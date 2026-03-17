A guerra chegou à América Latina

Após anos de guerra híbrida, operações psicológicas e desestabilização, a América Latina entra em um novo estágio de conflito. A intervenção na Venezuela, o estrangulamento de Cuba e a militarização do eixo andino revelam a consolidação de uma arquitetura de guerra por procuração no continente.

A América Latina entrou num daqueles instantes em que a história deixa de sussurrar e começa a falar em voz alta. A denúncia de Gustavo Petro de que a Colômbia estaria sendo bombardeada “desde o Equador”, depois da localização de uma bomba lançada nas proximidades da fronteira, não pode ser lida como mais um atrito periférico entre vizinhos tensos. Mesmo com a investigação ainda em curso, o fato político já está dado. O continente cruzou um limiar. O que até ontem podia ser descrito como militarização difusa, pressão de fronteira e escalada retórica passa agora a adquirir contornos de incidente interestatal explícito, num momento em que a região já vinha sendo empurrada para um novo ciclo de securitização e confronto.

Esse é o ponto decisivo. A guerra não começou hoje, mas hoje ela deu um sinal mais visível de que pretende sair das sombras. Nos últimos dias, o Equador já havia aprofundado sua cooperação militar com Washington em operações conjuntas perto da fronteira colombiana, com bombardeio de um campo atribuído aos Comandos de la Frontera e participação de meios aéreos, fluviais e drones, ao mesmo tempo em que Daniel Noboa ampliava o estado de mobilização securitária interna. Quando esse ambiente já saturado de força, medo e excepcionalidade desemboca numa denúncia de bombardeio transfronteiriço, o que se revela não é apenas uma crise bilateral. O que se revela é o primeiro estalo audível de uma nova fase. A fase em que a guerra híbrida, depois de anos operando por desinformação, sabotagem política, coerção econômica e operações psicológicas, começa a testar no território latino-americano sua dimensão mais abertamente cinética.

Seria um erro grave interpretar o episódio entre Equador e Colômbia como um ponto de partida. O que se observa agora é, na verdade, a superfície de um processo muito mais longo, que há anos reorganiza silenciosamente o continente. A guerra já estava aqui. Apenas não se apresentava como guerra. Ela operava por outros meios, com outras linguagens e com outro ritmo. A América Latina foi, ao longo das últimas décadas, um dos principais laboratórios globais de guerra híbrida, onde operações psicológicas, campanhas de desinformação, lawfare, desestabilização institucional e engenharia política passaram a atuar de forma coordenada e contínua.

Nesse ambiente, a disputa pelo poder deixou de se dar apenas no campo eleitoral ou econômico e passou a se deslocar para o terreno da cognição, da percepção e da confiança social. Narrativas foram construídas para produzir medo, ressentimento e polarização. Instituições foram tensionadas até o limite de sua legitimidade. Lideranças foram alçadas ou destruídas por fluxos informacionais altamente assimétricos. O resultado foi a produção de um estado permanente de instabilidade controlada, no qual a realidade política se torna maleável e vulnerável à intervenção externa.

Esse padrão não é aleatório. Ele responde a uma lógica precisa. Em vez de confrontos diretos, opta-se por corroer gradualmente a capacidade de resistência dos Estados, fragmentar o tecido social e reconfigurar o ambiente político de dentro para fora. É assim que a guerra híbrida opera. Ela não começa com tanques. Ela começa com narrativas, algoritmos, financiamento político e reorganização de elites. Quando necessário, avança para bloqueios econômicos, pressões diplomáticas e crises institucionais. E, apenas em estágios mais avançados, passa a incorporar elementos mais visíveis de força.

O que o episódio de 17 de março revela é exatamente essa transição. Depois de anos de atuação no campo invisível, a disputa começa a testar seus limites no plano material. Não se trata de uma ruptura, mas de uma continuidade. A fase atual não substitui a anterior. Ela a incorpora. A guerra informacional, psicológica e política continua operando, mas agora passa a coexistir com uma escalada de presença militar, operações de fronteira e incidentes que tensionam diretamente a soberania territorial. É nesse ponto que o continente deixa de ser apenas um espaço de disputa difusa e começa a se configurar como um teatro de operações em formação.

