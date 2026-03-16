A guerra como saída do capital financeirizado para suas crises estruturais

Unir povos e nações em desenvolvimento para derrotar Trump e a “pandemia da financeirização”, seu fascismo e suas guerras imperialistas

Quando o capital já não pode mais comprar o consentimento, tenta impor a submissão pela força. Mas a força, quando usada contra a vontade da maioria, apenas acelera o colapso.

Às vésperas de uma provável derrota eleitoral nas eleições legislativas estadunidenses, em novembro de 2026, Donald Trump ordena ataques militares dos EUA a diversas nações que atingem interesses de aliados e elevam o preço do petróleo. A escalada ocorre em meio a um provável e anunciado julgamento seu por traição nacional, por prejudicar a economia americana com políticas tarifárias e agressões a aliados, que agravaram a crise econômica, e por subordinar o interesse nacional americano ao envolvimento em guerras, sem autorização do Congresso nacional, para favorecer Netanyahu e o Estado de Israel, bem como por acelerado enriquecimento ilícito, e por crimes de pedofilia e abuso de menores.

A maioria do povo americano condena os ataques. A maioria do povo americano condena os ataques. Três em cada quatro cidadãos não apoiam as medidas de guerra, e a reação interna e externa à política de Trump cresce aceleradamente.

Um líder em situação política desesperadora (derrota iminente, julgamentos, rejeição popular) que lança ataques militares contra múltiplas nações expressa a forma clássica pela qual a guerra é utilizada como tentativa de resolver contradições internas.

A guerra não é uma anomalia ou um acidente histórico no capitalismo; ela é uma forma de resolução violenta das contradições quando os mecanismos econômicos normais (crises, desvalorização, tarifaços, falências, anexações) se mostram insuficientes para restaurar as condições de acumulação.

A indústria da guerra não é um setor paralelo ou uma anomalia no capitalismo contemporâneo, mas sim a outra face da mesma moeda da financeirização. Ela representa o momento em que o capital fictício, incapaz de se valorizar pela via produtiva (expansão das forças produtivas), transforma-se em máquina de destruição como forma de resolver suas contradições.

A indústria de guerra como solução para a superacumulação

A financeirização gera uma massa gigantesca de capital que não encontra aplicação produtiva lucrativa. Esse capital excedente busca valorização na esfera financeira (D-D’), mas tal valorização é, em última instância, parasitária: vive de sugar a mais-valia produzida alhures, sem expandir a base produtiva que a gera, estrangulando e desmontando a base produtiva real.

Chega-se a um impasse: o parasita cresce, mas o hospedeiro definha. A taxa de lucro cai, a estagnação se aprofunda, o capital fictício se acumula sem lastro.

A “indústria” de guerra oferece uma “solução” para este impasse por três vias:

1. Destruição de forças produtivas

A guerra destrói fábricas, infraestrutura e cidades inteiras. Essa destruição “libera” espaço para um novo ciclo de acumulação, eliminando o excesso de capacidade produtiva que tornava baixas as taxas de lucro.

2. Esterilização de capital morto

O capital investido em armamentos é, do ponto de vista da reprodução ampliada, capital esterilizado: não produz mercadorias para o consumo, não gera mais-valia nem amplia a capacidade produtiva da sociedade. Ainda assim, para o capital, cumpre uma função vital: realiza lucro para o complexo industrial-militar sem aumentar a superacumulação na esfera produtiva civil.

3. Recomposição da taxa de lucro no pós-guerra

A destruição cria a necessidade de reconstrução, que, por sua vez, gera um novo ciclo de investimentos produtivos (o “keynesianismo bélico”). Os que sobrevivem e vencem emergem com controle ampliado sobre reservas estratégicas e mercados.

A guerra como resolução violenta das crises: destruição de forças produtivas e capital fictício

Como bem aponta a análise marxista, a guerra cumpre funções específicas:

Destruição massiva de forças produtivas: quando há superacumulação de capital (excesso de capital fictício em relação à possibilidade de realização do valor), a guerra física destrói fábricas, infraestrutura e estoques, na busca por criar “espaço” para um novo ciclo de acumulação e manter a hegemonia ameaçada.

Aniquilação de capital fictício: títulos públicos, ações e derivativos perdem valor em contextos de guerra generalizada. Essa destruição, contudo, não é uniforme: os detentores de capital fictício “podre” (pequenos investidores, classes médias) são os primeiros a ver seus papéis virarem pó, enquanto o núcleo financeiro, com liquidez e informação privilegiada, compra ativos reais a preços de liquidação durante o conflito.

