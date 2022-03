A guerra chegou ao Brasil

Apoie o 247

O super aumento dos combustíveis caiu como uma bomba nas cabeças dos brasileiros, à semelhança das bombas que estão sendo lançadas contra a população da Ucrânia.

Lá, o terror é disparado por tanques e lança-mísseis, aqui, pelas bombas dos postos de gasolina.

Já se vão longe os dias em que Paulo Guedes era chamado de “Posto Ipiranga”. Aquele que resolvia tudo.

Acho desnecessário repetir o rol das gravíssimas consequências que se apresentam à nossa frente.

O tamanho do desastre será equivalente ao tempo que a guerra durar. O preço do barril de 159 litros, que está em US$115, tende a subir à medida em que a escassez aumentar, com o boicote aos russos e a falta de disposição de aumentar a produção revelada pelos grandes produtores, como Arábia Saudita.

Especialistas russos fazem previsões assustadoras, barril a US$300 até o final do ano.

Somente países que estatizaram o setor petrolífero conseguem segurar preços abaixo da cotação internacional, porque não têm sócios.

Não é o caso da Petrobrás, que não é nem totalmente estatal, nem totalmente privada. Precisa atender às necessidades da população, e às expectativas dos acionistas, o maior dos quais, com 51%, é a própria União.

Para variar, nem o governo nem a direção da Petrobras elaboraram um plano de emergência para enfrentar a crise previsível logo que a possibilidade de guerra eclodiu.

Agora a situação é de trocar o pneu enquanto o carro anda.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.