Se a superfície dos acontecimentos sugere uma sequência de crises desconectadas, a camada estrutural revela algo muito mais coerente. O que está em curso é a implementação de uma nova doutrina hemisférica por parte dos Estados Unidos, que retoma, atualiza e radicaliza a lógica histórica de controle sobre a América Latina. A chamada revitalização da Doutrina Monroe, agora reinterpretada sob a lógica do chamado “Trump Corollary”, recoloca o Hemisfério Ocidental como espaço prioritário de projeção de poder, combinando instrumentos militares, econômicos, informacionais e políticos em uma mesma engrenagem estratégica.

Essa doutrina não se apresenta como tal de forma explícita no discurso público cotidiano. Ela opera sob uma narrativa legitimadora aparentemente consensual: o combate ao narcotráfico, à migração irregular e à instabilidade regional. É nesse enquadramento que se insere a ideia, defendida por figuras centrais do governo norte-americano, de que os cartéis só podem ser derrotados por meio do uso direto de poder militar. Ao mesmo tempo, iniciativas como a formação de uma coalizão hemisférica para “erradicar cartéis” indicam que não se trata apenas de cooperação pontual, mas da construção de um arranjo permanente de coordenação securitária sob liderança de Washington.

O ponto decisivo é que essa narrativa funciona como interface entre diferentes camadas de poder. Sob a bandeira da segurança, articulam-se objetivos mais amplos. A contenção da presença chinesa em infraestrutura estratégica, o reposicionamento de cadeias logísticas, o controle de rotas e portos e a reorganização política de governos regionais passam a operar de forma integrada. Segurança, economia e geopolítica deixam de ser campos separados e passam a compor uma única arquitetura de intervenção.

É nesse contexto que a guerra híbrida ganha nova densidade. Ela deixa de ser apenas um conjunto de técnicas de influência e passa a se articular com estruturas institucionais e militares mais visíveis. A doutrina não busca apenas responder a ameaças existentes. Ela produz o próprio ambiente em que essas ameaças se tornam justificáveis. Ao transformar o continente em zona de risco permanente, cria-se a base política e simbólica para expandir presença, aprofundar alianças e normalizar níveis cada vez mais altos de intervenção.

Essa é a mudança qualitativa que precisa ser compreendida. A América Latina não está apenas reagindo a uma política externa mais agressiva. Ela está sendo reconfigurada como espaço funcional de uma estratégia mais ampla, na qual a estabilização é substituída pela gestão permanente da instabilidade. O episódio entre Equador e Colômbia, nesse sentido, não é uma anomalia. É a expressão mais recente de uma lógica que já vinha sendo construída e que agora começa a operar de forma mais aberta e menos disfarçada.

A consolidação dessa doutrina não ocorre apenas por declarações ou operações pontuais. Ela depende da formação de um ambiente político regional compatível com seus objetivos. É nesse ponto que começa a se desenhar, com maior nitidez, um bloco de poder no continente que não é apenas militar ou diplomático, mas profundamente ideológico e estrutural. O que está em curso é a convergência de governos, elites e forças políticas em torno de uma mesma matriz de alinhamento, que combina agenda de segurança, liberalização econômica seletiva e subordinação geopolítica.

O Equador aparece como a face mais operacional desse processo, com a transformação acelerada de seu território em plataforma de cooperação militar e securitária. O Paraguai, por sua vez, oferece a base jurídica e territorial para a ampliação da presença norte-americana, ao institucionalizar mecanismos que flexibilizam a soberania em nome da segurança. No Peru, o reposicionamento naval e a disputa por infraestrutura portuária revelam a dimensão geoeconômica dessa reorganização, onde a contenção da China se entrelaça diretamente com a lógica de defesa. Já no Cone Sul, a ascensão de governos alinhados a uma direita mais dura, como no Chile e na Argentina, reforça a construção de um arco político que legitima esse rearranjo sob a linguagem da ordem, da estabilidade e do combate ao crime.

O ponto central, no entanto, não está apenas nos governos. Está na articulação entre esses governos e um ecossistema mais amplo de produção de sentido. Think tanks, plataformas digitais, redes de influência, operadores políticos e fluxos de financiamento passam a atuar de forma convergente, criando um ambiente no qual determinadas agendas ganham centralidade e outras são sistematicamente deslegitimadas. Segurança passa a ser sinônimo de militarização. Soberania passa a ser reinterpretada como alinhamento. Conflito social passa a ser enquadrado como ameaça interna.

