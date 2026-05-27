A engrenagem da servidão: quem ganha com a dívida pública no Brasil?

No acumulado de 12 meses, até março de 2026, o setor público consolidado brasileiro gastou R$ 1,080 trilhão (equivalente a aproximadamente 8,35% do PIB) apenas com o pagamento de juros nominais da dívida pública. Pela primeira vez na história econômica do país, o gasto anualizado com juros nominais ultrapassou a barreira simbólica de R$ 1 trilhão. Esses gastos foram apenas com os juros da dívida, ou seja, não são a totalidade do chamado serviço da dívida, que inclui amortizações. Em 2025, o serviço da dívida pública consumiu cerca de 42,24% do orçamento federal, o equivalente a aproximadamente R$ 2 trilhões. Esse valor supera, por larga margem, a soma de todos os investimentos em saúde, educação, segurança e ciência e tecnologia.

O Brasil vive sob um paradoxo asfixiante. Dono de uma das maiores riquezas naturais do planeta, de um mercado interno robusto e de um potencial industrial histórico, o país caminha permanentemente no limite da restrição orçamentária. Quando o debate público se volta para a saúde, a educação ou o investimento em infraestrutura, a resposta do circuito financeiro e de seus porta-vozes na grande mídia é invariavelmente a mesma: "não há espaço fiscal". No entanto, há um ralo bilionário por onde escoam, de forma silenciosa e legalizada, recursos que poderiam reindustrializar e transformar o país. Esse mecanismo é o que se pode definir como o "Sistema da Dívida".

A dívida pública, em sua concepção clássica na teoria econômica, deveria funcionar como um motor de desenvolvimento: o Estado capta recursos hoje para investir em infraestrutura, ciência e bem-estar, colhendo os frutos da expansão econômica no futuro. No Brasil contemporâneo, contudo, esse instrumento foi sequestrado. A dívida deixou de financiar o progresso para se tornar um fim em si mesma — um mecanismo de transferência regressiva de riqueza que retira recursos da base produtiva e da classe trabalhadora para remunerar o capital rentista.

O conceito de "servidão financeira" traduz com precisão a atual condição da política macroeconômica brasileira. Sob a égide do teto de gastos e de suas sucessivas âncoras fiscais, o orçamento público federal é desenhado para garantir o pagamento de juros aos credores, enquanto as despesas sociais são tratadas como variáveis de ajuste.

Esse cenário é agravado por mecanismos pouco debatidos, mas altamente lucrativos para o setor bancário, como a chamada "Bolsa-Banqueiro". Trata-se da remuneração diária que o Banco Central oferece aos bancos comerciais sobre suas sobras de caixa (por meio de operações compromissadas e depósitos voluntários remunerados), mecanismo denunciado há décadas pela Auditoria Cidadã da Dívida. O Estado brasileiro paga juros de mercado sobre recursos ociosos que os bancos não conseguiram ou não quiseram emprestar à economia real, garantindo ao setor financeiro um lucro gigantesco e livre de qualquer risco, custeado com dinheiro público.

A consolidação dessa servidão financeira ganhou contornos de blindagem jurídica com a aprovação da autonomia do Banco Central. Sob o pretexto de "técnica" e "neutralidade", a política monetária foi formalmente isolada do controle público. Ao retirar do governo eleito a prerrogativa de alinhar a política de juros (Selic) com o projeto de desenvolvimento nacional, o país entregou a chave do cofre aos interesses do mercado financeiro. O resultado é a manutenção de taxas de juros reais que figuram consistentemente entre as mais altas do mundo, justificadas por metas de inflação que ignoram as pressões de custos da economia brasileira. Essa blindagem perpetua o ciclo:

Juros elevados aumentam exponencialmente o custo de rolagem da própria dívida;

O aumento da dívida é usado pelo mercado para exigir mais austeridade e privatizações;

A austeridade deprime a economia real, reduz a arrecadação e gera nova necessidade de endividamento.

O custo do Sistema da Dívida não se mede apenas em números do orçamento, mas na destruição da capacidade produtiva do país. Ao desviar o capital de investimentos produtivos — que envolvem risco, inovação, contratação de pessoal e maturação de longo prazo — para a segurança líquida e hiper-remunerada dos títulos públicos, o Brasil promove um "rentismo de Estado".

Essa dinâmica inviabiliza qualquer esforço sério de reindustrialização nacional, como os objetivos traçados pela política industrial da Nova Indústria Brasil (NIB). Como os capitalistas investirão em uma planta fabril ou em inovação tecnológica se a taxa básica de juros lhes garante um retorno real altíssimo e sem risco, na ciranda financeira? O resultado é o aprofundamento da nossa especialização primário-exportadora. O Brasil se desindustrializa e se torna cada vez mais dependente da exportação de commodities de baixo valor agregado, enquanto importa tecnologia e produtos manufaturados de alta intensidade de capital.

Para sustentar politicamente esse modelo, opera-se o que a literatura econômica qualifica como "ilusão fiscal". Parte expressiva do debate macroeconômico é baseada em falácias contábeis. Por exemplo, uma parcela gigantesca do pagamento de juros reais é frequentemente registrada pela contabilidade oficial como "amortização" ou "refinanciamento". Essa manobra contábil serve para burlar a chamada Regra de Ouro constitucional (Art. 167, III), ocultando o verdadeiro impacto do endividamento sobre as contas públicas e impedindo que a sociedade compreenda a real magnitude do dreno financeiro.

Diante disso, a proposta de uma Auditoria Cidadã da Dívida Pública — prevista, inclusive, na Constituição de 1988, mas nunca realizada pelo Estado — apresenta-se não como uma medida radical, mas como um imperativo de transparência e soberania. Auditar a dívida significa abrir a "caixa-preta" das operações financeiras para identificar:

Quais parcelas da dívida decorrem de juros sobre juros e mecanismos especulativos;

Quem são os reais beneficiários e detentores dos títulos, uma vez que a concentração de credores no Brasil é altíssima e fortemente oligopolizada;

A legalidade e a legitimidade dos contratos e das taxas aplicadas nas últimas décadas.

O debate sobre a dívida pública no Brasil não é um tema técnico e exclusivo de iniciados em economia; é a principal disputa política e distributiva do país. Enquanto o orçamento nacional estiver capturado pelo mecanismo de reprodução do capital financeiro, qualquer projeto de desenvolvimento econômico e soberania nacional estará fadado ao voo de galinha. Superar a servidão financeira exige coragem política para enfrentar o rentismo, reformar o sistema tributário — hoje altamente regressivo, penalizando o consumo e poupando o patrimônio e a renda financeira — e recolocar o Banco Central a serviço do pleno emprego e da produção. A reindustrialização e a justiça social no Brasil passam, obrigatoriamente, pelo enfrentamento lúcido e soberano do Sistema da Dívida.