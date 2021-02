A gênese de Moro e a metafísica de Gilmar: o documentário responde

Nesta terça-feira a Segunda Turma do STF abriu o caminho para

a declaração da suspeição do ex-juiz Sergio Moro e a consequente

anulação da condenação do ex-presidente Lula, ao validar as provas

obtidas por sua defesa junto ao acervo da Operação Spoofing. A

operação investigou o raqueamento das mensagens trocadas entre Moro e procuradores por jovens de Araraquara, a quem devemos tão precioso

conhecimento sobre as entranhas da Lava Jato.



Como sabido, o pontapé foi dado pelo ministro Lewandowski, ao

autorizar o compartilhamento, com a defesa de Lula, dos dados já

obtidos pela PF e o STF. Vale dizer, pelo Estado. Moro e a PGR

entraram com recurso para impedir o compartilhamento e foram

derrotados por 4 votos a 1. Foi do ministro Gilmar Mendes o voto mais

contundente, certeiro e demolidor contra a Lava Jato. Ele esmiuçou as

mensagens mais reveladoras do conluio entre o juiz e os procuradores

para condenar Lula, das muitas violações do devido processo legal e

até de práticas próprias de regimes totalitários (como a obtenção de

delações através de chantagens e até de ameaças de tortura,

vazamentos seletivos com claros propósitos políticos, gravações e

quebras ilegais de sigilos e outras tantas).



Ao final, Gilmar apresentou uma escolha: "Ou estamos diante

de uma obra ficcional das mais notáveis, e estes hackers de Araraquara

são um novo Gabriel Garcia Márquez, ou estamos diante de fatos de tal

gravidade, cuja avaliação me abstenho de fazer agora". Sabe ele,

sabemos nós, que a verdade está na segunda hipótese. Fatos gravíssimos estão sendo revelados, e são graves não apenas porque resultaram na condenação injusta de Lula. Eles atentaram contra a democracia e o Estado de Direito, desacreditaram a Justiça e o Ministério Público e levaram à eleição do presidente mais nefasto que o Brasil já teve.



Mais cedo, em entrevista ao site Jota, Gilmar confessou-se

chocado com o teor das mensagens e formulou perguntas metafísicas na primeira pessoa do plural, sabedor ele de que muitos contribuíram para a gênese de Sergio Moro, para o empoderamento dos "bad boys" do

Ministério Público, o surgimento e a mistificação da Lava Jato, para

dela tirarem proveito político e econômico. No voto, Gilmar apontaria

mais de uma vez a mídia como uma das artífices da farsa que se

converteu "no maior escândalo judicial da história", como disse ontem

em artigo no NYT o politólogo Gaspard Estrada, por ele citado (e

republicado pelo 247).



Perguntava Gilmar: “Como pudemos chegar a permitir que isso se

estruturasse? Pois quanto mais a gente se aprofunda na leitura… São

informações desorientadoras. É uma avalanche. A pergunta que me ocorre é: o que nós fizemos de errado para que, institucionalmente, nós

produzíssemos isso? Um setor que se desliga por completo, não está

acoplado a nenhum sistema jurídico funcional, que cria sua própria

Constituição e que passa a operar segundo seus sentimentos de justiça.

Eles sabiam que estavam fazendo algo errado mas o fizeram com o

sentimento de que tudo ficaria encoberto”.



Para mitigar sua angústia tardia, e compreender parte do que

tantos fizeram “dee errado" para que a Lava Jato pudesse ter ido tão

longe, Gilmar deveria assistir ao documentário “Sergio Moro: a

Construção de um Juiz acima da Lei", realizado pelos jornalistas Luís

Nassif, Marcelo Auler, Cintia Alves e Nacho Lemus. Produzido com

financiamento coletivo obtido no ano passado através da Internet, o

documentário de 72 minutos foi lançado na noite de segunda-feira, 8, e

pode ser visto no Youtube, no endereço

https://www.youtube.com/watch?v=tBc6AnRZfjo&t=1584s .



No seu voto eloquente, Gilmar apontou mais de uma vez o dedo

para a mídia, com sua cobertura engajada da Lava Jato, que produziu

uma das páginas mais deploráveis do jornalismo brasileiro. Ressalvou

não estar isentando de responsabilidade o STF, o Judiciário e outras

instâncias do sistema de Justiça (a PGR e o CNJ, entre elas,

certamente). O documentário demonstra, entretanto, que houve

complacência demais para com os métodos de Moro, que muito antes da

criação da Lava Jato já atuava como um "juiz investigador", como o

definiu certa vez o ex-ministro Celso de Mello. Quem julga não

investiga mas Moro, revelam as conversas, era o verdadeiro chefe da

Lava Jato.



