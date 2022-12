Apoie o 247

Por Hildegard Angel, para o 247

Esses bárbaros raivosos bolsonarentos se apossaram do Brasil como deles para burlar todas as leis, posturas, os regulamentos e princípios. Mataram, desviaram, corromperam, desmataram, incendiaram, contrabandearam, contaminaram o ar, os rios, o solo, os alimentos; mataram os indígenas e/ou os deixaram morrer abandonados à própria sorte durante a peste da COVID; dominaram as polícias, as agências de controle, membros do judiciário até a procuradoria geral da união.

Compraram o Congresso com o grotesco 'orçamento secreto'; ignoraram 30 milhões de famintos, cortaram o fornecimento de água nas regiões áridas do Nordeste, matando pela fome e pela sede. Negaram oxigênio aos asfixiados, impingiram remédios errados aos doentes, até terminais, fecharam milhares de leitos da rede pública hospitalar, e quando veio a pandemia os doentes não tinham onde se tratar.

Usaram de tudo para só adquirir e ministrar vacinas se houvessem propinas envolvidas, adiando de tal forma a providência, que morreram 700 mil. Não lamentaram as mortes de nossos maiores artistas e valores. Ofenderam países amigos. Escarraram no chão, cuspiram perdigoto, inspiraram sujeira em tudo que diziam e faziam. E agora foram pegar um bronze na Flórida.

