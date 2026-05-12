A fronteira do lobby

Quando um eleitor pergunta a um deputado por que votou de determinada forma, quase sempre a resposta vem com frases de manual: “foi o melhor para o país”, “segui a orientação do partido”. O que raramente se confessa é o peso da influência que se move nos bastidores — a de quem financia campanhas, encomenda pareceres, distribui estudos e ronda os corredores do poder com crachá autorizado. Esse universo chama-se lobby — a atividade organizada de influenciar decisões do Estado, sobretudo no Legislativo, em favor de interesses econômicos, corporativos ou ideológicos.

O lobby, em si, não é ilegal. O problema surge quando ultrapassa a linha que separa o convencimento legítimo do tráfico de influência e da corrupção. Quando o interesse privado se disfarça de interesse público e o dinheiro se torna alavanca de decisão, a política deixa de representar o eleitor e passa a representar o financiador.

O processo começa cedo, nas campanhas. Desde a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4650/2015, está proibida a doação de pessoas jurídicas. Apenas pessoas físicas podem contribuir, e sempre dentro dos limites fixados pela Lei 9.504/1997. Mesmo assim, persiste o caixa 2, repasse ilegal de recursos não declarados à Justiça Eleitoral. O artigo 350 do Código Eleitoral prevê pena de até cinco anos de prisão e multa para quem omitir ou falsear informações financeiras em campanha. E é por essa brecha criminosa que muitas lealdades se formam — lealdades que depois custam caro à democracia.

Imagine uma trading de grãos que busca reduzir exigências ambientais para ampliar exportações. Contrata uma consultoria de Brasília, que agenda reuniões com deputados da bancada ruralista e apresenta estudos mostrando ganhos de competitividade. Um ou outro desses parlamentares recebeu ajuda de empresários do setor em campanhas anteriores; outros foram apoiados por fora da contabilidade oficial. O resultado é previsível: relatórios amenos, votações alinhadas, e a convicção de que defender o setor é defender o país.

Os bancos operam com ainda mais discrição. Um grande conglomerado financeiro contrata uma firma de “relações governamentais” para acompanhar um projeto que flexibiliza regras de capital. O lobista, ex-chefe de gabinete de um senador da Comissão de Assuntos Econômicos, distribui relatórios técnicos, promove encontros e convence aliados a incluir pequenas alterações no texto. Pequenas, mas decisivas. Em troca, mantém aberta a porta de apoio eleitoral para o próximo pleito.

A indústria farmacêutica é outro caso recorrente. Quando deseja prolongar prazos de patentes ou facilitar o registro de medicamentos, aciona consultores especializados que orbitam os gabinetes. Eles não são servidores públicos, mas têm acesso. Organizam audiências com médicos e entidades, redigem minutas de emenda, produzem discursos prontos. De repente, um parágrafo novo aparece em um projeto, beneficiando o laboratório e passando despercebido pela opinião pública.

O lobby das apostas on-line — as chamadas bets — age às claras, mas com a mesma eficiência. Empresários do setor financiam clubes, patrocinam eventos e contratam lobistas para defender tributação branda. Reúnem parlamentares simpáticos à pauta e moldam o discurso: “legalizar é moralizar”. Na prática, garantem a permanência de um negócio multimilionário com pouca fiscalização e forte influência política.No campo religioso, o lobby assume forma distinta. Blocos evangélicos com representação parlamentar contratam articuladores para pautar temas sobre ensino religioso, costumes e financiamento de mídia confessional. O apoio eleitoral vem de pessoas físicas, dentro da lei, mas coordenado com precisão. Os deputados que aderem à pauta tornam-se, na prática, seus porta-vozes dentro do Congresso — e não apenas representantes de seus eleitores.

As universidades privadas também aprenderam o caminho. Quando uma proposta ameaça alterar a regulação do ensino superior, redes educacionais contratam consultores para acompanhar cada passo da tramitação. Promovem seminários no Congresso, oferecem estudos “técnicos”, sugerem emendas. O lobista não redige a lei, mas inspira quem a redige. O discurso é público; a motivação, privada.

Em todos esses exemplos — verossímeis e frequentes — o padrão se repete: influência planejada, contatos diretos, argumentos técnicos e financiamento político. O problema não está na conversa, mas na opacidade. O cidadão não sabe quem fala com quem, nem sobre o quê. E um Parlamento sem luz é terreno fértil para a promiscuidade entre o público e o privado.

Nos Estados Unidos, a prática é regulamentada há décadas. A Lobbying Disclosure Act de 1995 e a Honest Leadership and Open Government Act de 2007 obrigam lobistas a registrar clientes, gastos e temas abordados. Relatórios são públicos, viagens e presentes caros são proibidos, e ex-congressistas cumprem quarentena antes de atuar como lobistas. A transparência não elimina o poder econômico, mas permite rastreá-lo. O cidadão sabe quem influenciou cada decisão, e o sistema político ganha um mínimo de previsibilidade ética.No Brasil, a regulamentação segue lenta. O Projeto de Lei 1.202/2007, de autoria do deputado Carlos Zarattini (PT-SP), busca disciplinar a atividade no âmbito federal. Foi aprovado pela Câmara em 2022 e reenviado ao Senado sob a numeração PL 2.914/2022, onde ainda aguarda deliberação final. O texto define o conceito de “representação de interesses”, exige divulgação de reuniões e proíbe vantagens indevidas. Mas peca por não tornar obrigatório o registro de lobistas e por prever sanções leves. Falta-lhe também garantir espaço para organizações menores — sindicatos, cooperativas, movimentos sociais — competirem em condições minimamente equilibradas com grandes corporações.

Regular o lobby é admitir que ele existe — e que, se permanecer na sombra, continuará servindo aos poderosos. Transparência é o antídoto contra a captura do Estado. Um Congresso que funcione à vista do cidadão não eliminará a influência, mas obrigará a que ela seja pública, registrada, escrutinada.

Quem conhece o Parlamento por dentro sabe: onde falta luz, o dinheiro fala mais alto que a voz do eleitor.