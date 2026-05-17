A erosão do bolsonarismo nas polícias militares

A rejeição a Flávio Bolsonaro em meios policiais nos permite recorrer à nossa longa experiência como professor nessas corporações. O episódio das vaias e dos apupos de PMs — uma corporação que foi mimada por Jair Bolsonaro — no quartel-general da instituição, contra Flávio Bolsonaro, na presença de oficiais superiores, é uma prova concreta de que o bolsonarismo pode, de fato, ser erodido e perder substância.

Podemos apontar as seguintes razões:

A notoriedade de Flávio Bolsonaro como “Flávio Rachadinha”, em choque com a ideologia anticorrupção presente na corporação; As ameaças constantes ao valor das aposentadorias, à atualização salarial e ao tempo de serviço necessário para a aposentadoria; O desfinanciamento da educação, vista por inúmeros PMs como um meio de ascensão econômica; E, por fim, o racismo patente do bolsofascismo diante de uma corporação cujos quadros são formados majoritariamente por negros e pardos.

Assim, o trabalho político de desmonte do bolsofascismo pode ocorrer e resultar em:

A perplexidade do contingente eleitoral bolsonarista, que migra para um niilismo do tipo “todo político é corrupto e igual” e opta por anular o voto; A abertura de brechas para a migração desse eleitorado para outras candidaturas de direita.

Ou seja:

(i) os partidos progressistas devem abandonar o mantra de que Segurança Pública é uma pauta exclusiva da direita;

(ii) devem formular uma política clara para as forças policiais e para as Forças Armadas em geral.