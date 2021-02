A evolução de uma espécie agonizante...

O mundo neoliberal infelizmente se divide entre artistas e plateia, e com certeza, os primeiros são canastrões da pior espécie. Já os segundos foram hipnotizados de forma torpe e colonial: vivendo como eternos espectadores/prostituídos acorrentados à intensa baixa autoestima, que faz deles parcos zumbis sedentos de luz, sob a névoa das trevas da fome e da dor... edit

A grande explosão, tão decantada por cientistas, o chamado BIG BANG, que fez brotar galáxias e planetas… realmente aconteceu?

Segundo os criacionistas, o evento foi apenas um conto de terror, muito bem elaborado pelo intelecto sapiens, porém o postulado é bem aceito pela comunidade científica, que nasceu na Idade moderna e floresce até hoje: contando suas aventuras em Marte, Saturno, Lua e etc.

Ir e vir, presente e passado, magia e extermínio, são molas mestras da enjoativa equação do pós-nascimento humano. O ser conhecido como sábio. Vive mesmo é de fama, e capital. Qualquer elemento que respire e seja um bípede travestido irá sempre pensar no lucro e na corrupção. Exceções são mero acaso.

O vício do capitalismo embriaga gerações, e cada vez tal situação recrudesce. Contamos nos dedos os exemplares que realmente estejam sóbrios. O caldo da escravidão pelo capital, cada vez engrossa mais; em um caminho sem volta.

O projeto de destruição de grande parte da população mundial criada e recriada nos fornos da "engendrada miserabilidade" caminha a passos largos, e muito bem sucedido: e as pandemias fazem parte do pano de fundo. Afinal, despoluir o ambiente é preciso. E as religiões constituem um dos pilares fulgurantes deste enredo de caos que desumanizou o Homem quando ele mal saía da classificação de indivíduo primitivo.

Quem é o primitivo? O Homo sapiens gerador de vícios e mazelas: Traficando e matando, ou o pequeno Homo habilis que engenhosamente produziu o fogo?

"Duas certezas", com certeza, nós podemos ter: NINGUÉM É MELHOR QUE NINGUÉM E TODOS NÓS IREMOS MORRER...

