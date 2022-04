A gente precisa deixar de ser refém das ameaças do Encardido

"Depois de Mandela é Lula. O maior líder popular do mundo. Sem essa de ficar refém das ameaças do Encardido", escreve o jornalista Laurez Cerqueira edit

Por Laurez Cerqueira

Nem devemos pronunciar o nome dele.

Ele está tremendo de medo. O caminhão dele parou na subida, na altura dos 30%.

Faltam demônios para empurrar. Vai escorregar ladeira abaixo e se estabacar.

Ele sabe que já é um derrotado e que junto com os filhos e milicianos vão enfrentar os tribunais.

O Centrão não empurra caminhão na subida, sem combustível. E ainda correndo risco de virar sucata.

O povo está fazendo o link entre o golpe que derrubou Dilma, a prisão do Lula, a eleição do Encardido, o preço dos combustíveis, a inflação e o desemprego. A campanha vai se encarregar de tirar a lona do caminhão. O povo vai ver que está carregado de mentiras.

As mentiras dele não vendem mais. Armas, comunismo, Venezuela, “Luladrão”, e outras, estão mofadas. O que o Encardido tem de novo para apresentar?

Lula vai ter a maior votação da história do país. Ele vai retomar o projeto de desenvolvimento sustentável com inclusão social, interrompido pelo golpe.

O mundo está olhando para o Brasil. O mundo conhece Lula e sabe o que fizeram com ele.

Depois de Mandela é Lula. O maior líder popular do mundo.

Sem essa de ficar refém das ameaças do Encardido.

