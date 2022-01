A Guerra Híbrida no Cazaquistão e o aumento da beligerância do Governo Biden

Apoie o 247

ICL

O que pareciam ser protestos dos cazaquistaneses pelo aumento no preço dos combustíveis, iniciado dia 2 de janeiro. Logo, percebeu-se tratar de uma ação coordenada de grupos armados, treinados e organizados.

Os tumultos violentos irradiaram por todo o país. Até o momento, foram incendiados mais de 120 carros, incluindo viaturas policiais, cerca de 400 comércios danificados, delegacias de polícia e repartições públicas estão sendo atacadas. Houve mortes e a detenção de pelo menos 200 pessoas, além da apreensão de armas.

O presidente do Cazaquistão Kassym-Jomart Tokayev decretou estado de emergência, aceitou a renúncia do primeiro-ministro e chamou ajuda da CSTO por tratar-se de um ato de agressão externa.

PUBLICIDADE

CSTO – Organização do Tratado de Segurança Coletiva, criado em 1992 e formado por forças de paz da Rússia, Armênia, Bielo-Rússia, Quirguistão, Cazaquistão e Tadjiquistão. O acordo estipula que seus membros podem solicitar apoio em caso de ataque que ameace a segurança, estabilidade, soberania e integridade territorial.

Manifestantes tentaram assumir o controle dos aeroportos de Nursultan e Almaty para impedir o pouso das forças coletivas de paz da CSTO. Nesta quinta, as primeiras unidades a chegarem foi de paraquedistas russos, que já estão protegendo importantes instalações militares e estatais do país. Logo os russos serão seguidos por 200 soldados do Tajiquistão, além de unidades dos demais países membros.

Todo esse caos no Cazaquistão acontece nas vésperas de uma reunião Otan-Rússia, agendada para semana que vem, onde a Rússia pretende abrir diálogos para garantir sua segurança e integridade territorial, suspender o avanço da OTAN e a cooperação militar com a Ucrânia.

PUBLICIDADE

O jornalista Pepe Escobar tuítou que, segundo suas fontes, há a participação de agentes do MI6 no Cazaquistão. O objetivo seria aumentar as tensões na Ucrânia, pressionando a Rússia em duas fronteiras diferentes. No dia 16/12, o governo estadunidense emitiu às suas embaixadas no Cazaquistão, alerta de que haveriam “grupos extremistas” criando conturbações no Cazaquistão. Um comunicado preditivo com 23 dias de antecedência.

No mês passado, a think tank estadunidense Atlantic Council publicou um reporte pedindo uma maior agressividade na guerra híbrida dos EUA em relação à China e Rússia.

O relatório elaborado por Clementine Starling da Atlantic Council, o Tenente-coronel da força aérea Tyson Wetzel, Christian Trotti e os ex-secretário de Defesa Hegel, pede que Washington não se limite apenas em aumentar o conflito no Mar do Sul da China, mas também realizar ações ofensivas especialmente em áreas da informação, inteligência e ciberespaço.

PUBLICIDADE

As ações não devem ser apenas militares, mas envolver todo o governo, abrangendo alas diplomáticas, financeiras econômicas e de desenvolvimento do país.

Como exemplo, os EUA deveriam atuar em uma guerra informacional, com vistas a criar embaraços em áreas como: corrupção de lideranças, repressão às liberdades civis, criar problemas entre concorrentes estratégicos da China e Rússia, entre ambos, ou entre as oligarquias internas dos países e seu respectivo governante.

Sugere-se a criação de normas internacionais para o ciberespaço e o espaço, além de desenvolver alianças, bloquear financiamentos, impor sanções e utilizar de operações cibernéticas.

PUBLICIDADE

O Departamento de Defesa dos EUA deve preparar um kit de ferramentas para a guerra híbrida e princípios norteadores para todo o governo. Construir a capacidade de uma força para dominar num conflito armado, pois essa competição será duradoura, podendo perdurar por anos ou décadas.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.