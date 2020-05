Poucas afirmações no debate político atual soam mais inverossímil do que a cínica provocação de que a esquerda ajudou a eleger Bolsonaro edit

Poucas afirmações no debate político atual soam mais inverossímil do que a cínica provocação de que a esquerda ajudou a eleger Bolsonaro.

No pós Segunda Guerra, o filósofo alemão Theodor W. Adorno alertou que uma das caraterísticas mais terríveis do fascismo era a prática recorrente de se “culpar a vítima” por seu sofrimento.

Uma expressão muito utilizada nesse esforço fascista de “culpabilização da vítima” é o de que ela "pediu por isso". "Ela estava pedindo por isso", dito de uma vítima de violência ou agressão sexual, por exemplo.

Ao fazermos uma busca rápida pela internet encontramos que “culpabilização da vítima” nada mais é que “o ato de desvalorizar uma vítima de crime, considerando-a responsável pelo acontecido”.

Além disso, também pode ser definida como “o ato de justificar uma desigualdade encontrando defeitos em suas vítimas”.

Esse fenômeno é tão forte em nossa sociedade que mais de 33% da população brasileira considera a mulher culpada pelo estupro, como mostrou pesquisa realizada pelo Datafolha em 2016.

Nessa mesma pesquisa é apontado que 42% dos homens e 32% das mulheres concordam com a afirmação de que “as mulheres que se dão ao respeito não são estupradas”.

Triste realidade de um país que parece ter acostumado a conviver com a barbárie de todos os níveis nas mais variadas esferas!

Na política não tem sido diferente. Culpar a esquerda em geral, e o PT em especial, pela ascensão da besta bolsonarista é uma afronta. É ainda mais indigno quando essa acusação parte justamente de setores que nada fizeram ou, pelo contrário, alimentaram a escalada golpista contra a presidenta Dilma ou repercutiram diuturnamente a propaganda direitista de desestabilização à qualquer custo de Lula enquanto candidato, comemorando seu injusto cárcere.

Além do povo brasileiro, ninguém mais foi tão vítima da farsa da eleição de Bolsonaro do que a esquerda brasileira. Estamos falando de vários companheiros que tiveram as vidas destroçadas por lutarem, bem ou mal, por um país menos desigual. Tratam-se de vítimas, não de culpados.

Por suposto, governos erram. Obviamente que o PT e partidos aliados podem e devem ser cobrados por terem adotado essa ou aquela tática eleitoral.

Mas daí querer jogar a responsabilidade ao PT e outros partidos de esquerda pela eleição de Bolsonaro é inaceitável. Apesar de todas as limitações, erros e incompreensões, sempre estivemos na linha de frente levando porrada de uma direita inconsequente que abriu mão de todos os escrúpulos e, num vale-tudo, optaram pelo “quanto pior, melhor”.

Bolsonaro começou a ser eleito quando, na obsessão por tirar o PT do governo, deram ouvidos a uma mentira de Roberto Jefferson e a alimentaram, dia e noite, uma invencionice batizada de “mensalão”.

Bolsonaro começou a ser eleito quando, na tentativa de enfraquecer o PT no governo, permitiram a prisão ou o afastamento de vários de seus quadros, usando-se de “inovações” jurídicas seletivas como “domínio do fato”, “delações premiadas” ou a famigerada “pedalada fiscal”.

Bolsonaro começou a ser eleito quando, para se criminalizar a esquerda e o PT, criaram uma organização paralela ao Estado Democrático de Direito e, com apoio dos EUA, alimentaram a Lava Jato e a tal República de Curitiba.

Bolsonaro começou a ser eleito quando, no intuito de inviabilizar os governos Dilma, patrocinaram manifestações fascistas que, desde 2013, insufladas pela grande mídia e por fakenews, promoveram um clima de hostilidade que descambou para os ataques que assistimos hoje contra todas as instituições democráticas.

Bolsonaro começou a ser a eleito quando, para depor uma presidenta honesta, deram um Golpe parlamentar, midiático e jurídico, abrindo-se a Caixa de Pandora e libertando toda a escória que hoje faz parte desse (des)governo.

A esquerda brasileira cometeu e vem cometendo erros. A tática eleitoral do PT se demonstrou equivocada em alguns aspectos, assim como a tática franco-atiradora de Ciro Gomes. Mas nem um, nem outro, podem jamais serem responsabilizados pela ascensão do fascismo no país.

Erros aconteceram e continuarão acontecendo. É natural do processo político, ainda mais na atual fase de intensa imprevisibilidade no âmbito da Quarta Revolução Tecnológica. Só não erra quem se omite e fica na cômoda posição de apenas achincalhar.

O que levou Bolsonaro e sua milícia ao poder foi uma direita inconsequente que, para impedir a continuidade das políticas exitosas dos governos Lula e Dilma alimentaram a besta fascista e agora tenta jogar esse fardo justamente nas costas de quem é a maior de suas vítimas.

A culpa pelo estupro da democracia em nosso país jamais poderá ser atribuída a quem sempre a defendeu, independentemente da desculpa canalha de “ela ter pedido por isso”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.