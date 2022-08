A Globo não sabe dominar o monstro que pariu

Apoie o 247

Em entrevista ao Jornal Nacional da Rede Globo, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, utilizou seus quarenta minutos em rede nacional para mentir e tentar desestabilizar os entrevistadores, principalmente o jornalista Willian Bonner, já que a jornalista Renata Vasconcellos é ignorada e menosprezada pelo misógino presidente.

O desempenho do candidato foi o de sempre, mentiras sobre inflação, pandemia, transposição do Rio São Francisco, corrupção e meio-ambiente, além dos ataques e armadilhas, tentando faturar alguma frase deslocada de contexto dos entrevistadores para viralizar nas redes, agradando seus fanáticos seguidores.

E falando sobre o trabalho nas redes sociais, Bolsonaro vem superando Lula com vantagem. O ex-presidente nunca disputou uma eleição onde a internet tivesse tamanha importância. Cabe aos coordenadores da campanha do PT orientá-lo de que tudo o que ele fala no palanque não fica mais restrito aos presentes, de que seu discurso vai para além das praças, chega aos smartphones em tempo real e pode ser editado ao gosto do ‘freguês’.

Voltando à entrevista, onde muitos esperavam que fosse um ‘massacre’ da Globo contra Bolsonaro, não foi o que vimos. As perguntas foram nota 5 e os comentários e réplicas sobre as respostas foram nota 0. Bolsonaro mentiu fora da ‘margem de erro’ e os entrevistadores não foram capazes de rebatê-lo com veemência, ficando no ineficaz e exaustivo candidato...candidato...candidato.

Sobre corrupção Bolsonaro se saiu muito bem, mentiu convicto sobre a influência dos pastores no ministério da educação, atribuindo toda a culpa ao ex-ministro Milton Ribeiro.

Sobre o Centrão, Bonner foi patético ao cantar ‘se gritar pega Centrão...’, manifestação antiga de Augusto Heleno, ministro chefe de segurança institucional, criticando o grupo de parlamentares que hoje ‘governa’ o país e que, segundo Bolsonaro, sem ele seria impossível.

Sobre a pandemia conseguiu distrair seus entrevistadores com dados e datas falsas, mentindo descaradamente sobre a compra de vacinas e ainda qualificou de ‘circo’ a CPI da COVID, deixando seus interlocutores sem reação.

O tema mais difícil para Bolsonaro foi o meio-ambiente. O candidato foi às ‘cordas’ e não soube responder adequadamente sobre o uso de tratores em áreas de desmatamento ilegal, a falta de fiscalização de alertas sobre desmatamento e acusou o IBAMA de cometer abusos contra proprietários rurais.

O que está evidente, desde 2018, é que nem Bonner e nem Renata são capazes de neutralizar a impostura de um mentiroso contumaz, potencializado por uma sociopatia que o deixa confortavelmente convencido de sua realidade paralela. A Globo não sabe lidar com o monstro que ajudou a parir e alimentar.

A perspectiva final é de que Bolsonaro conseguiu fortalecer sua bolha e aumentou a ojeriza coletiva. Nada de positivo será acrescentado à sua campanha, o que não é bom, porque está atrás nas pesquisas e Lula vai ter os mesmos quarenta minutos.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

