se vulnerável à manipulação permanente.

Outro ponto impressionante da encíclica aparece quando Leão XIV aborda inteligência artificial militar. O Papa afirma que determinadas tecnologias já operam “além do controle humano”.

A frase possui dimensão alarmante.

Porque ela reconhece uma realidade que governos frequentemente evitam discutir abertamente: sistemas militares automatizados já funcionam em velocidades incompatíveis com reflexão ética humana. A automatização da guerra avança enquanto boa parte da sociedade permanece distraída pela lógica incessante do entretenimento digital.

Leão XIV parece perguntar ao mundo contemporâneo: o que acontecerá quando ferramentas extraordinariamente poderosas forem administradas por sociedades incapazes de pensar coletivamente o destino comum da humanidade?

Essa pergunta atravessa toda a encíclica.

Em outro trecho particularmente forte, o Papa adverte que “a tecnologia não pode tornar-se critério absoluto da verdade nem substituir a consciência humana”.

A frase desmonta um dos mitos centrais do nosso tempo.

Existe hoje uma crença difusa de que inovação resolverá automaticamente problemas existenciais, sociais e morais. Como se automação pudesse produzir sentido. Como se velocidade gerasse maturidade. Como se inteligência artificial fosse capaz de preencher o vazio espiritual produzido por uma civilização obcecada por desempenho, consumo e competição permanente.

Não será.

A História mostra repetidamente que sociedades entram em crise não apenas por guerras ou dificuldades econômicas. Muitas vezes desmoronam porque deixam de reconhecer aquilo que possuem em comum.

Talvez por isso “Magnifica Humanitas” seja muito mais do que uma encíclica sobre tecnologia.

Ela é um chamado para que a humanidade volte a compreender que compartilha uma única existência histórica num planeta indivisível.

Aquilo que degrada uma parte da humanidade acaba inevitavelmente degradando o conjunto.

Aquilo que ameaça a dignidade humana em qualquer lugar ameaça a estabilidade humana em toda parte.

Fora de um destino compartilhado do gênero humano, não haverá inteligência artificial suficientemente poderosa para produzir paz duradoura, equilíbrio social ou bem-estar coletivo.

Para grande parte do mundo, as ideias apresentadas em “Magnifica Humanitas” talvez soem como novidade histórica diante das crises tecnológicas e morais deste século. Para este jornalista — e para mais de oito milhões de pessoas espalhadas pelo planeta — trata-se apenas da confirmação de princípios estudados e compartilhados desde meados do século XIX: a humanidade é una, seu destino é indivisível e nenhuma civilização encontrará paz duradoura enquanto continuar organizada sobre fragmentação, desigualdade e indiferença diante do sofrimento humano.