Essa convergência revela que o bloco em formação não é apenas um agrupamento circunstancial de países. Ele funciona como uma arquitetura de poder em múltiplas camadas, onde decisões políticas, narrativas públicas e estruturas institucionais se reforçam mutuamente. É assim que a guerra híbrida se territorializa. Ela deixa de ser apenas um conjunto de operações dispersas e passa a se ancorar em governos, leis, acordos e discursos que normalizam sua presença.

Nesse cenário, o continente vai sendo gradualmente reorganizado não apenas como espaço de cooperação regional, mas como zona de operação de uma estratégia maior. O alinhamento político não é efeito colateral. É condição de funcionamento. E é justamente essa combinação entre estrutura institucional e produção ideológica que permite que a escalada, ainda que fragmentada, avance sem encontrar resistência proporcional.

Se a estrutura se revela na formação do bloco, seu funcionamento se torna mais visível nos pontos onde a pressão atinge níveis mais extremos. É nesses espaços que a lógica da nova fase se manifesta sem mediações. A Venezuela e Cuba, cada uma à sua maneira, tornaram-se os laboratórios mais avançados dessa dinâmica. Não por acaso. Ambas ocupam posições simbólicas e estratégicas que desafiam diretamente a reorganização pretendida para o continente.

No caso venezuelano, o que se viu foi a ruptura de um limite histórico. A intervenção direta dos Estados Unidos e a captura de sua liderança política marcaram o retorno explícito da força militar como instrumento legítimo de reorganização regional. Não se tratou apenas de uma operação pontual. Tratou-se da produção de um precedente. A mensagem foi clara. Quando os mecanismos indiretos não são suficientes, a intervenção direta volta a ser considerada uma opção viável. Isso altera profundamente o cálculo de todos os atores do continente.

Cuba representa outro tipo de laboratório. Ali, a lógica não é a da intervenção imediata, mas a da exaustão prolongada. O colapso energético recente, agravado pelo bloqueio e pela interrupção de fluxos essenciais de abastecimento, evidencia uma forma de coerção que atua de maneira mais lenta, porém igualmente devastadora. A pressão econômica, energética e política se combina para produzir um ambiente de desgaste contínuo, no qual a estabilidade interna se torna cada vez mais difícil de sustentar. Ao mesmo tempo, declarações abertas sobre a possibilidade de controle direto da ilha reforçam que a contenção não é o objetivo final. A transformação do regime segue no horizonte.

O que une esses dois casos não é o método, mas a lógica. A estratégia não opera de forma única. Ela se adapta às condições de cada território. Onde a intervenção direta é possível, ela é utilizada. Onde o custo político ou militar é mais alto, recorre-se à asfixia sistêmica. Em ambos os casos, o objetivo é o mesmo: reconfigurar o ambiente político e estratégico de acordo com os interesses de uma nova arquitetura de poder.

Esses laboratórios cumprem uma função ainda mais ampla. Eles produzem exemplos. Servem como demonstração de capacidade, como aviso e como instrumento de disciplinamento indireto para outros países da região. Ao observar o que acontece com Venezuela e Cuba, o restante do continente passa a operar sob uma nova percepção de risco. E é justamente essa percepção que permite que a lógica da coerção avance mesmo onde a força ainda não foi aplicada diretamente.

É nesse ponto que o Brasil emerge não como espectador, mas como eixo central da disputa. Diferentemente de outros países do continente, o país não se encaixa com facilidade na lógica de subordinação direta nem na de intervenção imediata. Sua escala territorial, seu peso econômico, sua posição geopolítica e sua capacidade de articulação internacional fazem com que qualquer tentativa de enquadramento exija uma estratégia mais complexa. É justamente por isso que o campo principal de disputa tende a se deslocar para dentro, para o terreno político, institucional e informacional.

A nova fase da guerra híbrida, nesse caso, não se apresenta por meio de operações militares abertas, mas por mecanismos de pressão difusa e contínua. A securitização das fronteiras, especialmente na Amazônia, a construção de narrativas sobre crime organizado e instabilidade, a ampliação de tensões institucionais e a atuação de redes informacionais assimétricas passam a operar de forma combinada. Ao mesmo tempo, o reposicionamento de países no entorno imediato do Brasil, tanto ao norte quanto ao sul, cria um arco geopolítico que amplia o grau de pressão estratégica sem necessidade de confronto direto.