Reconfiguração geopolítica da propriedade: a guerra redefine quem controla reservas estratégicas (petróleo, minérios críticos, terras agriculturáveis, água). O acesso a estas reservas, mediado pela violência estatal, torna-se a base para a valorização futura do capital financeiro das potências vencedoras.

A guerra como “solução final” para perpetuar a financeirização

Na fase da financeirização exacerbada, a guerra assume um caráter particular. Como o capital fictício cresceu muito além da base produtiva real, uma crise normal (como a de 2008) não consegue desvalorizá-lo suficientemente, como quando os bancos centrais intervieram com emissão monetária e compra de ativos podres, socializando as perdas e mantendo o castelo de cartas de pé.

Neste contexto, a guerra generalizada aparece como a única forma de:

Destruir capital fictício excedente sem passar pelo colapso total do sistema financeiro (já que a destruição bélica é seletiva e geograficamente concentrada).

Recompor a taxa de lucro através da reconstrução pós-guerra (o “keynesianismo bélico”).

Garantir o controle de reservas estratégicas indispensáveis para a reprodução do capital em um mundo com recursos finitos e crescentes tensões interimperialistas.

Enfraquecer a resistência das nações em desenvolvimento, em especial os BRICS e a China.

Como observa Eleutério Prado, a dominância financeira se desenvolve em um contexto de declínio secular da taxa de lucro e estagnação prolongada. A guerra, neste quadro, é a tentativa desesperada de romper este ciclo de baixo crescimento através da violência aberta.

“A guerra imperialista é a continuação da política de financeirização por outros meios: onde a concorrência econômica já não basta para redefinir a partilha do mundo, a força bruta decide quem fica com os ativos sólidos e quem herda os papéis podres.”

A internacionalização do capital e a tentativa de borrar fronteiras

A globalização financeira e a ofensiva contra o Estado nacional

A financeirização não é um fenômeno nacional; ela é intrinsecamente global. Desde a expansão do mercado de eurodólares nos anos 1970 e a desregulamentação financeira dos anos 1980, o capital financeiro opera em escala mundial, buscando incessantemente destruir as barreiras nacionais que limitam seu movimento.

Esta ofensiva assume várias formas:

Subordinação dos Estados nacionais ao “mercado”: como aponta Fattorelli, “Estados nacionais se curvam ao poder financeiro e às suas exigências, sacrificando os direitos sociais, o patrimônio público e até mesmo a estrutura do próprio Estado”.

A dívida pública torna-se o principal instrumento dessa subordinação: os Estados são forçados a priorizar o pagamento de juros aos credores financeiros em detrimento de investimentos sociais e produtivos.

Imposição de políticas de austeridade: credores internacionais (FMI, Banco Mundial, agências de rating) impõem condicionalidades que limitam a autonomia política das nações periféricas. A “confiança do mercado” torna-se um imperativo superior à soberania popular.

Captura institucional: o sistema financeiro captura as instituições reguladoras, os bancos centrais e os ministérios da Fazenda, que passam a operar em função dos interesses do capital rentista, não do desenvolvimento nacional.

O paradoxo: Estados fortes para o capital, fracos para os povos

É crucial entender que a financeirização não busca destruir o Estado nacional, mas sim reconfigurá-lo para que sirva aos interesses do capital globalizado. Como argumenta Fernando Nogueira da Costa:

Há um condicionamento financeiro de políticas públicas. O custo do serviço da dívida e a necessidade de preservar a solvência pública condicionam escolhas: prioriza-se pagamento de juros e manutenção da confiança do mercado em lugar do investimento social.

O resultado é um Estado com duas faces:

Forte e interventor quando se trata de garantir o pagamento da dívida, salvar bancos falidos e reprimir movimentos sociais que ameaçam a “ordem” financeira.

Fraco e submisso quando se trata de regular o capital financeiro, tributar a riqueza ou implementar políticas desenvolvimentistas.

A vacina é a resistência: luta pela emancipação das nações expropriadas

O crescimento da resistência como resposta à expropriação

A financeirização desenfreada, com sua carga de expropriação, desemprego, precarização e destruição de direitos, não ocorre sem resistência. Pelo contrário, ela gera suas próprias contradições políticas.

As formas de resistência são múltiplas:

Movimentos por auditoria da dívida pública: em diversos países (Equador, Grécia, Brasil), surgem movimentos exigindo a auditoria da dívida pública, denunciando sua ilegitimidade e o fato de que grande parte dela é formada por “mecanismos financeiros corruptos” que transferem recursos públicos para o setor privado.

Nacionalizações e reestatizações: a resposta à privatização de setores estratégicos (energia, água, telecomunicações) tem sido, em alguns contextos, a luta por sua reestatização ou por formas de controle público e social.

