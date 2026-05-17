TV 247 logo
    Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247
      Buscar
      Francisco Teixeira avatar

      Francisco Teixeira

      13 artigos

        HOME > blog

        A erosão do bolsonarismo nas polícias militares

        Rejeição a Flávio Bolsonaro por PMs revela desgaste do bolsonarismo até em corporações antes alinhadas ao ex-presidente

        A erosão do bolsonarismo nas polícias militares (Foto: Adriano Machado/Reuters)
        Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

        A rejeição a Flávio Bolsonaro em meios policiais nos permite recorrer à nossa longa experiência como professor nessas corporações. O episódio das vaias e dos apupos de PMs — uma corporação que foi mimada por Jair Bolsonaro — no quartel-general da instituição, contra Flávio Bolsonaro, na presença de oficiais superiores, é uma prova concreta de que o bolsonarismo pode, de fato, ser erodido e perder substância.

        Podemos apontar as seguintes razões:

        1. A notoriedade de Flávio Bolsonaro como “Flávio Rachadinha”, em choque com a ideologia anticorrupção presente na corporação;
        2. As ameaças constantes ao valor das aposentadorias, à atualização salarial e ao tempo de serviço necessário para a aposentadoria;
        3. O desfinanciamento da educação, vista por inúmeros PMs como um meio de ascensão econômica;
        4. E, por fim, o racismo patente do bolsofascismo diante de uma corporação cujos quadros são formados majoritariamente por negros e pardos.

        Assim, o trabalho político de desmonte do bolsofascismo pode ocorrer e resultar em:

        1. A perplexidade do contingente eleitoral bolsonarista, que migra para um niilismo do tipo “todo político é corrupto e igual” e opta por anular o voto;
        2. A abertura de brechas para a migração desse eleitorado para outras candidaturas de direita.

        Ou seja:
        (i) os partidos progressistas devem abandonar o mantra de que Segurança Pública é uma pauta exclusiva da direita;
        (ii) devem formular uma política clara para as forças policiais e para as Forças Armadas em geral.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Acompanhe as
        últimas notícias