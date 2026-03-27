A gramática da guerra reduz a paz a uma agenda sem força

Guerras longas não apenas redesenham fronteiras; elas introduzem um elemento novo que passa a orientar conflitos futuros. Cada conflito relevante funciona como um laboratório aberto onde técnicas, tecnologias e formas de organização são testadas sob pressão extrema.

O que resiste ao campo de batalha deixa de ser exceção e passa a ser regra. É assim que se constrói, ao longo do tempo, uma gramática do conflito — um repertório acumulativo de soluções que atravessam décadas e são rapidamente apropriadas por outros Estados.

Indústria, gás e exaustão

Entre 1914 e 1918, na Primeira Guerra Mundial, travada sobretudo entre o norte da França, Bélgica e Alemanha, surge um conceito que redefine o alcance da guerra: a escala industrial. Não se trata apenas de produzir mais armas, mas de converter a economia inteira em engrenagem militar. Siderúrgicas passam a fabricar canhões e munições em ritmo contínuo; indústrias têxteis produzem uniformes em massa; cadeias alimentares são reorganizadas para sustentar milhões de soldados; refinarias garantem combustível para frentes estáticas e mecanizadas.

A guerra deixa de ser episódica e passa a ser sustentada por um sistema produtivo permanente.

Nesse ambiente, emerge também o uso sistemático de armas químicas, como o gás mostarda e o cloro. Esses agentes não apenas matavam — cegavam, queimavam vias respiratórias, desorientavam. Soldados, privados de visão e ar, avançavam às cegas até se prenderem em arames farpados, onde muitos morriam lentamente.

O campo de batalha torna-se, pela primeira vez, um espaço onde o próprio ar é arma. Essa combinação entre indústria e letalidade massificada estabelece um padrão que seria incorporado por todos os conflitos posteriores.

Velocidade, propaganda e dispersão

Em 1939, com a invasão da Polônia, inicia-se a Segunda Guerra Mundial. O elemento novo não está apenas na velocidade da Blitzkrieg, mas na integração entre guerra, indústria e narrativa. O regime nazista compreendeu que sustentar um conflito prolongado exigia controle simultâneo da produção e da percepção.

O cinema, o rádio e a publicidade foram mobilizados como instrumentos estratégicos. Filmes dirigidos por Leni Riefenstahl e campanhas coordenadas construíram uma imagem de coesão e inevitabilidade, sustentando o moral da população e das tropas mesmo sob bombardeios devastadores.

Ao mesmo tempo, a dispersão industrial se consolida como resposta direta à vulnerabilidade dos centros urbanos. Bombardeios sobre Hamburgo, Dresden e Berlim demonstraram que concentrar produção significava expor o coração da guerra. A União Soviética, ao transferir fábricas para além dos Urais, levou esse princípio ao limite.

A lição torna-se permanente: sobreviver é distribuir.

Selva, veneno e comando disperso

Entre 1955 e 1975, na Guerra do Vietnã, o conflito desloca-se para uma geografia difusa — selvas densas, vilarejos indistintos, campos de arroz aparentemente inofensivos. O uso do agente laranja pelos Estados Unidos buscava eliminar a cobertura vegetal e expor o inimigo. Ao mesmo tempo, minas terrestres e armadilhas improvisadas transformavam cada deslocamento em risco iminente.

O elemento decisivo, porém, não estava apenas no terreno, mas na organização: pequenas unidades autônomas, sem dependência de um comando central rígido, operavam de forma coordenada e resiliente.

A descentralização deixa de ser contingência e passa a ser doutrina.

Precisão guiada e guerra em fluxo

Em 1990, com a invasão do Kuwait pelo Iraque e a resposta liderada pelos Estados Unidos na Guerra do Golfo, surge a guerra orientada por precisão e informação. A operação Tempestade no Deserto, iniciada em janeiro de 1991, inaugura o uso integrado de satélites, GPS e mísseis guiados. O campo de batalha — do deserto kuwaitiano ao sul do Iraque — passa a ser monitorado continuamente.

O alvo não é apenas localizado: é acompanhado, modelado e atingido com exatidão crescente.

Na Guerra na Ucrânia, essa lógica é ampliada e democratizada. Em regiões como Donetsk, Kherson e Kharkiv, drones comerciais adaptados tornam-se armas de precisão de baixo custo, capazes de neutralizar blindados e atingir depósitos estratégicos.

Ao mesmo tempo, pequenas unidades operam com autonomia crescente, reduzindo a dependência de cadeias rígidas de comando. A guerra fragmenta-se sem perder eficácia.

O poder que sobrevive à queda da liderança

Esse movimento ganha densidade quando observado à luz de eventos recentes no Oriente Médio. O Irã, ao longo das últimas semanas, viu a eliminação de diversas lideranças de alta patente da Guarda Revolucionária e, de forma decisiva, a morte do líder supremo Ali Khamenei, em ataques conduzidos por Estados Unidos e Israel no fim de fevereiro de 2026.

Ainda assim, a capacidade de resposta do país não foi interrompida. A razão é estrutural: ativos militares distribuídos, estoques dispersos, cadeias decisórias fragmentadas. O sistema não depende de um único vértice.

A eliminação da liderança, que em outros contextos poderia significar colapso, passa a ser absorvida como parte do funcionamento.

É nesse ponto que se consolida a transformação mais profunda da guerra contemporânea. Se antes os gabinetes de crise eram salas fechadas, com mapas fixados nas paredes, onde generais moviam peças metálicas — tanques em miniatura, bandeiras cravadas em territórios, decisões tomadas com base em relatórios atrasados —, hoje esses espaços foram substituídos por centros de comando imersivos. Telas de alta definição exibem imagens de satélite em tempo real, fluxos de dados atualizam posições a cada segundo, algoritmos sugerem cenários.

O campo de batalha não é mais interpretado — ele se impõe. A guerra deixa de ser imaginada e passa a ser acompanhada em fluxo contínuo.

Ao longo desse percurso, o padrão é cumulativo e inequívoco. A escala industrial da Primeira Guerra mobilizou economias inteiras. A Segunda Guerra integrou propaganda e dispersão produtiva. O Vietnã consolidou a descentralização como método. A Guerra do Golfo introduziu a precisão guiada por dados. A Ucrânia combina tecnologia acessível, baixo custo e estruturas distribuídas. Nenhum desses elementos desaparece.

Todos permanecem, adaptados, sobrepostos.

A paz precisa virar sistema

Diante dessa evolução, impõe-se uma pergunta que já não é apenas militar, mas civilizacional.

Se a guerra se tornou um sistema sofisticado — capaz de integrar inteligência artificial, vigilância por satélite e estruturas descentralizadas que resistem mesmo à eliminação de suas lideranças —, por que a paz permanece ancorada em gestos simbólicos e respostas fragmentadas?

Marchas em Nova York, discursos em Londres, manifestações diante do Arco do Triunfo ou caminhadas na orla de Copacabana produzem visibilidade, mas não produzem estrutura.

Se a guerra aprendeu a se organizar como sistema — distribuído, resiliente, tecnologicamente avançado — a paz precisará fazer o mesmo.

Não como retórica, mas como arquitetura.

Uma gramática da paz exigirá instituições capazes de antecipar conflitos, tecnologias voltadas à prevenção e à mediação, redes internacionais que operem com a mesma velocidade e coordenação que hoje caracterizam a guerra.

Caso contrário, continuaremos assistindo a um desequilíbrio perigoso: a guerra evolui como método; a paz permanece como intenção.