Construção de alternativas financeiras: cooperativas de crédito, bancos comunitários, finanças solidárias e plataformas financeiras cooperativas emergem como tentativas de construir circuitos financeiros não subordinados à lógica parasitária.

Luta contra tratados de livre comércio predatórios: a resistência a acordos que aprofundam a subordinação das economias periféricas ao capital financeiro internacional.

A “pandemia da financeirização” e a consciência da expropriação

O limite objetivo à proliferação parasitária

A resistência das nações expropriadas não é apenas um fenômeno moral ou político; ela impõe limites objetivos à expansão da financeirização:

Crises de legitimidade: quando o sistema perde legitimidade aos olhos da maioria da população, torna-se mais difícil impor novas rodadas de austeridade sem recorrer à repressão aberta.

Crises de governabilidade: a dívida pública, principal instrumento de dominação financeira, só funciona se os Estados continuarem pagando. Movimentos que ameaçam interromper esse pagamento (default, reestruturação, auditoria) representam um risco sistêmico para o capital financeiro.

Emergência de alternativas: a construção de projetos nacionais-populares que priorizam o desenvolvimento das forças produtivas internas e a distribuição de renda, em vez da subordinação ao capital financeiro internacional.

Blocos regionais contra-hegemônicos: a formação de alianças entre nações periféricas (BRICS, Unasul etc.) que buscam construir instituições financeiras alternativas (Novo Banco de Desenvolvimento, Banco do Sul, sistemas de pagamento em moedas locais) e reduzir a dependência do sistema financeiro centrado no dólar.

A totalidade da contradição

A guerra como destruição e reconcentração

Função: destruir forças produtivas excedentes e capital fictício “podre” para recompor a taxa de lucro e redefinir, pela força, quem controla reservas estratégicas.

Quem ganha: o complexo industrial-militar e o núcleo financeiro das potências vencedoras, que emergem com controle ampliado sobre ativos reais.

Quem perde: as nações periféricas transformadas em campos de batalha; a classe trabalhadora mundial, que carrega o peso da destruição e da reconstrução; os detentores de capital fictício dos países derrotados.

A internacionalização e a resistência

Ofensiva do capital: globalização financeira, subordinação dos Estados, imposição de austeridade, captura institucional.

Contraofensiva dos povos: auditoria da dívida, nacionalizações, finanças solidárias, integração regional autônoma, luta ideológica contra a naturalização do rentismo.

Tendência contraditória: quanto mais a financeirização avança, mais ela gera resistência; quanto mais resistência, mais o capital recorre à violência aberta (guerra) para garantir suas condições de reprodução.

O duplo movimento da contradição

A financeirização, portanto, deve ser compreendida como um fenômeno total que envolve:

Na economia: expropriação da mais-valia produzida na indústria e na agricultura por meio de mecanismos financeiros (juros, dividendos, especulação).

Na política: subordinação dos Estados nacionais aos imperativos do “mercado” e captura institucional.

Na geopolítica: guerra interimperialista pela redefinição da partilha do mundo e controle de reservas estratégicas, com destruição massiva de forças produtivas e capital fictício.

Na sociedade: crescimento da resistência das nações expropriadas, que impõe limites objetivos à expansão parasitária e abre possibilidades para a construção de alternativas.

O sistema entra em um beco sem saída: não pode sobreviver sem a financeirização (que é sua forma atual de acumulação), mas não pode sustentá-la indefinidamente, porque ela corrói sua própria base produtiva e gera resistências crescentes. A guerra surge como a “solução” violenta para essa contradição, mas também carrega os germes de uma destruição ainda maior.

A “pandemia da financeirização” não é uma metáfora vazia: como um vírus, o capital rentista invade organismos nacionais, reproduz-se parasitariamente, enfraquece seus hospedeiros e, quando confrontado, provoca reações inflamatórias (guerras) que matam o corpo para salvar o parasita. A diferença é que, no caso do capitalismo, o parasita pode ser expulso pela ação consciente dos povos que se recusam a morrer para alimentar a usura.

O parasitismo e a decomposição do capitalismo atingem seu grau máximo na financeirização. Mas é precisamente esse estágio que, ao tornar insuportável a vida para a maioria, coloca na ordem do dia a necessidade histórica de sua superação.

A libertação dos Estados nacionais capturados pela financeirização não é apenas uma tarefa entre outras; ela é a tarefa estratégica central do nosso tempo, a condição necessária para que qualquer projeto de desenvolvimento, soberania e justiça social possa florescer.

Mas isso é possível?

Será tema para outro artigo.