É dentro dessa lógica que a dimensão político-eleitoral ganha relevância. A reorganização hemisférica em curso não depende apenas de bases, acordos ou operações. Ela exige governos capazes de internalizar e reproduzir essa orientação. Nesse cenário, torna-se plausível considerar que forças políticas alinhadas a essa matriz ganhem centralidade como vetores de reconfiguração interna. O bolsonarismo, pela sua trajetória, pelo seu alinhamento automático a agendas de segurança e pela convergência com interesses estratégicos norte-americanos, aparece como um desses vetores. E, dentro desse campo, figuras como Flávio Bolsonaro passam a adquirir relevância não apenas como atores domésticos, mas como possíveis pontos de conexão entre a disputa interna brasileira e a arquitetura geopolítica mais ampla.

O ponto central não está na personalização do processo, mas na sua lógica. A guerra que se desenha não se limita ao controle territorial. Ela busca a reorientação política dos Estados. Nesse sentido, eleições deixam de ser apenas momentos de escolha interna e passam a integrar o próprio campo de disputa estratégica. O que está em jogo não é apenas quem governa, mas sob qual matriz de poder esse governo se insere.

Assim, o Brasil se torna, ao mesmo tempo, alvo e prêmio. Não por sua vulnerabilidade, mas por sua importância. E é justamente essa condição que explica por que a pressão tende a se intensificar não na forma de ruptura imediata, mas como processo contínuo de disputa, desgaste e tentativa de alinhamento.

A sequência dos acontecimentos deixa pouca margem para dúvidas. A América Latina não ingressou subitamente em uma guerra aberta, mas já não pode ser descrita como um espaço de estabilidade. O que se consolida é uma nova etapa, na qual diferentes formas de poder passam a operar de maneira integrada para reorganizar o continente. A intervenção direta na Venezuela, a asfixia prolongada de Cuba, a militarização do eixo andino, a formação de um bloco político alinhado e o incidente entre Equador e Colômbia compõem, juntos, uma engrenagem que já está em movimento.

O elemento central dessa transformação é a mudança de natureza da disputa. A guerra não desapareceu. Ela apenas mudou de forma. Durante anos, operou como guerra híbrida, estruturando percepções, desestabilizando instituições e reorganizando ambientes políticos a partir de dentro. Agora, essa mesma lógica começa a incorporar, de forma crescente, dimensões mais visíveis de força, sem abandonar as camadas informacionais e psicológicas que lhe dão sustentação. O resultado é um modelo de conflito mais complexo, no qual operações militares, pressão econômica, disputa narrativa e reorganização política atuam simultaneamente.

Nesse cenário, o episódio de 17 de março tende a ser lembrado menos pelo seu desfecho imediato e mais pelo que anuncia. Ele marca o momento em que a guerra deixa de ser apenas inferida e passa a ser percebida. Não como evento isolado, mas como parte de uma transição mais ampla, na qual o continente é reposicionado como teatro estratégico de uma disputa global em transformação.

E é nesse ponto que o Brasil se insere de forma decisiva. Não apenas como território, mas como campo político. A disputa que se desenha não se limita a fronteiras ou acordos. Ela atravessa instituições, narrativas e processos eleitorais. A possibilidade de apoio externo a forças políticas alinhadas à nova arquitetura hemisférica, incluindo o bolsonarismo e figuras como Flávio Bolsonaro, revela que o centro de gravidade dessa guerra passa também pela definição de quem governará o país e sob quais interesses.

O que começa a se desenhar, portanto, não é apenas uma sequência de crises regionais. É a ativação de uma guerra por procuração no continente, na qual a América Latina deixa de ser periferia para se tornar espaço central de disputa. Uma guerra que não se declara formalmente, mas que se constrói em camadas, avançando por operações psicológicas, reorganização política e, quando necessário, pela força. O ataque que hoje ecoa na fronteira entre Equador e Colômbia não é o fim de nada. É o primeiro som claro de algo que já estava em curso e que agora começa a se tornar impossível de ignorar.

Artigo publicado originalmente em <código aberto>