A epidemia silenciosa do vazio

A solidão mudou de endereço. Já não vive apenas em casas vazias, asilos esquecidos ou pequenas cidades silenciosas. Agora atravessa aeroportos lotados, universidades, empresas, restaurantes e apartamentos iluminados por telas permanentes. Milhões de pessoas conversam o dia inteiro sem realmente se sentirem vistas.

Escrevo sobre esse tema porque ele me atravessa pessoalmente. Em meio à avalanche de guerras, conflitos que escalam rapidamente e tragédias transmitidas ao vivo para dentro dos nossos celulares, vejo surgir uma sociedade saturada de estímulos rápidos e interação superficial. Enquanto o mundo grita sem parar, desaparecem lentamente gestos humanos fundamentais: conversas honestas, escuta paciente, silêncio compartilhado, presença afetiva, palavra humana e olhar humano verdadeiro.

Tenho observado algo ainda mais perturbador. Somente na última semana, em três ligações telefônicas diferentes, depois de poucos minutos de conversa, precisei perguntar se estava falando com um robô, uma inteligência artificial ou com um ser humano real. Em duas delas, sequer foi necessário ouvir a resposta. A própria voz mecânica interrompia a conversa, dizendo que “não havia compreendido” o que eu acabara de falar. Talvez esse seja um dos retratos mais precisos da comunicação rotineira destes dias: falamos o tempo inteiro e, ainda assim, sentimos que ninguém realmente escuta ninguém.

A Organização Mundial da Saúde informou recentemente que uma em cada seis pessoas no planeta sofre com isolamento social persistente. O organismo associa essa condição a aproximadamente 871 mil mortes anuais. O problema deixou de ser apenas emocional. Tornou-se questão sanitária global.

Existe um paradoxo brutal nisso tudo.

Nunca houve tantos instrumentos de comunicação instantânea, tanta circulação diária de informação e tantos recursos tecnológicos prometendo aproximação humana. Mesmo assim, cresce no mundo inteiro uma sensação silenciosa de invisibilidade emocional.

Por quê?

Felicidade em vitrine

O filósofo Byung-Chul Han afirma que a sociedade contemporânea transformou desempenho em obrigação permanente. O indivíduo moderno precisa parecer produtivo, atualizado, saudável, criativo e interessante o tempo inteiro. Até o descanso passou a provocar culpa.

A vida virou exposição contínua.

Em cafés, famílias inteiras permanecem longos minutos sem trocar uma frase verdadeira. Casais dividem a mesma cama enquanto percorrem universos emocionais separados nos celulares. Jovens atravessam festas registrando imagens de felicidade para publicar depois, embora muitos retornem para casa carregando sensação persistente de vazio.

O avanço tecnológico ampliou conforto material, velocidade operacional e acesso imediato à informação. Mas reduziu drasticamente a capacidade humana de presença genuína.

A lógica da comparação permanente agravou essa engrenagem psicológica. Antes, alguém media a própria vida pelo círculo limitado da vizinhança, da escola ou do trabalho. Agora compete emocionalmente contra milhões de versões editadas da felicidade alheia.

Cada fotografia perfeita produz comparação silenciosa.

Cada sucesso exibido cria insuficiência íntima em alguém invisível do outro lado da tela.

O mercado do cansaço

Os impactos econômicos dessa crise já movimentam cifras bilionárias. Empresas registram crescimento de afastamentos ligados a burnout, ansiedade e depressão. Sistemas públicos de saúde ampliam gastos com medicamentos psiquiátricos e tratamentos emocionais. Trabalhadores emocionalmente esgotados produzem menos, adoecem mais e abandonam vínculos profissionais com rapidez crescente.

O capitalismo contemporâneo começou lentamente a descobrir que exaustão emocional também produz prejuízo financeiro.

No Brasil, a situação ganhou contornos particularmente inquietantes. Dados recentes da Fiocruz e do relatório Digital 2024 mostram que brasileiros passam mais de nove horas diárias conectados à internet, uma das maiores médias do planeta. Paralelamente, aumentam diagnósticos de ansiedade, sofrimento psíquico juvenil e dependência digital.

Existe algo simbólico nisso.

O país conhecido pelas conversas demoradas nas calçadas, pelo café compartilhado e pela facilidade de criar amizades começa lentamente a produzir indivíduos isolados dentro da própria rotina.

A falência da presença

A hiperconectividade alterou até nossa relação com o silêncio. Muitas pessoas já não conseguem atravessar poucos minutos sem procurar algum estímulo imediato. O vazio tornou-se desconfortável demais.

Mas distração não produz pertencimento.

O filósofo Charles Taylor observa que antigas estruturas coletivas perderam força nas últimas décadas. Religião, vizinhança, comunidade e projetos compartilhados deixaram de oferecer continuidade existencial para milhões de pessoas.

Tudo circula rapidamente.

Pouco permanece.

Que espécie de humanidade surgirá quando crianças aprendem primeiro a deslizar os dedos em telas antes mesmo de compreender escuta, silêncio e presença real? O que acontece com sociedades incapazes de sustentar profundidade emocional? Quanto tempo uma civilização consegue sobreviver transformando atenção, ansiedade e solidão em mercadoria lucrativa?

Talvez esteja surgindo uma nova forma de pobreza.

Uma pobreza de escuta.

De presença.

De significado.

A humanidade criou máquinas capazes de produzir textos sofisticados, simular emoções e processar trilhões de dados em segundos. Mas continua tropeçando numa pergunta antiga e devastadora: como permanecer humano dentro de uma civilização que transformou até o silêncio em produto de mercado?