Em entrevistas com advogados, procuradores, jornalistas e

também com investigados e/ou condenados, o documentário recua aos

primeiros anos da atuação de Moro, identificando decisões anteriores

à Lava Jato em que ele já violava os ritos e procedimentos legais da

magistratura. Por exemplo, grampeando por mais de dois anos os irmãos

Rozemblum nos anos 1980.



Nos anos 1990, Moro projetou-se à frente do Caso Banestado, e

ali já se notabilizou como um juiz que investigava ou ajudava na

produção de provas, algo absolutamente escabroso no ordenamento

jurídico. Sua polêmica atuação naquele caso foi amplamente divulgada,

conhecida e contestada, mas nada fizeram os órgãos de controle, como o

CNJ e o STF. Em agosto do ano passado, a segunda turma do Supremo

anulou uma sentença exarada por ele no caso Banestado contra o doleiro

Paulo Roberto Krug, por entender que houve violação da imparcialidade:

na fase de assinatura do acordo de delação premiada, Moro participou

diretamente da produção de provas contra o doleiro. Logo, o que tanto

fez na Lava Jato para "pegar" Lula já era prática antiga. E isso

chegou aos ouvidos do Supremo, há muito tempo.



No documentário, vai se mostrando que, de tanto pairar acima

da lei, de tanto acreditar que era intocável e que estava blindado

pela mística marqueteira que criou em torno de si, Moro foi avançando

com suas práticas delinquentes até ser transformado (principalmente

pela mídia antipetista) em santo guerreiro contra a corrupção. Foi

dando nós na própria Justiça que ele conseguiu levar para Curitiba

processos que deveriam ficar na Justiça de São Paulo, como o do

triplex do Guarujá e o do sítio de Atibaia. Lula, afinal, era seu alvo

claro e brilhante.



De 2014 para cá, não faltaram episódios indicadores de que

algo de podre havia no reino da Lava Jato. E boa parte dos podres é

revisitada pelo documentário. Um grampo foi encontrado e nunca

explicado na cela do doleiro Alberto Youssef. Ainda em 2014, Moro

começou a produzir vazamentos seletivos, como os da delação do diretor

corrupto da Petrobrás, Paulo Roberto Costa, na véspera do segundo

turno da eleição presidencial. Acordos de delação foram arrancados

dos investigados à custa de chantagens ou tortura psicológica. "Só

faltou agulha sob a unha", disse Gilmar ontem em seu voto. Os

advogados de Lula foram não apenas grampeados mas por longo tempo

monitorados. Isso também foi denunciado, mas nenhuma providência foi

tomada.



Por fim, o TRF-4, a segunda instância para a vara de

Curitiba, tornou-se, como já disse Lula, uma sucursal da Lava Jato.

Ou como disse Deltan Dallagnol, os desembargadores ali faziam o que

Moro queria. Homologando em prazo recorde a condenação de Lula, eles o tornaram inelegível, enquadrado na lei da ficha limpa.



De todos os crimes de Moro e dos procuradores da Lava Jato,

nenhum talvez tenha tido alcance tão grande e efeito tão danoso para o

país como aquele vazamento da conversa Lula-Dilma em 2016, grampeadamilegalmente (porque ela tinha foro especial como presidente), e captada após o tempo de gravação autorizado. A imediata divulgação da conversa pela TV Globo, sugerindo que Dilma estava nomeando Lula como ministro apenas para protegê-lo da Lava Jato, para dar-lhe o foro do STF, determinou o êxito do golpe contra Dilma. Só Lula teria conseguido, com sua habilidade política, reverter a maré do

impeachment ilegal que tomara conta do Congresso. E com isso tivemos

por dois anos o governo do usurpador Temer, do qual passamos ao

governo genocida de Bolsonaro.



Mas o tempo tem sido mesmo senhor da razão para Lula. O

lançamento do documentário na segunda-feira, a reportagem de Joaquim

de Carvalho no Brasil 247, mostrando como Moro, ainda juiz, ajudou

advogados a faturar com a Lava Jato, e a decisão da Segunda Turma

nesta terça-feira, são peças que se encaixam, e se juntam com outras,

para tornar inevitável a declaração de suspeição de Moro e anulação de

sua sentença contra Lula no caso triplex.



Depois, teremos o acerto de contas de Moro e dos procuradores

com a Justiça. Como isso se dará, não está claro. No Senado, avança a

coleta de assinaturas para a instalação da CPI da Lava Jato. Na Câmara

corre outra coleta. Pode ser que se juntem. Será divertido ver Moro e

Dallagnol prestando depoimento na Casa que demonizaram com a Lava

Jato, apresentando todos os políticos e partidos, mas especialmente os

do PT, como corruptos inescrupulosos. E com isso nos levaram a

Bolsonaro, que é o verdadeiro legado da Lava Jato.

