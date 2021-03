A grande suspeita

Leia a crônica do cartunista Miguel Paiva sobre a suspeição do ex-juiz da Lava Jato edit

Por Miguel Paiva, para o Jornalistas pela Democracia

- Sergio, onde você estava?

- Como assim? Na vara.

- Estou com uma certa suspeição sobre você. O que você andou fazendo esse tempo todo?

- Fazendo justiça com as próprias mãos.

- Mãos limpas?

- Mas meu amor, sou um marido ilibado, fiel e um juiz...

- Honesto? Sergio, por favor. Sou sua mulher, mas não sou boba.

- Você está comigo há tantos anos. Não deu pra ver quem eu sou como juiz?

- E você deixava? Estava sempre lá com aqueles procuradorezinhos dando ordens, ouvindo grampos, vazando áudios.

- Amor, isso é segredo de justiça.

- Que segredo, Sérgio. Todo mundo já tá sabendo. Não viu o Fachin. Ele derrubou todo o nosso projeto.

- O que é que eu faço?

- Procura outro emprego.

- Tô procurando nos Estados Unidos...

- Procura aqui mesmo, Sergio. O Paraná tá cheio de casos de falcatrua, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica. Não é essa a sua especialidade?

- Eu não nasci pra isso, meu amor. Queria ser espião da CIA.

- Você já foi e não deu certo. Descobriram tudo.

- Foi só um estágio. Eu ia ser promovido.

- Ai veio aquele power point.

- Tava tão bonitinho. Por que não acreditaram?

- Porque era mentira Sergio. Qualquer um podia ver.

- Mas o caso era moleza. Era só arranjar a escritura do tríplex no nome do Lula

- Pois é, cadê a escritura?

- Tá lá, mas faltava a assinatura?

- A assinatura era a prova. Se não tem assinatura...

- Puxa vida, fiz tudo direitinho. Coloquei o sapo barbudo na prisão, ajudei a eleger o homem, virei ministro e tudo...por que não deu certo? Me diz?

- Mitos não tem ministros, meu amor.

- Eu sempre achei que eu era o mito. Lembra do Morobloco? Eu tava surfando na onda.

- Curitibano não sabe surfar

- Mas eu bem que tirei onda.

- Agora tem que arranjar grana pra pagar o leite das crianças, meu amor.

- Tem essas consultorias...

- Estão de olho. Você vai cobrar de quem você ajudou a quebrar?

- Será que dá pra perceber?

- Querido, acho que só nos resta fazer barreado pra vender.

- Eu vou escapar dessa, você vai ver. A elite não vai me abandonar.

- Sei...

- Verdade...duvida?

- Sei lá...é que...

- É que o quê?

- Eu não teria tanta certeza assim...

- Você vai me abandonar?

- Sérgio, corta essa. Hoje é seu dia de lavar o banheiro.

- Pode ser lava jato?

- Vê se cresce, meu amor. A Lava jato já era e por tua culpa.

- Peço escusas.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.